Waldbrände in Griechenland: SOS-Kinderdorf Thrakien evakuiert

Aufgrund der schweren Waldbrände nahe der griechischen Hafenstadt Alexandroupolis musste das SOS-Kinderdorf Thrakien evakuiert werden.

Nach Angaben der Hilfsorganisation konnten alle Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sicherheit gebracht werden. "Im Moment sind sie in einem Hotel auf der anderen Seite der Stadt unterbracht", sagt George Protopapas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Griechenland. "Aber eine gewaltige Flammenwand, begünstigt durch stürmische Winde und die hohen Temperaturen, kommt der Stadt immer näher", so Protopapas weiter.

Bereits jetzt hätten die Brände Dörfer nahe Alexandroupolis erreicht und Häuser und Schulen beschädigt. Das Hauptkrankenhaus wurde evakuiert, die Autobahn, die Alexandroupolis mit Thessaloniki verbindet, gesperrt.

"Die Situation ist so schwierig, dass wir zum ersten Mal gezwungen sind, unsere Kinder von einem SOS-Kinderdorf in ein anderes zu verlegen, um sie zu schützen. Sobald die Autobahn wieder befahrbar ist, bringen wir alle Familien und Kinder nach Thessaloniki, wo sie so lange wie nötig im SOS-Kinderdorf Plagiari untergebracht werden. Unsere Gedanken sind bei allen, die von den unkontrollierten Bränden im ganzen Land betroffen sind. Wir möchten der Stadtverwaltung von Thessaloniki und der griechischen Feuerwehr für ihre Unterstützung und dem Hotel für seine Gastfreundschaft danken", sagt George Protopapas.

