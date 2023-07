ilovemysmile

Invisalign für Teenager: Die fast unsichtbare Zahnspangen-Alternative

Bis vor einigen Jahren war es üblich, als Teenager eine feste Zahnspange zu bekommen.

Doch die auffälligen Brackets sind für viele junge Menschen ein optisches No-Go. Auch hinsichtlich der Zahnhygiene bringen feste Zahnspangen einige Nachteile mit sich. Als Alternative bietet sich die Invisalign-Methode an, die sanft, diskret und hygienisch Fehlstellungen korrigiert. Immer mehr Kieferorthopäden in Deutschland und Österreich und immer mehr Anwender*innen sind von der Invisalign-Methode überzeugt.

Vorteile der Invisalign-Schienen: Invisalign-Schienen werden "Aligner" genannt und sind aus durchsichtigem, medizinischem Kunststoff gefertigt. Durch ihre glatte Oberfläche sind sie angenehm zu tragen und nahezu unsichtbar. Gerade Teenager stört bei festen Zahnspangen, dass Essensreste hängenbleiben und sie auch unterwegs ihre Zwischenraum-Bürstchen nutzen müssen. Die Aligner sind sehr viel angenehmer im Handling: Sie können während des Essens und Zähneputzens einfach herausgenommen werden. Studien haben sogar gezeigt, dass das Karies-Risiko im Vergleich zu festen Zahnspangen sinkt.

Invisalign - speziell für Teenager. Teenager haben ihren eigenen Kopf - wie können Eltern sicher gehen, dass die Zahnkorrektur auch wirklich funktioniert? Da sich die sogenannten Compliance Indikatoren in den Schienen mit der Zeit verfärben, lässt sich überprüfen, ob diese wirklich getragen wurden.Vor der Behandlung sollten alle Milchzähne rausgefallen und die meisten bleibenden Zähne da sein. Falls noch nicht alle Zähne durchgebrochen sind, werden Platzhalter für die neuen Zähne eingebaut. Übrigens gibt es bei Invisalign teen 6 kostenlose Ersatzschienen - denn wenn junge Menschen viel unterwegs sind, kann es schon mal passieren, dass eine Schiene verloren geht.

Hier gibt es alle Informationen: Invisalign für Teenager. Der angenehmste Weg zum perfekten Lächeln. Die nach einem Praxisbesuch individuell erstellten Aligner kommen bequem nach Hause. Als dann werden die Zähne nach und nach in Stellung gebracht. Und selbst bei einer hohen Präsenz in den Social-Media-Kanälen fällt kaum was auf - außer das strahlende Lächeln! Mehr Informationen über die diskrete Zahnkorrektur gibt es auf: www.ilovemysmile.de

Über ilovemysmile:ilovemysmile vertritt mehr als 40 Kieferorthopäden aus Deutschland und Österreich, die mit der Invisalign-Methode arbeiten. Die Homepage ist eine umfangreiche Informationsplattform für Patienten, die auch eine Terminbuchungsmöglichkeit zur Beratung bietet. Kontakt:ilovemysmile.de

