Frey Import Services GmbH

Voll elektrisch, voll flexibel

ORA FUNKY CAT 300 ab 149 Euro monatlich leasen

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Jetzt heißt es "Hello Again!", denn die anfängliche "Hello Leasing"-Rate, die im Mai vom Automobilhersteller GWM ORA vorgestellt wurde, erhält ein Update. Der attraktive ORA FUNKY CAT 300 lockt mit einem neuen monatlichen Preis von nur 149 EUR für Privatkunden. Die Vorteile liegen auf der Hand: ein vollelektrischer Begleiter und gleichzeitig volle finanzielle Flexibilität. Let's Take A Ride - Ich bin ORA FUNKY CAT, Dein Weggefährte und Car-panion. 100 % elektrisch und 100 % Du. Bleibe unabhängig mit einer bequemen monatlichen Rate und sichere Dir Deinen Einstieg in die Mobilität der Zukunft.

Mach Dich bereit für neue Abenteuer. Ich bringe Dich mit einer Reichweite von bis zu 310 km quer durchs Land. Bei der Auswahl Deines nächsten Ziels unterstütze ich Dich natürlich. Mit meiner Sprachsteuerung zeige ich Dir die besten Restaurants, Parkplätze direkt am Strand oder Aussichtspunkte in den Bergen - Du brauchst nur zu fragen und erhältst die Unterstützung, die Du brauchst.

Genieße Sicherheit und Komfort bereits in meiner umfangreichen Basisausstattung. Verlasse Dich beim Fahren auf eine 360° Rundumsichtkamera, eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung, einen Totwinkelwarner, einen Stauassistent, Klimaautomatik und vieles mehr. Neben Assistenzsystemen und neuster Technologie gebe ich Dir 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre für meine Fahrbatterie (bis max. 160.000 Kilometer). Verlässlichkeit, die auch meine Bewertung als Klassenbester beim Euro NCAP widerspiegelt.

Mach Dich bereit für einen unvergesslichen Sommer und steig ein, in die elektrische Mobilität - direkt verfügbar bei einem von über 150 ORA-Händlern in Deiner Nähe. Lern mich kennen und vereinbare eine unverbindliche 24h-Probefahrt online unter ora-motor.de/probefahrt. Ich freue mich auf Dich. Ich bin ORA FUNKY CAT 300, Dein individueller Begleiter für jede Lebenslage und dass für nur 149 monatlich.

ORA FUNKY CAT 300 Leasingbeispiel (gültig bis 30.09.2023): zugrunde liegender Fahrzeugpreis entspricht der unverbindlichen Preisempfehlung der O! Automobile GmbH, Friedberg, in Höhe von 38.990 EUR, Sonderzahlung 4.500 EUR, monatliche Rate 149 EUR, Laufzeit 24 Monate, Laufleistung p. a. 5.000 km. Freibleibendes Leasingangebot der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach, zzgl. Überführungskosten. Bonität vorausgesetzt. Änderungen sind vorbehalten.

ORA FUNKY CAT , 48 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch kombiniert 16,7 kWh/100km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; elektrische Reichweite** (EAER) 310 km, innerorts (EAER city) 462 km. Werte nach WLTP. [1]

[1] Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie und zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchswerten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen.

Hinweis:

Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.

About us

Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin Dein Weggefährte, Dein Begleiter. Ob Du gerade im Stau stehst, ob Dir langweilig ist, ob Du in Gedanken bist, ob Du gerade träumst, singst, ob Dir zum Lachen oder zum Tanzen ist. Ich bin ORA. Und ich höre nur auf Dich:

Mit meiner innovativen Sprachsteuerung kannst Du nicht nur Fenster, Klimaanlage und Sitzbelüftung steuern, sondern kannst Dir auch mit Deinem Lieblingsspiel die Langeweile im Stau vertreiben. Ich bin ein Unikat, genau wie Du. Denn wenn Du zu mir kommst, fange ich mit meiner individuellen Lichtanimation an zu leuchten. Ich begrüße Dich dann persönlich und lasse Dich nie im Stich - versprochen: mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung und Best in Class, wenn es um Sicherheit geht.

Ich bin ORA, Dein Begleiter für den Alltag. Dein Freund. Vollelektrisch.

ORA 100% elektrisch. 100% Du.

Original-Content von: Frey Import Services GmbH, übermittelt durch news aktuell