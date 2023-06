SOS-Kinderdörfer weltweit

"Good News": Neuer Plan zum Schutz der Kinderrechte in der Türkei

Es gibt sie: die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über alles andere - das, was gut läuft.

Misshandelt, verwahrlost, alleingelassen- bei den Themen "Kinderschutz" und "Kinderrechte" schneiden viele Länder weltweit immer noch schlecht ab. Es ist noch längst nicht überall gelungen, dass das Wohlbefinden der Kinder in Politik und Gesellschaft wirklich Vorrang hat. Aber es gibt auch Fortschritte: So hat das türkische Ministerium für Familie und Soziales jüngst einen neuen Strategieplan für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. Im Fokus stehen darin die Rechte von Kindern und die kindliche Psyche. Mit massiven Maßnahmen sollen Kinder vor Missbrauch geschützt werden. Der Plan sieht auch vor, dass an juristischen Fakultäten und Polizeiakademien neue Pflichtkurse, wie zum Beispiel Kinderrechte und Kinderpsychologie, eingeführt werden. Einrichtungen, die Kinder betreuen, sollen künftig besser auf Naturkatastrophen und andere Notfälle vorbereitet werden. Und mit einem neuen Rückverfolgungssystem soll der Schutz von Kindern in Krisensituationen verbessert werden, indem Behörden einen schnelleren und umfassenderen Zugang zu Informationen über die Familie und Gesundheitsdaten bekommen.

