"Mordsschwestern": Drehstart für neuen ZDF-Freitagskrimi

In Flensburg und Hamburg werden derzeit für das ZDF vier Folgen einer neuen Freitagskrimireihe mit dem Arbeitstitel "Mordsschwestern" gedreht. "Nach München, Frankfurt, Wiesbaden und Berlin wird die ZDF-Krimi-Landschaft am Freitagabend um ein ungewöhnliches Kripo-Team in Flensburg erweitert. Und um eine unkonventionelle Schwestern-Konstellation, die ordentlich Reibungsfläche und Humorpotenzial bieten wird. Wir freuen uns auf spannende Geschichten aus Schleswig-Holstein," so Frank Zervos, stellvertretender Programmdirektor und Hauptredaktionsleiter des ZDF. Viktoria Lorentzen (Lena Dörrie), Kriminalhauptkommissarin in Flensburg, ist nicht gerade begeistert vom Auftritt ihrer jüngeren Schwester Felicitas "Feli" Lorentzen (Caroline Hanke) bei der Seebestattung ihres Vaters. Im Schlabberlook kommt Feli in letzter Minute auf das Schiff gehetzt. Ihre unkonventionelle und oft chaotische Art sind das komplette Gegenteil zu Viktorias rationalem, geordnetem Lebensstil. Dass Feli Berlin verlassen hat und die Kripo Flensburg nun als Forensikerin unterstützt, erfährt Viktoria erst, als sich die beiden schon auf dem Weg zu ihrem ersten gemeinsamen Fall befinden. Viktoria ist empört. Sie kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, mit ihrer Schwester zusammenzuarbeiten. Feli dagegen findet sich schnell ins Team ein. Dem Kriminaltechniker Dariusz "Dusi" Kowalski (Claudiu Mark Draghici) sind die Methoden seiner neuen Kollegin anfangs nicht ganz geheuer. Bald bilden sie jedoch ein harmonisches, effizient arbeitendes Gespann. Weniger harmonisch läuft es dagegen mit ihrer Schwester Viktoria als Chefin, der Felis unkonventionelle Methoden ein Dorn im Auge sind. Hauptkommissar Sami Farhadi (Tamer Trasoglu) sitzt dabei immer wieder unfreiwillig zwischen den Stühlen. Trotz aller Unstimmigkeiten müssen die Schwestern sich, beruflich wie privat, zusammenraufen. Und im Laufe der Ermittlungen zeigt sich: Einzeln sind die Schwestern gut, gemeinsam sind sie brillant – auch wenn regelmäßiger Krach bei diesem explosiven Gemisch vorprogrammiert ist. In weiteren Rollen spielen Mathias Harrebye-Brandt, Anne Moll, Jonah Djalili, Petra Friedrich, Lena Reinhold, Frédéric Brossier, Andy Gätjen, Tobias Licht, Siemen Rühaak und andere. Ole Zapatka führt Regie. Die Drehbücher schrieben Kathrin Richter und Jürgen Schlagenhof, Lasse Nolte sowie Sabine Radebold und Richard Caesar. Es produziert die Fiction Magnet in Zusammenarbeit mit Akzente Film & Fernsehproduktion, Produzentin ist Miriam Düssel. Die Redaktion im ZDF haben Dirk Rademacher und Jasmin Maeda. Die Dreharbeiten dauern bis Anfang Juli 2022, die Ausstrahlung ist für Herbst 2022 geplant. Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 – 66985180; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mordsschwestern Weitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/

