Samtige Blüten, berauschende Farben und der Duft von Tannenzweigen: Entdecken Sie die bloomon Holiday-Kollektion 'Decorate'

Berlin / Amsterdam (ots)

Von nostalgisch bis natürlich

bloomon überrascht in diesem Jahr erneut mit einer vielseitigen Holiday-Kollektion für die festlichste Zeit des Jahres. Ob klassischer Weihnachts-Look in warmen Pudertönen oder der botanische Stil in zurückhaltenden Farben: Beim Anblick der liebevoll zusammengestellten Bouquets und eigens entworfenen Vasen wird selbst Weihnachtsmuffeln warm ums Herz.

Die festlichen Designs aus frischen und getrockneten Blumen sind nicht nur eine glänzende Geschenkidee für sich selbst oder um sie einem Herzensmenschen als Geschenk zu schicken. Die Arrangements versprühen extra Behaglichkeit und laden zum stilvollen Dekorieren der eigenen vier Wände ein - ob in der Diele für ein herzliches Willkommen, auf dem Esstisch als krönender Mittelpunkt oder in Minivasen im ganzen Haus verteilt. Unter dem Motto "Let's decorate" hat bloomon über die Blumen-Designs hinaus tolle Styling-Tipps für die Zeit zwischen dem 1. Advent und Neujahr parat: vom selbstgebastelten Adventskranz oder getrockneten Blumen über geschmackvolle Tischdeko bis hin zu liebevoll verpackten Geschenken, geschmückt mit Blumen.

Schritt-für-Schritt Anleitung zum modernen Adventskranz

Schritt-für-Schritt Anleitung zum Adventskranz mit Trockenblumen

Was uns jetzt blüht

Im Mittelpunkt der Holiday-Kollektion von bloomon stehen winterliche Favoriten wie Ilex - die Winterbeere -, duftender Eukalyptus und Kiefernzweige, liebliche Weidenkätzchen, samtige Rosen, stattliche Gräser und natürlich die Königin der Weihnachtszeit: die Amaryllis. Sie ist der Star in den drei klassischen Bouquet-Stilen Pixie, Original und Deluxe und hat ihren Soloauftritt im Bouquet Mono Amaryllis. Dafür hat bloomon die besten Sorten in den schönsten Farbtönen ausgewählt und zu einem minimalistischen Design vereint, das von der puderfarbenen Kegelvase aus Keramik komplettiert wird.

Ganz gleich, ob frische Blumen oder getrocknete, ob nostalgischer Weihnachts-Look oder der botanische Stil, ob ein selbstgebastelter Kranz für den Tisch oder die Wand: Die bloomon Holiday-Kollektion erfüllt jeden Raum mit Wärme und Licht. Decke den Tisch, zünde die Kerzen an und lade Familie und Freunde zu unvergesslich schönen Feiertagen ein. Let's decorate!

Pixie 'Jingle Joy': Dank seiner kompakten Form ist Pixie immer eine runde Sache - erst recht als Mittelpunkt auf einem gedeckten Esstisch. Die festliche Komposition aus roten Beeren, samtigen Blumen wie Amaryllis sowie Kiefernzweigen ist das Sahnehäubchen der Tischdeko. Das Auge isst schließlich mit.

Dank seiner kompakten Form ist Pixie immer eine runde Sache - erst recht als Mittelpunkt auf einem gedeckten Esstisch. Die festliche Komposition aus roten Beeren, samtigen Blumen wie Amaryllis sowie Kiefernzweigen ist das Sahnehäubchen der Tischdeko. Das Auge isst schließlich mit. Original 'Holly Jolly': Speziell für die Weihnachtszeit hat auch das beliebteste bloomon Bouquet einen festlichen Anstrich bekommen. Mit Saisonlieblingen wie einer üppigen Amaryllis, duftenden Kiefernzweigen und den rot leuchtenden Zweigen des Ilex bringt das verspielte, luftige Original-Design feierliches Flair in jeden Raum.

Speziell für die Weihnachtszeit hat auch das beliebteste bloomon Bouquet einen festlichen Anstrich bekommen. Mit Saisonlieblingen wie einer üppigen Amaryllis, duftenden Kiefernzweigen und den rot leuchtenden Zweigen des Ilex bringt das verspielte, luftige Original-Design feierliches Flair in jeden Raum. Deluxe 'Festive Fairytale': Ein wahr gewordenes Wintermärchen: Die warme Farbpalette aus leuchtenden Beeren, prachtvollen Rosen und einer festlichen Amaryllis verleiht jedem Raum besonderen Glanz. Das extravagante Deluxe-Bouquet besticht durch lange, auffällige Stiele - ein strahlender Blickfang an den Feiertagen.

Ein wahr gewordenes Wintermärchen: Die warme Farbpalette aus leuchtenden Beeren, prachtvollen Rosen und einer festlichen Amaryllis verleiht jedem Raum besonderen Glanz. Das extravagante Deluxe-Bouquet besticht durch lange, auffällige Stiele - ein strahlender Blickfang an den Feiertagen. Doppelt gut: Das größte und extravaganteste Bouquet der bloomon Familie präsentiert sich anlässlich der Feiertage in gleich zwei beeindruckenden Designs. Die Edition 'Red Cinnamon' erstrahlt mit extravaganten Blumen in warmen Gewürztönen, darunter anmutige Gloriosa, prächtige Rosen und eine üppige Amaryllis in leuchtendem Rot. Ein funkelndes Feuerwerk in der Vase! Die Edition 'Botanical' ist ein modernes Bouquet im botanischen Stil. Lachsfarbene Amaryllis, üppiges Grün und festliche Gräser sorgen für einen eleganten Look. Die raumgreifende Form macht das Design zu einem ausdrucksstarken Statement auf dem Esstisch zwischen Geschirr und Gläsern in neutralen Tönen.

erstrahlt mit extravaganten Blumen in warmen Gewürztönen, darunter anmutige Gloriosa, prächtige Rosen und eine üppige Amaryllis in leuchtendem Rot. Ein funkelndes Feuerwerk in der Vase! Die ist ein modernes Bouquet im botanischen Stil. Lachsfarbene Amaryllis, üppiges Grün und festliche Gräser sorgen für einen eleganten Look. Die raumgreifende Form macht das Design zu einem ausdrucksstarken Statement auf dem Esstisch zwischen Geschirr und Gläsern in neutralen Tönen. Trockenblumen-Designs: Zarte weiße Flocken, die leise vom Himmel rieseln, sind für viele die Krönung der Feiertage. Doch auch drinnen sorgen "Schneeflocken" für den Extrahauch Gemütlichkeit. Deswegen ist der Baumwollzweig mit seinen weichen, weißen Bäuschen der Star in den festlichenIm Flowerstone 'Snow Flake' steckt er in einem handbemalten Keramikstein in einem warmen Kupferton. Im Flowergram 'Starry Night' trifft er auf eine feurige Celosia, eine Winterdistel und verspielte Gräser. Erstmals gibt es das Design wahlweise mit dem bewährten Holzdisplay oder einem Keramikpodest in Kupfer.

Das perfekte Match

Um die stilvollen Bouquet-Kreationen perfekt zur Geltung zu bringen, enthält die Holiday-Kollektion zudem zwei neue Vasen-Designs. Passend zu den festlichen Sträußen Pixie, Original und Deluxe gibt es eine elegante zimtbraune Glasvase in drei Größen. Die kleinste dieser drei Vasen harmoniert ebenfalls wunderbar mit der Edition Botanical. Speziell für die Edition Red Cinnamon wurde eine bauchige Keramikvase in Dunkelrot entworfen. Wer Blumen als Geschenk verschicken möchte, macht die Überraschung mit der passenden Vase und einer persönlich gewidmeten Grußkarte komplett.

Blumen sind immer eine gute Idee

Noch keine zündende Idee Geschenkidee für die Lieben? Die funkelnden Bouquets der Holiday-Kollektion sorgen garantiert für leuchtende Augen. Jeder Strauß wird festlich verpackt und auf Wunsch mit einer persönlicher Grußkarte geliefert. Für Unentschlossene eignet sich ein bloomon Geschenkgutschein.

Die festliche Holiday-Kollektion ist ein Fest für die Sinne und das i-Tüpfelchen der stilvollen Weihnachtsdekoration! Ab sofort im Blumenshop auf bloomon.de erhältlich - nur solange der Vorrat reicht.

