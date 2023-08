SOS-Kinderdörfer weltweit

"Good news": Gefährliche Augenkrankheit im Irak besiegt

München (ots)

Es gibt sie: die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über alles andere - das, was gut läuft.

Das Trachom gilt als die häufigste Augenerkrankung der Welt und ist insbesondere für Kinder höchst gefährlich: In den betroffenen Regionen macht der Anteil der unter 5-jährigen Kinder häufig über 60 Prozent der Infizierten aus. Bleibt die Krankheit unbehandelt, führt sie zum Erblinden.

Während das Trachom in Europa, insbesondere aufgrund der hohen hygienischen Standards, als weitgehend ausgerottet gilt, ist es vor allem in heißen und tropischen Regionen noch verbreitet. Nun meldet der Irak, dass die Augenerkrankung im Land erfolgreich bekämpft werden konnte. Seit 2012 hatte die irakische Regierung verschiedene Maßnahmen ergriffen, Präventionsprogramme in Schulen gestartet und mit tausenden Spezialisten aus verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigte das Ergebnis.

1998 hatte die WHO das Ziel gesetzt, das Trachom weltweit zu eliminieren. Der Irak ist das nunmehr 18. Land, dem dies seitdem gelungen ist. 39 weitere Länder haben diese Herausforderung noch vor sich.

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell