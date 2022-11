ProSiebenSat.1 gründet Seven.One Studios: Neue Dachmarke vereint acht Produktionstöchter und den weltweiten Programmvertrieb

Seven.One Studios

ProSiebenSat.1 stellt sein Produktionsgeschäft und seinen internationalen Programmvertrieb neu auf: Nach der Gründung von zwei neuen Produktionsfirmen in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten und dem Verkauf des US-Produktionsgeschäfts der Red Arrow Studios im Sommer 2022 bündelt der Münchner Medienkonzern unter dem Dach der neu gegründeten Seven.One Studios alle acht Tochterfirmen in Deutschland, Großbritannien, Dänemark und Israel sowie seinen weltweiten Programmvertrieb. Das neue Produktionshaus bietet ein breites Portfolio, das künftig Inhalte in allen wichtigen Programmfarben sowohl für die eigenen Plattformen als auch für externe Wettbewerber produziert - von Prime-Time-Entertainment und Reality über Fiction und Factual Entertainment bis hin zu Doku- und Infotainment-Angeboten. Deutlich im Fokus der DACH-Region stehen zukünftig auch Inhalte mit jungen Talenten für die jungen Zielgruppen. Für den weltweiten Programmvertrieb profitiert Seven.One Studios von der internationalen Expertise der Red Arrow Studios International. Die Geschäftsführung von Seven.One Studios übernehmen Henrik Pabst (CEO), Alexander Pesch (CFO) und Martin Metzger (COO).

"Die Nachfrage nach Bewegtbild-Inhalten steigt und steigt. Umso wichtiger ist es für plattformübergreifende Content-Anbieter wie ProSiebenSat.1, schnell Zugang zu den passenden Inhalten und ihrer Entwicklung inklusive der hauseigenen Produktionskapazitäten zu haben", sagt Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group und CEO der Seven.One Studios. "Mit der Gründung der Seven.One Studios machen wir uns unabhängiger vom umkämpften deutschen Produktionsmarkt. Unser europäisches Produktionsbusiness bleibt dabei zusammen mit unserer erfolgreichen Tochterfirma in Israel ein wichtiger Bestandteil unseres Produktionsgeschäfts. Klar ist auch: Wir werden weiterhin einen Großteil unserer lokalen Investitionen auf dem freien Produzentenmarkt tätigen. Ebenso agieren unsere Produktionsfirmen weiterhin frei auf dem Markt und arbeiten auch für externe Kunden."

Gerade bei Produktionen von Inhalten mit jungen Talenten wird die Nachfrage immer größer. "Unsere Produktionsfirma Pyjama Pictures hat bereits mehrfach mit der Hamburger Kreativschmiede Kleine Brüder zusammengearbeitet und preisgekrönte Serien wie 'Die Discounter' geschaffen. Aktuell arbeiten beide Firmen gemeinsam an der neuen Impro-Comedy 'INTIMATE', die derzeit für Joyn und ProSieben gedreht wird. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit werden wir weiter ausbauen und Pyjama Pictures zu einem Inkubator für junge Talente machen. Durch unsere konzernweite Anbindung an Studio71 und Buzzbird haben wir außerdem Zugriff auf eines der größten Influencer:innen-Netzwerke Deutschlands. Mit diesen Stars der jungen Zielgruppe wollen wir viele neue Projekte realisieren", so Pabst weiter.

Cheerio Entertainment, die 2022 gegründete Produktionsfirma für Show-Formate mit Sitz in Köln, wird von Nadine Grünfeld und Frank Kott geführt und hat bereits im August 2022 für SAT.1 die TV-Show "Zurück in die Schule" mit Jörg Pilawa produziert. Cheerio Entertainment wird außerdem "Der SAT.1 Jahresrückblick" im Dezember 2022 produzieren.

CPL Productions ist eine der erfolgreichsten Produktionsfirmen für TV, Radio und Podcasts in Großbritannien. Neben Formaten wie dem BAFTA-Gewinner "A League of Their Own" für Sky Max und "Married at First Sight" für E4/Channel 4 produziert das in London ansässige Unternehmen Formate wie "90 Day Fiancé" (Discovery+). Die Geschäftsführer sind Danielle Lux und Murray Boland.

Endor Productions unter der Führung von Carlo Dusi ist Schöpfer preisgekrönter Filme und TV-Serien, darunter die britisch-österreichische Krimi-Serie "Vienna Blood" (bislang drei Staffeln, für ORF und ZDF) und die britische Fantasy-TV-Serie "Anansi Boys" im Auftrag von Amazon Studios. Unternehmenssitz ist London.

Flat White Productions mit Sitz in Köln entwickelt und produziert Programme in den Bereichen Factual Entertainment, Dokumentation und Infotainment. Für SAT.1 wird Flat White Productions ab Anfang 2023 die neue SAT.1-Nachmittags-Show "Volles Haus! SAT.1 Live." umsetzen. Geschäftsführerin ist Cornelia Landgraf.

July August Productions mit Sitz in Tel Aviv ist eine israelische Produktionsfirma mit genreübergreifendem Portfolio. Das Unternehmen unter der Leitung von Yochanan Kredo und Amit Stretiner produziert u.a. die Sitcom "Checkout!" oder die Reality-Koch-Show "My kitchen rules". July August steckt außerdem hinter internationalen Erfolgen wie der preisgekrönten Dramaserie "The A Word", die an BBC One nach Großbritannien verkauft wurde.

Pyjama Pictures mit Sitz in Berlin steht unter der Leitung von Carsten Kelber und Christian Ulmen. Die 2020 gegründete Firma produziert Fiction-Formate, darunter preisgekrönte Serien wie "jerks." (Joyn/ProSieben) und "Die Discounter" (Prime Video Deutschland). Gerade wurde die erste Produktion für die ARD/Degeto mit dem Titel "Ein Bett für Papa" abgedreht. Pyjama Pictures baut zudem die Partnerschaft mit Kleine Brüder weiter aus.

Red Arrow Studios International ist der internationale Programmvertrieb mit einem breiten Programmportfolio, das sich aus dem Netzwerk der Produktionsfirmen der Seven.One Studios sowie weiteren nationalen und internationalen Drittproduzenten speist. Das Unternehmen mit Sitz in Unterföhring und London unter der Führung von Tim Gerhartz ist zudem als Co-Produzent und Co-Finanzierer von globalen Entertainment-Inhalten aktiv und verkauft TV-Formate in über 200 Länder weltweit.

Redseven Entertainment steht unter der Führung von Jobst Benthues, Christiane Heinemann und Julia Knetsch und produziert seit 2008 erfolgreiche TV-Formate mit Schwerpunkt auf Entertainment, Comedy & Docutainment an den Standorten München, Köln und Berlin. Zum Portfolio zählen TV-Highlights wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (ProSieben), "The Taste" (SAT.1), die neue Comedy-Serie "HILLarious" (ab Frühjahr 2023 bei Prime Video Deutschland) oder der Deutsche Fernsehpreisgewinner 2022 "Don't Stop the Music" (ZDF) und der Deutsche Fernsehpreis- und Blauer Panther-Gewinner 2022 "Don't Stop the Music - Kids" (KiKA).

Snowman Productions mit Sitz in Kopenhagen haben mit "Hochzeit auf den ersten Blick" einen weltweiten TV-Hit geschaffen. Das Reality-Format wurde bereits in über 30 Ländern adaptiert. Weitere TV-Highlights der dänischen Produktionsfirma sind "Buying Blind", "How to become Superhuman" und "Meat the Family". Geschäftsführer ist Michael von Würden.

Die Seven.One Studios bündelt unter einem Dach alle Produktionstöchter aus Deutschland, Großbritannien, Dänemark und Israel sowie den weltweiten Programmvertrieb von ProSiebenSat.1. Damit zählt Seven.One Studios zu den führenden Produzenten und Vermarktern von Unterhaltungsinhalten. Seven.One Studios (vormals Red Arrow Studios) fokussiert sich verstärkt auf das deutschsprachige Produktionsgeschäft sowie auf das Angebot an Inhalten mit jungen Talenten für die jungen Zielgruppen. Die deutschen Töchterfirmen Cheerio Entertainment, Flat White Productions, Pyjama Pictures und Redseven Entertainment erhöhen konsequent den lokalen Programmanteil auf allen Plattformen von ProSiebenSat.1 - unterstützt durch den Input der europäischen Kreativschmieden CPL Productions und Endor Productions in Großbritannien, July August Productions in Israel sowie Snowman Productions in Dänemark. Als unabhängiges Produktionshaus arbeitet Seven.One Studios ebenfalls mit sämtlichen Marktteilnehmern in Deutschland und weltweit zusammen. Das umfangreiche Angebot von Seven.One Studios umfasst unter anderem Unterhaltungs-, Reality- und Factual-Formate - von Dauerbrennern wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", "The Taste" und "A League of Their Own" über weltweite Reality-Highlights wie "Hochzeit auf den ersten Blick" bis hin zu Serien wie "jerks.", "Vienna Blood" oder "Die Discounter". Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Henrik Pabst (CEO), Alexander Pesch (CFO) und Martin Metzger (COO). Seven.One Studios ist Teil der ProSiebenSat.1 Media SE, einem der führenden europäischen Medienkonzerne mit Sitz in Unterföhring.

