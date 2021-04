bloomon

Die bloomon Muttertags-Geschenke sind 'nicht für irgendwen'

Eine umfangreiche Kollektion aus verträumten Designs, extravaganten Statement-Bouquets und besonderen Trockenblumen

Amsterdam/Berlin (ots)

Speziell zum Muttertag bringt bloomon eine exklusive Kollektion auf den Markt: keine Standard-Sträuße sondern sorgfältig ausgewählte Blumendesigns für zuhause. Die vielseitige Kollektion besteht aus verträumten Feldsträußen, extravaganten Statement-Bouquets und luxuriösen Trockenblumen, die ab dem 14.4 (vor)bestellbar ist. Der Hingucker der Kollektion ist die Mutterag's Edition.

bloomon Art Director Ferdinand Belfor: "Mit dieser Muttertagskollektion möchten wir Menschen dazu anregen, über den üblichen Muttertagsstrauß hinauszuschauen. Warum 'nur' Blumen schenken? Jedes Design aus unserer Kollektion hat eine einzigartige weibliche Note und wurde nicht für irgendwen entworfen: Wir haben die schönsten Blumen mit kräftigen, runden Formen in schillernden Rosatönen ausgewählt. Neben den klassischen Favoriten zum Muttertag wie Pfingstrose und Delphinium (Rittersporn) erhalten auch echt Stilikonen einen Platz, wie z.B. die elegante Orchidee. Das Außergewöhnliche für die Außergewöhnliche."

Die Muttertags-Designs im Überblick

- Die Muttertag's Edition

Die Muttertag's Edition ist der Hingucker der Kollektion: Ein wahrlich extravaganter Blickfang und mehr als eine nette Geste. Speziell für dieses Design haben bloomon's Stylist:innen die besten Pfingstrosen, verträumtes Delphinium, luxuriöse Rosen, elegante Gräser und eine Orchideen miteinander kombiniert. Das Geschenk wird komplett dank der Keramikvase 'Flow', die in einem warmen Rougeton geliefert wird. Sie wurde exklusiv für dieses Design entworfen und hergestellt.

- Atelier 'Blue Meadow'

Als Gegenentwurf zu den rosafarbenen Designs überrascht die künstlerische Linie Atelier die Beschenkten in diesem Jahr mit einem verträumten Design in Azurblau. Der Star des 'Blue Meadow'-Designs ist die Hortensie, der sich wochenlang hält und ein saisonaler Lieblings ist. Zusätzlich zum Blau wird dieses Design von einer weißen Pfingstrose, voller Clematis und dem beliebten Delphinium geschmückt. Dieses Design ist für die bloomon Cylinder-Vase konzipiert. Die Vase kann optional zur Bestellung hinzugefügt werden.

- Flowerstone 'Eternal Blush'

Der Flowerstone ist das ideale Geschenk für alle, die weiche Farben und natürliche Materialien lieben. Die hohen, eleganten Trockenblumen sind ein langlebiges, florales Kunstwerk für jeden Raum. Das Muttertags-Design 'Eternal Blush' ist eine romantische Zusammenstellung aus feurigem Amaranth, anmutigem Rittersporn, luftigem Limonium, Schwarzkümmel und einer Rose, die speziell für bloomon getrocknet wurde. Der Keramikstein, der exklusiv von bloomon entworfen und von Royal Goedewaagen handgefertigt ist, wird in einem stilvollen Rougeton mitgeliefert.

- Flowergram 'Lucky Love'

Mit dem Flowergram 'Lucky Love' sendet man eine Überraschung direkt in den Briefkasten. Im Flowergram reihen sich die schönsten Trockenblumen auf einem Holzpodest mit neun Steckplätzen aneinander. Das verspielte Design 'Lucky Love' präsentiert die Rose 'Memory Lane', eine bunte Dahlie, eleganten Rittersporn und eine romantische Matthiola, die speziell für bloomon getrocknet wurden. Das Flowergram wird in einer schönen Geschenkverpackung inklusive Holzpodest geliefert.

- Mono 'Cymbidium'

Das bloomon Mono rückt immer eine Blumesorte ins Rampenlicht. Das Mono 'Cymbidium' besteht aus fünf oppulenten Orchideen in Weiß, Pink und Bordeaux und ist eine Ode an die klassische Schönheit. Die Orchidee steht für Eleganz, Weiblichkeit und Verbundenheit. Optional kann die Keramik-Vase im weichen Rougeton bestellt werden.

- Pixie, Original & Deluxe

Die ikonischen Sträuße Pixie, Original und Deluxe beeindrucken zum diesjährigen Muttertag mit besonderen Designs. Diese verspielten und luftigen Bouquets sind rund um den Muttertag unter anderem mit Delphinium, schönen Rosen und Pfingstrosen gefüllt. Pixie hat eine kompakte und runde Form, Original überrascht mit Blumen unterschiedlicher Höhe und Textur und Deluxe beeindruckt mit langen, auffälligen Stielen.

Die Muttertagskollektion von bloomon ist ab 24,95 EUR inkl. Versand erhältlich und kann auf bloomon.de/muttertag bestellt werden. Alle Preise und möglichen Liefertermine sind auf der Website aufgeführt.

Über bloomon

bloomon liefert einzigartige Blumendesigns. Das Sortiment umfasst frische Blumen der Saison, sowie getrocknete Blumen: Überraschende Designs aus Blumen von bester Qualität. bloomon hat seine Lieferkette erheblich verkürzt, indem Auktionen und Großhandel übersprungen werden und die Blumen direkt aus den Partnergärtnereien kommen. So werden die Blumen frischer als frisch direkt an die Haustür geliefert und und können lange genossen werden - und das für mindestens zehn Tage. bloomon wurde 2014 gegründet und ist heute in fünf Ländern aktiv: den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Dänemark und im Vereinigten Königreich. Seit dem 15. Juni 2020 sind alle bloomon Produkte klimaneutral, vom Erzeuger bis zur Haustür.

