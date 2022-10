Beautyholic

Marketing-Agentur Beautyholic expandiert: Nach über 450 erfolgreichen Einsätzen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern

Die Marketing-Agentur Beautyholic mit Sitz in Hagen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind ambitionierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Vollzeit in den Bereichen Vertrieb, Mediengestaltung, Marketing und Backoffice.

Banu Suntharalingam erklärt: "Bei uns ist auch ein Quereinstieg möglich. Ebenso erwarten wir keine Bestnoten. Stattdessen sollten Bewerber, unabhängig der Position, auf die sie sich bewerben, Verantwortungsbewusstsein und eine schnelle Auffassungsgabe mitbringen. Ebenso sollte unter Druck gearbeitet werden können. Noch wichtiger ist allerdings die Teamfähigkeit. Wir möchten uns von der Persönlichkeit und der Einsatzbereitschaft unserer Bewerber überzeugen lassen. Diese Qualitäten sind uns wichtiger als Abschlüsse und Referenzen. Wir arbeiten unsere neuen Mitarbeiter selbst in einem intensiven Training in ihre Aufgaben ein."

Die Agentur Beautyholic gilt als Geheimwaffe erfolgreicher Kosmetikstudios. Das Team aus ausgebildeten Marketing-Experten um Banu Suntharalingam hat sich auf digitale Werbemaßnahmen spezialisiert, die ganz auf die Beauty-Branche zugeschnitten sind. "Werbung darf niemals von der Stange kommen. Das funktioniert nicht. Jede Branche hat andere Ansprüche und eine andere Zielgruppe, auf die man mit individuell angepassten Marketing-Strategien eingehen muss", sagt die Inhaberin.

Ihren Kunden verhelfen die Marketing-Experten von Beautyholic zu dauerhaft vollen Terminkalendern auf Wochen im Voraus. Sie schaffen damit eine solide Basis, auf der sich kleine Unternehmen am Markt positionieren und größere Studios ein sicheres, kontinuierliches Wachstum realisieren können. Damit wird vor allem für Jungunternehmer auf diesem Gebiet die Zukunft planbar. Sie können sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, ohne darum zu sorgen, ob sie auch künftig mit Kundschaft rechnen können.

Um der wachsenden Zahl ihrer Kunden auch in Zukunft gerecht zu werden, möchte die Expertin nun ihr Team verstärken und sucht ab sofort nach ambitionierten Personen, die bereit sind, für den großen beruflichen Durchbruch. "Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: So bieten wir unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit fairer Vergütung. Zudem statten wir alle mit der besten Technik aus - vom neusten MacBook, über iPhones bis hin zu AirPods und vielem mehr. Ergänzt werden diese Vorteile durch gute Karrierechancen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit tollem, kollegialem und familiärem Umgang. Wir freuen uns, dieses Team bald durch neue Talente erweitern zu dürfen. Unsere Mission ist es, den Beauty-Markt zu revolutionieren und zahlreichen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios zu ihrem persönlichen Erfolg zu verhelfen", verrät die Geschäftsführerin Banu Suntharalingam.

Mehr Informationen finden Interessierte unter: https://beautyholic.recruitee.com/

