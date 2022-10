Frey Import Services GmbH

Hello, Germany! ORA kommt nach Deutschland

Bild-Infos

Download

Friedberg/Hessen (ots)

Stellen Sie sich ein Auto vor, das sich freut, wenn Sie sich ihm nähern. Und das seine Freude mit einer individuellen Lichtanimation nicht nur mit Ihnen, sondern mit der ganzen Umgebung teilt.

Stellen Sie sich ein Auto vor, das Sie persönlich begrüßt, wenn Sie es starten. Und das Fische zur Begrüßung über seine Digitaldisplays schwimmen lassen kann.

Stellen Sie sich ein Auto vor, das auf Sie hört. Und mit einer innovativen Sprachsteuerung nicht nur Fenster, Klimaanlage und Massagesitze steuern kann, sondern Ihnen mit einem volldigitalen, interaktiven Spiel die Langeweile im Stau vertreibt.

Stellen Sie sich ein Auto vor, das immer an Ihrer Seite ist. Das sicherste seiner Klasse. Das Sie mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung garantiert nie im Stich lässt.

Stellen Sie sich ein Auto vor, das mehr als ein Auto ist. Ein Begleiter für Ihren Alltag. Ein Freund. Vollelektrisch.

Wir stellen vor: ORA!

Hello, Germany! ORA startet in Deutschland.

Eine neue Marke kommt nach Deutschland: ORA startet im Januar 2023 und ist viel mehr als nur eine weitere Automarke. ORA ist die vollelektrische Marke aus dem Great Wall Motor Konzern und bietet mehr als reine Mobilität: Eine Community, die miteinander im Austausch ist und ihr Leben miteinander teilt. Die vielen großen und kleinen Momente, die das Leben so besonders machen. Ein echtes Miteinander, eine echte Gemeinschaft - ORA versteht sich als "Car-Panion", als Begleiter für seine Freunde. Und ist dabei immer im wahrsten Sinne des Wortes ORA - open, reliable und alternative.

ORA wird von Emil Frey in Deutschland importiert - als eine der größten Handelsgruppen Europas hat das Schweizer Unternehmen eine langjährige Expertise im Importgeschäft insbesondere mit asiatischen Marken, und stellt sein Know-how und seine Erfahrung aus fast 100 Jahren Automobilgeschäft zur Verfügung, um ORA auch in Deutschland erfolgreich zu machen. Mit einem breiten Händlernetz, das zukünftig an 200 Standorten bundesweit nah an den Kund:innen ist.

Jens Schulz führt die neu gegründete O! Automobile GmbH, den deutschen ORA-Importeur mit Sitz in Friedberg (Hessen), und bringt hierfür eine breite Automobil- und Vertriebserfahrung mit: 15 Jahre in verschiedenen Funktionen bei Hyundai Motor Deutschland und zuletzt acht Jahre als Vertriebsleiter bei Mitsubishi Motors in Deutschland machen ihn zu einem Branchenexperten, der sich mit dem Import und Vertrieb von Fahrzeugen bestens auskennt und dabei sowohl die Kund:innen als auch die Händler klar im Fokus hat.

Funky Cat - bereichert das Leben!

Ab Januar 2023 startet ORA mit dem Funky Cat in Deutschland durch. So einzigartig das Fahrzeugkonzept, so einzigartig ist auch der Name: "Funky" beschreibt die unkonventionelle Art, das eigene Leben mit viel Freude, neuen Ideen und Individualität zu füllen. "Cat" ist der chinesische Ausdruck für einen echten Freund und Begleiter - und genau das ist es, was dieses Auto so anders macht und ihm den Namen Funky Cat gibt.

Wie sehr Funky Cat das Leben bereichert, zeigt er mit vielen liebevollen Details. Das Design - Retro-FuturismTM - mit unverwechselbarem, europäischem Charakter. Und ein Innenraum mit vielen Möglichkeiten, aus denen Sie sich für Ihren Funky Cat die Highlights nach Lust und Laune zusammenstellen können.

Nehmen Sie Platz und Funky Cat macht es Ihnen bequem - vollautomatisch und volldigital. Per Face ID erkennt er Sie, spielt auf Zuruf Ihre Lieblingsmusik ab, stellt den Fahrersitz mit Massage- und Ventilationsfunktion bequem ein und schafft das perfekte Raumklima. Sie sind mit Ihren Freunden unterwegs und wollen eine gute Zeit haben? Dann lassen Sie Funky Cat einfach das Spiel Ihres Lieblingsvereins auf einem der zwei großen Digitaldisplays abspielen. Oder Sie schauen die aktuellsten Videos.

Das Ganze ist noch nicht funky genug? Dann sagen Sie doch einfach "Hello, ORA", und starten Sie die Sprachsteuerung. Als guter Begleiter öffnet Ihnen Funky Cat natürlich den Kofferraum, wenn Sie es ihm sagen. Oder öffnet das Panorama-Glasdach, wenn Sie im Sommer den Fahrtwind in den Haaren spüren möchten.

Vielleicht wollen Sie Funky Cat ja auch mal so richtig herausfordern, wenn Ihnen auf langen Strecken langweilig ist? Dann sagen Sie es ihm: "Hello ORA, mir ist langweilig" - und Funky Cat spielt mit Ihnen ein Quiz.

Eines versprechen wir schon heute: Funky Cat kann noch so viel mehr!

Wohin soll es gehen?

Sie wollen mal so richtig auf Tour gehen und mit Ihren Freunden unvergessliche Momente erleben? Egal, wohin es gehen soll, Funky Cat bringt Sie hin: Bis zu 420 Kilometer legt Funky Cat zurück, bis Sie ihn bei einem Kaffee einfach wieder aufladen. Oder Sie lassen es sich beim Warten einfach mal so richtig gut gehen: Dann massiert Ihnen Funky Cat gerne mit den Massagesitzen den Rücken und macht Sie wieder fit für die Weiterfahrt.

Und damit Sie sicher ans Ziel kommen, hat er alles an Bord, was Sie brauchen. Mit einem Paket an Fahrassistenten, das neue Standards setzt. Mit 5 Sternen im Euro NCAP Crashtest ist Funky Cat für seine Freunde auch dann da, wenn es darauf ankommt. Mit 5 Jahren Garantie - ohne Kilometerbegrenzung.

Bonjour, Paris. Sie wollen mehr sehen?

Sie wollen ORA und Funky Cat erleben und sehen, wie die Zukunft der Mobilität aussieht? Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem MONDIAL DE L'AUTO 2022 in Paris in Halle 6. Und haben natürlich den besten Kaffee der Messe für Sie.

Neugier geweckt? Dann klicken Sie hier und melden Sie sich für unseren Presseverteiler an, um zukünftig weitere spannende Infos, Stories, Eventeinladungen und mehr zu erhalten!

WLTP Messverfahren ECE R 101

Ora Funky Cat, 48 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. Ora Funky Cat, 63 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. Ora Funky Cat GT, 63 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++.

Ora Funky Cat Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,8-16,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.

Hinweis: Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Testzyklus ermittelt.

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 (für Benzin- und Dieselfahrzeuge) bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen, Zubehör (Umbauten, Anbauteile, Felgen etc.), Wetterbedingungen und Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.

About us

Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin Dein Weggefährte, Dein Begleiter. Ob Du gerade im Stau stehst, ob Dir langweilig ist, ob Du in Gedanken bist, ob Du gerade träumst, singst, ob Dir zum Lachen oder zum Tanzen ist. Ich bin ORA. Und ich höre nur auf Dich:

Mit meiner innovativen Sprachsteuerung kannst Du nicht nur Fenster, Klimaanlage und Massagesitze steuern, sondern kannst Dir auch mit Deinem Lieblingsspiel die Langeweile im Stau vertreiben. Ich bin ein Unikat, genau wie Du. Denn wenn Du zu mir kommst, fange ich mit meiner individuellen Lichtanimation an zu leuchten. Ich begrüße Dich dann persönlich und lasse Dich nie im Stich - versprochen: mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung und Best in Class, wenn es um Sicherheit geht.

Ich bin ORA, Dein Begleiter für den Alltag. Dein Freund. Vollelektrisch.

ORA 100% elektrisch. 100% Du.

Original-Content von: Frey Import Services GmbH, übermittelt durch news aktuell