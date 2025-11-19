Exklusive Black Friday Deals: / Vier Wochen lang die besten Beauty-Schnäppchen von Laifen sichern - Rabatte bis zu 40 Prozent!

Laifen

Das innovative Lifestyle-Tech-Unternehmen Laifen, spezialisiert auf leistungsstarke und hochwertig designte Geräte für die Körperpflege, bietet auch in diesem Jahr rund um den Black Friday attraktive Preisnachlässe auf ausgewählte Produkte der Produktkategorien Rasierer, Haartrockner und Elektrische Zahnbürsten. Von 20. November bis 22. Dezember 2025 können sich Schnäppchenjäger über Rabatte von bis zu 40 % online und im Handel freuen.

Rasierer

AMAZON DEALS

Rabatte gelten von 20. November bis inkl. 1. Dezember

Laifen P3 Pro (Space Grey): Der P3 Pro ist als Drei-Klingen-Rasierer konsequent auf Leistung und technische Präzision ausgelegt. Herzstück ist ein doppelt gelagerter Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 24.000 Schnitten pro Minute, der mithilfe intelligenter Sensorik die Schneidleistung in Echtzeit an Bartdichte und Haarstruktur anpasst.

Auf den P3 Pro in der trendy Farbe Space Grey gilt ein Aktionspreis von 149,99 EUR mit einer Ersparnis von 25 % auf den Originalpreis von 199,99 EUR.

Laifen T1 Pro (Grey): Der Hochgeschwindigkeits-Linearmotor des T1 Pro führt 12.000 Schnitte pro Minute aus und bewältigt mühelos selbst dichte und widerspenstige Bärte. Die Leistungsanpassung in Echtzeit sorgt für eine glatte Rasur ohne Ziehen.

Auf den T1 Pro in der edlen Farbe Grey gibt es einen Aktionspreis von 119,99 EUR mit einer Ersparnis von 25 % auf den Originalpreis von 159,99 EUR.

IM HANDEL (MediaMarkt, Saturn)

Auf den P3 Pro in der trendy Farbe Space Grey gilt von 13. -27. November ein Aktionspreis von 149,99 EUR mit einer Ersparnis von 25 % auf den Originalpreis von 199,99 EUR.

Auf den T1 Pro in der edlen Farbe Grey gibt es von 27. November bis 1. Dezember einen Aktionspreis von 119,99 EUR mit einer Ersparnis von 25 % auf den Originalpreis von 159,99 EUR.

Elektrische Zahnbürsten

AMAZON DEALS

Rabatte gültig von 20. November bis inkl. 1. Dezember

Laifen Wave Special (Green), ABS, Aluminium Alloy und Stainless Steel: Das innovative, selbst entwickelte Servosystem der Zahnbürsten von Laifen verfügt über die revolutionäre Fähigkeit, gleichzeitig zu vibrieren und zu oszillieren.

Darüber hinaus ist die Wave in der Lage, jederzeit eine konstante Putzkraft aufrechtzuerhalten.

Auf die Wave Special in der ansprechenden Farbe Green gibt es einen Aktionspreis von 71,99 EUR mit einer Ersparnis von 18 % auf den Originalpreis von 89,99 EUR. Für die Wave ABS gilt ein Aktionspreis von 47,99 EUR mit einer Ersparnis von 40 % auf den Originalpreis von 79,99 EUR.

Auf die Wave Aluminium Alloy gibt es einen Aktionspreis von 69,99 EUR mit einer Ersparnis von 30 % auf den Originalpreis von 99,99 EUR. Auf die Stainless Steel gilt ebenso einen Rabatt von 25 % auf den Originalpreis von 99,99 EUR, sind 74,99 EUR.

IM HANDEL (MediaMarkt, Saturn)

Auf die Wave Aluminium Alloy gibt es von 13. November bis 1. Dezember einen Aktionspreis von 69,99 EUR mit einer Ersparnis von 30 % auf den Originalpreis von 99,99 EUR.

Auf die Stainless Steel gilt zwischen dem 27. November bis 1. Dezember ein Rabatt von 25 % auf den Originalpreis von 99,99 EUR, sind 74,99 EUR.

Haartrockner

AMAZON DEALS bis zu 40 %

Rabatte gültig von 20. November bis inkl. 1. Dezember

Der Laifen SE Lite (Weiß) ist ein formschöner, leistungsstarker und dennoch leiser Haartrockner für schönes Haar an jedem Tag. Mit seinem bürstenlosen Motor mit 100.000 U/min sorgt er für schnelles und gleichmäßiges Trocknen und ist ideal für zu Hause und auf Reisen.

Der Laifen SE (Lila) ist mit einem bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor (105.000 U/min) und einer Luftgeschwindigkeit von 21 m/s ausgestattet. Der starke Luftstrom trocknet das Haar im Handumdrehen und beschleunigt die morgendliche Routine. Er wird mit einer Reihe von magnetischen Zubehörteilen geliefert.

Der Laifen Swift Special (Silber) ist ein Ionen-Haartrockner mit negativen Ionen: Er erzeugt 200 Millionen negative Ionen, die das Haar seidig glatt machen und Frizz reduzieren.

Der Laifen Mini ist ein kompakter und leichter Hochgeschwindigkeits-Haartrockner mit einem 110.000 U/min-Motor, der schnelles und schonendes Trocknen ermöglicht - einschließlich eines speziellen Kindermodus - für Reisen und den täglichen Gebrauch.

Der SE Lite ist im genannten Zeitraum mit einem sensationellen Rabatt von 40 % für 59,99 EUR erhältlich, dem niedrigsten Preis aller Zeiten, während der SE ebenfalls 30 % günstiger ist und 97,99 EUR kostet. Der Swift Special ist mit 35 % Rabatt für 109,99 EUR erhältlich. Der Mini ist zum Aktionspreis von 99,99 EUR erhältlich, was einer Ersparnis von 23 % gegenüber dem ursprünglichen Preis von 129,99 EUR entspricht.

IM HANDEL (MediaMarkt, Saturn)

Vom 8. bis 22. Dezember ist der Mini zum Aktionspreis von 94,99 EUR erhältlich, was einer Ersparnis von 27 % gegenüber dem ursprünglichen Preis von 129,99 EUR entspricht. Der SE Lite ist mit 40 % Rabatt für 59,99 EUR erhältlich. Der SE ist mit 30 % Rabatt für 97,99 EUR erwerbbar. Der Swift Special ist mit 35 % Rabatt für 109,99 EUR erhältlich.

Wir freuen uns sehr über eine Berücksichtigung der Angebote von Laifen für die Black Friday Berichterstattung. Wir stellen Ihnen gerne bei Interesse ein Testmuster zur Verfügung, damit Sie die Geschwindigkeit und Leistung selbst erleben können.

Beste Grüße

Barbara Albrecht

