Pini Group

ARX - ein Abenteuer in der Welt der Technik und des Designs

Grono, Schweiz (ots/PRNewswire)

Durch die Erweiterung ihres Fachwissens und die Integration mehrerer komplementärer Kompetenzen sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Fusionen und Übernahmen in den letzten Jahren hat die Pini Group eine bedeutende Entwicklung durchlaufen und sich in eine neue Einheit verwandelt. Dieses Wachstum und die Diversifizierung haben die Gruppe zu einer Ressource für eine breite Palette von technischen und Design-Spezialitäten gemacht. Eine so grundlegende Veränderung erfordert einen neuen Namen, der diese Entwicklung genau widerspiegelt:

ARX

Die Namensänderung wird ab 2025 alle 25 Länder betreffen, in denen ARX vertreten ist.

Als globale Gemeinschaft von Talenten repräsentiert ARX das Beste von Altem und Neuem. Jedes der beteiligten Unternehmen kann auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche und auf Innovation zurückgreifen. Durch die Bündelung von Fachwissen unter einem Dach werden die Fähigkeiten und das Potenzial der gesamten Gruppe gestärkt. Von komplexer Technik über nachhaltige Infrastrukturen bis hin zu futuristischem Design - ARX geht in vielen Bereichen an die Grenzen des Machbaren.

ARX nutzt zwar ein breiteres Kompetenzspektrum, behält aber seinen Ruf und die Werte seiner Gründungsunternehmen bei. Das neue Unternehmen behält seine Schweizer Wurzeln und sein Engagement für Nachhaltigkeit bei und ist auf dem besten Weg, dieses Jahr in die Top 100 der ENR Top 225 International Design Firms aufgenommen zu werden.

Diese Umstellung ist bereits im Gange, auch wenn sie offiziell am 1. Januar mit dem Haushaltsjahr 2025 beginnen wird. Um allen juristischen Personen in den 25 Ländern die Möglichkeit zu geben, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, wird sich die Umstellungsphase über 12 Monate erstrecken.

Andrea Galli, Group CEO - Swiss EY Entrepreneur of the Year™ 2024: „Diese Entwicklung zeigt unsere Fähigkeit, mehr zu tun. Wir bei ARX sind bestrebt, unsere vielfältigen Spezialitäten zu präsentieren, unsere Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen und gleichzeitig die Stärke unserer Tochterunternehmen zu zeigen. Unsere agile Task Force arbeitet auf globaler Ebene mit Tausenden von Kollegen weltweit. Wir verändern eine Gemeinde nach der anderen und konzentrieren uns dabei auf unseren Auftrag: machen es möglich."

Roberto Gerosa, Vorsitzender: „Wir sind ein umfassendes Netzwerk von Experten in ausgewählten Ingenieurs- und Designdisziplinen, das mit der Integration von Talenten und Fachwissen wächst. Bei der Umsetzung komplexer Designprojekte passt sich ARX der dynamischen und herausfordernden globalen Landschaft an und entwickelt sich mit ihr weiter. Unser Team befasst sich intensiv mit technischen Nischenproblemen und betreut gleichzeitig umfassende, multidisziplinäre Projekte. Dank dieser Vielseitigkeit können wir uns jeder Herausforderung - von der präzisen bis zur großen, von der lokalen bis zur globalen - mit Zuversicht stellen."

Feiern Sie mit uns die Entwicklung von ARX und sehen Sie, was dieses Netzwerk kluger Köpfe leisten kann.

Der Name ARX:

Der Name ARX mag an einen Bogenerinnern - eine gekrümmte Linie, die Städte auf einer Landkarte verbindet und auch unsere Niederlassungen in einem leistungsstarken Netzwerk von Experten verbindet. Es suggeriert auch einen Bogen- eine elegante Struktur, die Stärke und Schönheit bietet und die Schweizer Werte der Konkretheit und Stabilität widerspiegelt. Es könnte sogar auf eine Arche verweisen- das stärkste Schiff für die größten Herausforderungen, das uns durch die fünf Kontinente fährt, auf denen wir präsent sind. ARX lehnt sich an alle diese Metaphern an!

Fakten über ARX

Hauptsitz: ARX, c/o Pini Group Holding SA, Via Cantonale 109, 6537 Grono, Schweiz

Länder: Ägypten, Albanien, Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Frankreich, Indien, Israel, Italien, Nepal, Norwegen, Österreich, Peru, Portugal, Saudi-Arabien, Schweiz, Tunesien, Türkiye, Vereinigte Arabische Emirate, USA.

Nummer HC: 1,500+

Anzahl der Büros: 56

Fachgebiete: Infrastruktur, Stadt, Energie, Industrie

Domains: Flughäfen, Brücken & andere Bauwerke, Gebäude - Architektur, Gebäude - Tiefbau, Seilbahnen, Digital & Innovation, Umwelt, Ausrüstung, Geologie, Geotechnik & Spezialtiefbau, Wasserkraft, Metros, Kernkraftwerke, Öl & Gas, Pipelines & Netzwerke, Häfen / Seewerke, Eisenbahnen, Flussbau, Straßen, Verkehr & Mobilität, Tunnel & Untertagebau, Wasser / Abwasserbehandlung

Der Vorstand: Roberto Gerosa (Präsident), Daniele Stocker (Vizepräsident), Fiona Trachsel (Mitglied), Andrea Galli (CEO)

Verwaltung der Gruppe: Andrea Galli (CEO), Aymen Cheikh Mhamed (COO), Edda Rettinger (CHRO), Davide Merlini (CTO und CRO Nordics), Cristina Pagani (CRO Central Europe), Andrea Polli (CRO Southern Europe), Roberto Schuerch (CRO North America)

info@arx.ing

Original-Content von: Pini Group, übermittelt durch news aktuell