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Riverty gründet Bank in Luxemburg

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Berlin (ots)

Fintech-Unternehmen erhält EU-CRR-Banklizenz nach zehnmonatigem Antragsverfahren

Riverty transformiert sein Payment- und Kreditgeschäft von einem PSD2-Zahlungsinstitut zu einer voll lizenzierten Bank

Bank nimmt im Juli den Betrieb auf und betreut mehr als 1.800 Händler sowie rund 25 Millionen Kundinnen und Kunden in zehn europäischen Märkten

Bertelsmann-Vorstand Carsten Coesfeld: "Die Banklizenz ermöglicht die nächste Wachstumsphase für Riverty."

Riverty, das Fintech-Unternehmen von Bertelsmann, gründet eine Bank in Luxemburg, um Händler durch eingebettete Zahlungs-, Kredit- und Liquiditätslösungen beim Wachstum zu unterstützen. Hintergrund ist, dass der europäische Zahlungsverkehrsmarkt in eine neue Phase eintritt, in der Handel, Zahlungslösungen und Finanzdienstleistungen zunehmend Teil derselben Customer Experience werden. Gleichzeitig benötigen Händler verstärkt eine verlässliche Finanzinfrastruktur, die über mehrere europäische Märkte hinweg konsistent funktioniert.

Carsten Coesfeld, Mitglied des Bertelsmann-Vorstands und verantwortlich für Riverty, sagt: "Die regulatorische Genehmigung für die Banklizenz von Riverty in weniger als einem Jahr ist ein bedeutender Meilenstein für Bertelsmann und bestätigt Rivertys starke Position sowie langjährige Erfahrung als führendes europäisches Fintech. Die Lizenz ist von großer strategischer Bedeutung für Riverty. Mit der regulatorischen Genehmigung in Luxemburg ist Riverty ideal positioniert, um das Consumer-Finance-Geschäft mit neuen, innovativen Produkten auszubauen und die Vertikalisierung von Zahlungslösungen voranzutreiben."

Andreas Barth, CEO von Riverty, sagt: "Finanzielle Entscheidungen spielen bei jeder Transaktion eine Rolle. Händler benötigen zunehmend nahtlose Zahlungs-, Finanzierungs- und Bankdienstleistungen, die in die Customer Journey integriert sind. Mit der Banklizenz baut Riverty ein europäisches Gateway für Händler auf und entwickelt gemeinsam mit ihnen Finanzprodukte, die Kundenbindung und Customer Lifetime Value steigern, mit dem Anspruch, die am besten integrierte Bank im Händler-Ökosystem zu werden."

Oliver Kuhaupt, Chief Risk Officer bei Riverty und designierter CEO der Bank, sagt: "Mit der Banklizenz übernehmen wir direkte Verantwortung für Risiko, Compliance und operative Umsetzung im großen Maßstab. Was sich nicht verändert, ist unser Fokus. Wir agieren im Kern der Transaktion und ermöglichen es Händlern, Conversion und Cashflow zu verbessern, während sie die Kontrolle über die Kundenbeziehung behalten. Die Lizenz ist eine klare Bestätigung unseres Merchant-First-Ansatzes und macht Consumer Finance zu einem zusätzlichen Wachstumstreiber für Händler."

Die Bank wird im Juli 2026 den Betrieb aufnehmen. Rivertys Payment- und Kreditgeschäft betreut bereits mehr als 1.800 Händler mit rund 25 Millionen Kundinnen und Kunden und verarbeitet jährlich mehr als 235 Millionen Transaktionen in Europa.

In den kommenden Jahren plant Riverty, seine Embedded-Finance-Kompetenzen für Händler und Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Europa weiter auszubauen.

Über Riverty Group

Riverty ist eine treibende Kraft im Fintech-Sektor und in zehn europäischen Ländern aktiv. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen der Bertelsmann-Gruppe Payment-, Inkasso- und Factoring-Lösungen, die Unternehmen und Privatpersonen beim Management finanzieller Prozesse und Zahlungsströme unterstützen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, die bis ins Jahr 1960 zurückreicht.

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