ZDF-Programmänderung ab Woche 20/22

Mainz (ots)

Woche 20/22 Mo., 16.5. 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Der Kommissar und die Eifersucht Bitte Ergänzung bei Rollen & Darstellern beachten: Emil Yvon Sable Moltzen Mi., 18.5. 22.45 ZDFzoom: Die Spur Allein gelassen in der Flut Bitte Korrektur beachten: Film von Cristina Helberg, Johannes Musial, Eser Aktay, Torben Becker und David Seeberg Bitte streichen: Christina _______________________________ 4.15 ZDFzoom: Die Spur (VPS 3.30) Allein gelassen in der Flut Bitte Korrektur beachten: Film von Cristina Helberg, Johannes Musial, Eser Aktay, Torben Becker und David Seeberg (von 22.45 Uhr) Bitte streichen: Christina Woche 21/22 Fr., 27.5. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Wer hat Angst vor Inflation? - Was unser Geld wert ist Woche 22/22 So., 29.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.35 Zwischen Krieg und Frieden (HD/UT) Der Katholikentag 2022 in Stuttgart Deutschland 2022 Fr., 3.6. Bitte geänderten Programmablauf ab 12.00 Uhr beachten: 12.00 heute 12.10 ZDF Royal (VPS 12.09/HD/UT) 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Gottesdienst aus der St Paul’s Cathedral in London Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg Adelsexpertin: Julia Melchior 13.30 ZDFzeit (HD/UT) Die Queen und die Macht der Bilder Film von Ulrike Grunewald (vom 1.6.2022) Deutschland/Großbritannien 2021 (Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen. "ARD-Mittagsmagazin" wird nur über ARD ausgestrahlt. "drehscheibe" und "heute - in Deutschland" entfallen.) ______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 16.00 heute - in Europa (HD/UT) Zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. live aus London mit Britta Jäger _________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.45 Leute heute spezial (HD/UT) 70 Jahre Elizabeth II. - Das Platin-Jubiläum der Queen mit Karen Webb aus London

