Erfolgreicher Auftakt der AI Founders / Inkubatorprogramm der Campus Founders geht im April in die nächste Runde

AI Founders, das bedeutet zwölf intensive Wochen, in denen zehn Gründerteams ihre KI-bezogenen Geschäftsideen schärfen. Gestern präsentierten sie ihre Ergebnisse vor rund 100 Gästen und Investoren aus ganz Deutschland. Damit endete im Science Center experimenta, dem architektonischen Wahrzeichen Heilbronns, die erste Auflage des 2022 gestarteten Inkubatorprogramms der Campus Founders. In diesem Jahr sind gleich zwei weitere Durchläufe der AI Founders geplant. Der erste startet bereits im April, die Bewerbungsphase läuft.

Mit dem Inkubatorprogramm bringen die Campus Founders talentierte KI-Expertenteams in die wirtschaftlich starke Region und heben das Heilbronner Startup-Ökosystem auf internationales Niveau. "Ich bin beeindruckt, wie weit die Teams in der Entwicklung ihrer KI-basierten Visionen in kürzester Zeit gekommen sind. Es ist inspirierend zu sehen, wie groß die jungen Gründer:innen denken und mit welcher Leidenschaft sie ihre unternehmerische Reise beschreiten", zieht Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders, Bilanz.

Aus innovativen Ideen werden funktionierende Geschäftsmodelle

"Der Erfolg des Programms speist sich aus den Faktoren: Coaching und Mentoring, ein starkes Ökosystem und Zugang zu Ressourcen", erklärt Sascha Karstädt, der das AI-Founders-Programm verantwortet. Aus innovativen Ideen werden so im Laufe des Programms funktionierende Geschäftsmodelle.

Bei der gestrigen Abschlussveranstaltung stellten sich die Teams damit gezielt potenziellen Investoren - und ernteten die Früchte des Inkubatorprogramms: "Ausgesprochen viele Investoren sind der Einladung zu unserem Demo Day gefolgt. Das zeigt: Die geschärften jungen KI-Startups sind für Investoren interessant. Das ist wichtig: Ein Invest sichert langfristig die Zukunft der Startups und sorgt dafür, dass notwendige Innovationen sich auch durchsetzen", sagt Oliver Hanisch. Neben der Präsentation der Startups und Netzwerken bot der Abend vieles mehr: Adam French, Co-Founder von Scalable Capital, hielt die Keynote. Scalable Capital, 2014 in München gegründet, ist heute der größte Robo-Advisor Europas. The Greatest Unicorn Pitch brachte Christoph Sollich, Pitch Coach und Startup-Comedian, auf die Bühne der Heilbronner experimenta.

Das Team von Creaition.ai hat sich ein Anschluss-Invest durch das Venture Studio der Campus Founders gesichert. Die Heilbronner investieren hier in die Frühphase von Startups und geben so eine Anschubfinanzierung, die vielen Gründer:innen bisher verwehrt blieb. "Das ist eine Riesenchance für uns. Die Campus Founders unterstützen Gründerinnen und Gründer so, wie sie es brauchen: durch Know-how, gezielte Coachings, Mentorenprogramme und - ganz wichtig - den Zugang zu ihrem Netzwerk", sagt CEO Marco Limm. Das Frankfurter Startup bietet eine interaktive, KI-basierte Plattform für maßgeschneiderte Designvorschläge - Inspiration für Designer, Kreative und Künstler.

"AI Founders" startet erneut - Bewerbungen bis zum 19. März möglich

"Das Inkubatorprogramm ist ein wichtiger Baustein unserer Arbeit", sagt Oliver Hanisch. "Ziel ist die gezielte Entwicklung von B2B-Startups." Bereits am 15. April geht das Programm AI Founders in die zweite Runde. Bewerbungen sind noch bis zum 19. März möglich. Bewerbungen können ab sofort HIER eingereicht werden:

Bilder vom Event sind HIER zum Download verfügbar (Veröffentlichung bitte nur mit Copyright-Hinweis: Campus Founders).

Über AI Founders:

Mit dem 2022 aufgelegten Inkubatorprogramm AI Founders fördert die Startup-Schiede Campus Founders gezielt Gründer-Teams mit KI-bezogenen Geschäftsideen. Die teilnehmenden Teams erhalten ein Stipendium in Höhe von 25.000 Euro, kostenlose Unterkunft während des zwölfwöchigen Programms sowie Arbeiten in einem modernen Coworking-Space. Zudem profitieren sie von einem strukturierten Curriculum, einem aktiven Mentoring-Programm und dem Zugang zum globalen Netzwerk der Campus Founders.

Das Inkubatorprogramm gliedert sich in die Arbeitsphasen "Launch Track" und "Advanced Track". Beim "Launch Track" konzentrieren sich die Teams auf die Validierung und Markteinführung ihrer Geschäftsidee. Bei funktionierendem Produkt erfolgt im "Advanced Track" die Fokussierung auf Traction im Markt - also den quantitativen Beleg für die Kundennachfrage - und Finanzierung. Das Programm endet mit dem Demo Day, bei dem die Teams ihre Geschäftsideen gezielt geladenen Investoren vorstellen.

Über die Campus Founders:

Die Campus Founders sind die Startup-Schmiede und entwickeln die nächste Generation von Gründer:innen, Innovator:innen und Startups.

Startups in den frühen Entwicklungsphasen finden hier die bestmöglichsten Bedingungen für Gründung und Wachstum. Hier erhalten sie eine individuelle Begleitung, gründerfreundliche, finanzielle Starthilfen und Möglichkeiten der Vernetzung mit potentiellen Kunden und Partnern - in einer Region geprägt von mittelständischen Weltmarktführern.

Die Campus Founders agieren übergreifend als Startup- & Co-Innovation-Hub. Sie vernetzen Studierende, Gründer:innen, Innovator:innen, Investor:innen und Unternehmen und bieten Chancen für Kollaboration, Co-Innovation und Startup-Erfolg. Sie sind Treiber eines lebendigen und nachhaltigen Startup- und Innovations-Ökosystems in Heilbronn-Franken.

