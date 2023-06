"Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine": SOS-Kinderdörfer setzen sich für Abschaffung von Heimen ein

München (ots) - Es gibt sie: die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über alles andere - das, was gut läuft. Schon seit Jahren setzen sich Aktivisten in Usbekistan dafür ein, dass ...

mehr