Mitteldeutsche Zeitung zu Kliniken

Es ist nicht schwer zu verstehen, dass Kranke nur dort behandelt werden sollten, wo erfahrene Mediziner arbeiten und das notwendige technische Equipment vorhanden ist. Klingt wie eine Binsenweisheit, wird aber leider in der Klinikbranche häufig nicht berücksichtigt. Nur weil am Eingang "Krankenhaus" steht, darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Patienten dort optimal behandelt werden. Im Zweifel werden die Betroffenen beispielsweise nie erfahren, ob ein künstlicher Darmausgang in einer besser ausgestatteten Klinik nicht hätte gelegt werden müssen. Die Krankenhausreform geht deshalb in die richtige Richtung: Weniger Kliniken, dafür mehr Spezialisierung. Das senkt die Rate der Komplikationen und steigert die Überlebenschance. Längere Anfahrtswege sollten deshalb verschmerzbar sein.

