Extra zum Valentinstag: bloomon feiert die Liebe mit einer besonderen Kollektion

Stilvolle Blumendesigns in süßen Pastellfarben als Geschenk für die Liebsten

Amsterdam/Berlin (ots)

Zum ersten Mal feiert bloomon, der Anbieter für einzigartige Blumen-Bouquets, im diesjährigenFebruar den Monat der Liebe mit einer Valentinstagskollektion. Die frischen und getrockneten Designs von bloomon laden jede und jeden zum Verlieben und Verschenken ein. Im prall gefüllten Webshop buhlt nicht nur das neuesten Bouquet Mono in süßen Pastellfarben um die Gunst der Schenkenden! Ob als Aufmerksamkeit für die blühende Liebe oder als Überraschung für gute Freunde: diese Kollektion hält ein passendes Geschenk für jede Liebe bereit.

Die Valentinstagskollektion im Überblick

1. NEU Mono Rose

Mit dem brandneuen Mono stellt bloomon eine neue Linie vor: Mit Mono steht immer eine ausgewählte Blumensorte im Rampenlicht. Das Mono Rose ist speziell für den Valentinstag entworfen worden. Dieses Design zeigt Valentins' Klassiker, ist dem bloomon Stil treu geblieben ist und besteht ausschließlich aus hochwertigen, niederländischen Rosen in ausgesuchten Pastelltönen. Optional kann der Lieferung die abgebildete Keramik-Vase in einem leichten Rougeton hinzugefügt werden. Mono ist in begrenzter Stückzahl erhältlich.

2. Valentine's Edition

Das bloomon Edition besticht als Strauß nicht nur durch seine Größe, auch durch den luxuriösen Look. Das Valentine's Edition Bouquet wird von der Atlasblume 'Clarkia Salmon' und dem ersten Blütenzweig des Jahres, der japanischer Quitte, geschmückt. Für noch mehr Luxus, kann man das Geschenk mit der passenden Vase komplementieren.

3. Flowerstone Eternal Blush

Der Flowerstone ist das ideale Geschenk für Liebhaber weicher Farben und natürlicher Materialien. Die hohen, eleganten Trockenblumen sind ein langlebiges, florales Kunstwerk für jeden Raum. Das Valentinstagsdesign Eternal Blush ist eine romantische Zusammenstellung aus feurigem Amaranth, anmutigem Rittersporn, luftigem Limonium, Schwarzkümmel und einer Rose, die speziell für bloomon getrocknet wurde.Der Keramikstein, der exklusiv von bloomon entworfen und von Royal Goedewaagen handkoloriert ist, wird in einem stilvollen Rougeton mitgeliefert.

4. Flowergram Lucky Love

Mit dem Flowergram Lucky Love liefert man seinem persönlichen Valentin oder seiner Valentina ein Geschenk direkt in den Briefkasten. Im Flowergram reihen sich die schönsten Trockenblumen auf einem Holzpodest mit neun Steckplätzen aneinander. Das verspielte Design Lucky Love präsentiert die Rose 'Memory Lane', eine bunte Dahlie, eleganten Rittersporn und eine romantische Matthiola, die speziell für bloomon getrocknet wurde. Das Flowergram wird in einer schönen Geschenkverpackung inklusive Holzpodest geliefert.

5. Atelier Blossom Dearie

Die künstlerischen Atelier Sträuße bringen zeitgemäßes Blumendesign nach Hause. Der Valentinstagsstrauß Blossom Dearie ist ausgestattet mit einem üppigen Blütenzweig und prächtigen Blumen. Mit seiner trendigen, horizontalen Form strebt das Bouquet nach Weite und Freiheit. Dank bloomon's Labor-Vase macht das Design auch auf dem Tisch eine gute Figur und schafft Atmosphäre für ein Candle-Light Dinner daheim.

6. Pixie, Original und Deluxe

Zusätzlich zu den Valentinstags-Specials von bloomon kann man sich natürlich auch für die bekannten Sträuße Pixie, Original oder Deluxe entscheiden. Die verspielten und luftigen Sträuße sind im Monat der Liebe prall gefüllt mit pastelligen Rosen und knospenden Blumen. Pixie überzeugt mit kompaktem, rundem Design, Original überrascht mit Blumen in unterschiedlicher Höhe und Erscheinung und Deluxe beeindruckt mit langen, auffälligen Stielen. Optional können die klassischen bloomon Vasen in Glas oder Keramik zum Bouquet bestellt werden.

Die bloomon Valentinstagskollektion ist bis zum 13. Februar unter www.bloomon.de/valentinstag bestellbar. Die Kollektion ist ab 24,95 EUR inkl. Versand und optionalen Grußkarten und Vasen erhältlich. Alle Preise und möglichen Liefertermine sind im Web-Shop pro Produkt aufgeführt.

Über bloomon

bloomon liefert einzigartige Blumen-Bouquets. Das Angebot umfasst frische Blumen der Saison und Trockenblumen. Regelmäßig überraschen bloomon's Stylist*innen mit Blumendesigns in verschiedenen Formen und Stilen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Blumen im flexiblen Abonnement an. bloomon hat seine Lieferkette erheblich verkürzt. Ohne lange Umwege über Auktionen und dem Großhandel, kommen die Blumen direkt aus Partnergärtnereien und werden bis an die Haustür geliefert. Die Bouquets bleiben so länger frisch und das für mindestens zehn Tage. bloomon setzt sich für nachhaltige Blumen ein, die Mensch und Natur glücklich machen. Seit 15. Juni 2020 sind bloomon's Produkte klimaneutral. Die Firma wurde 2014 gegründet und ist heute in fünf Ländern aktiv: in den Niederlanden, in Deutschland, Belgien, Dänemark und in Groß Britannien.

