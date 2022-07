Papenburg Marketing

Kreuzfahrt: Besuch beim modernsten Schiff der Welt

Top-Reiseziel in Niedersachsen bietet in diesem Sommer ein Novum

Ideales Ausflugsziel für Urlauber im Norden Deutschlands

Papenburg (ots)

Auf der Papenburger Meyer Werft entsteht aktuell das modernste Kreuzfahrtschiff der Welt - mit der erstmaligen Kombination von Flüssiggas (LNG) und dem größten Brennstoffzellen-System (4 Megawatt) für Schiffe, das einen emissionsfreien Betrieb in den angelaufenen Häfen ermöglichen wird.

Wie entsteht ein neues Kreuzfahrtschiff, welche Technologien prägen die Kreuzfahrt von Morgen? Das Besucherzentrum der Meyer Werft bietet anlässlich des Neubaus "Silver Nova" für Silversea Cruises in den kommenden Monaten sogar den Blick in beide große Bauhallen. "Wir zeigen unseren Gästen mit diesem Neubau eine weltweite Neuheit", so Thorsten Eden, Leiter Guests Experience, "und geben Einblicke in den Schiffbau der Zukunft."

Dazu kommt der individuelle Besuch der 3.500 qm großen Erlebnisausstellung, die abwechslungsreich und detailliert über die Historie und den heutigen Hightech-Schiffbau informiert. Gleichzeitig ist ab sofort auch ein echtes Brennstoffzellen-Modul zu bestaunen, das Freudenberg e-Power Systems als Partner der Meyer Werft öffentlich macht.

Das Besucherzentrum zählt zu den Top-Reisezielen Niedersachsens und richtet sich sowohl an Paare, als auch Familien und Gruppen. Neben den individuellen Besuchen (14 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder und Jugendliche) sind auch eine Premium-Tour mit einer ergänzenden Fahrt zu sonst unzugänglichen Bereichen der Werft oder das Übernachtungsangebot "Zu Besuch bei den Ozeanriesen" mit einem Aufenthalt in Papenburg buchbar.

Weitere Informationen und Preise: www.besucherzentrum-meyerwerft.de

Die Papenburg Marketing GmbH, aus der Papenburg Tourismus GmbH entstanden, fördert das touristische Leben Papenburgs und vermarktet die Stadt als attraktive Destination. Dazu zählt die Entwicklung inhaltlicher und strategischer Konzepte, neuer Angebote sowie Eventreihen. Darüber hinaus betreibt die Papenburg Marketing GmbH das Besucherzentrum der Meyer Werft: Dieses hat sich mit jährlich rund 250.000 Gästen zu einem Besuchermagneten entwickelt und zählt zu den Top-Reisezielen in Niedersachsen.

Original-Content von: Papenburg Marketing, übermittelt durch news aktuell