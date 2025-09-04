Laifen

Laifen präsentiert die neuen, innovativen Rasierermodelle T1 Pro und P3 Pro auf der IFA 2025

Berlin (ots)

Das wegweisende Lifestyle-Tech-Unternehmen Laifen, spezialisiert auf leistungsstarke Geräte für die Körperpflege, erweitert sein Produktportfolio um die Kategorie der elektrischen Rasierer. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat Laifen über 20 Millionen Nutzende weltweit mit seinen innovativen Körperpflegegeräten versorgt. Im Rahmen der IFA 2025 in Berlin stellt Laifen erstmals zwei Modelle vor: den kompakten T1 Pro für präzise Rasuren und den leistungsstarken P3 Pro für anspruchsvolle Bartpflege.

Beide Geräte verbinden technische Präzision, hochwertige Materialien und ein konsequent durchdachtes, minimalistisches Design. Mit innovativer Motorentechnologie, CNC-gefertigten Gehäusen aus Aluminiumlegierung und nickelarmen, hautschonenden Schersystemen setzt Laifen neue Standards im Bereich der elektrischen Rasur.

"Mit dem T1 Pro und dem P3 Pro führen wir unsere Designphilosophie konsequent fort: präzise Technik, hochwertige Materialien und echte Alltagstauglichkeit. Beide Modelle stehen exemplarisch für unseren Anspruch, Technologie für alle zugänglich zu machen - ohne Kompromisse bei Leistung oder Qualität", sagt Hongxin Ye, CEO bei Laifen.

Laifen T1 Pro: Look. Feel. Refined

Mit dem T1 Pro bringt Laifen einen besonders kompakten Ein-Klingen-Rasierer auf den Markt, der für maximale Mobilität und einfache Handhabung entwickelt wurde. Das T-förmige Design ist inspiriert von der Ergonomie klassischer Rasierer und liegt dank des schlanken 12-mm-Griffs besonders präzise in der Hand. Mit nur 93 Gramm Gewicht eignet sich der T1 Pro ideal für den täglichen Einsatz und auf Reisen. Trotz seiner geringen Größe bietet er eine technisch anspruchsvolle Ausstattung: Ein eigens entwickelter Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit intelligenter Leistungsanpassung sorgt für konstante Schnittleistung - auch bei dichterem Bartwuchs. Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse unterstreicht den hohen Fertigungsanspruch und schützt die sensible Technik zuverlässig im mobilen Einsatz.

Die wichtigsten Produktmerkmale im Überblick:

Gewicht: 93 g

93 g Design: T-förmiges, ergonomisches Unibody-Design aus Aluminium

T-förmiges, ergonomisches Unibody-Design aus Aluminium Schersystem: Ein-Klingen-System mit ArcBlade-Struktur, effektiver Rasierwinkel bis zu 148,5°

Ein-Klingen-System mit ArcBlade-Struktur, effektiver Rasierwinkel bis zu 148,5° Motor: Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 12.000 Schnitten/Min., intelligenter Leistungsanpassung per PID

Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 12.000 Schnitten/Min., intelligenter Leistungsanpassung per PID Gehäuse: CNC-gefräst aus Aluminium (8.000 Sekunden Bearbeitungszeit), nahtlos und robust

CNC-gefräst aus Aluminium (8.000 Sekunden Bearbeitungszeit), nahtlos und robust Akkulaufzeit: 120 Minuten

120 Minuten Schnellladung: 1 Minute für 8 Minuten Nutzung

1 Minute für 8 Minuten Nutzung Zubehör: Trimmeraufsätze (2, 3, 5 mm), Schutzhülle, Ladekabel (USB-C), optionale Halterung

Laifen P3 Pro: Power, Precision, Perfected.

Der P3 Pro ist als Drei-Klingen-Rasierer konsequent auf Leistung und technische Präzision ausgelegt. Herzstück ist ein doppelt gelagerter Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 24.000 Schnitten pro Minute, der mithilfe intelligenter Sensorik die Schneidleistung in Echtzeit an Bartdichte und Haarstruktur anpasst. Ein besonderes Designmerkmal ist das transparente Motorfenster - inspiriert von der Ästhetik mechanischer Uhren -, das Einblick in die Antriebseinheit gewährt und die technische Detailtiefe sichtbar macht. Das Gehäuse wird aus einem Block Aluminium der 6er-Serie gefräst und in einem über 9.000 Sekunden langen CNC-Prozess bearbeitet. Das Ergebnis ist ein robustes, nahtloses Unibody-Design, das Funktionalität und hochwertige Verarbeitung vereint.

Die wichtigsten Produktmerkmale im Überblick:

Gewicht: 179 g

179 g Design: Kompaktes Unibody-Gehäuse mit sichtbarem Motorfenster, inspiriert von Uhrentechnik

Kompaktes Unibody-Gehäuse mit sichtbarem Motorfenster, inspiriert von Uhrentechnik Schersystem: Drei-Klingen-System (2 Scherköpfe + 1 Trimmerkopf), 148,5° effektiver Rasierwinkel

Drei-Klingen-System (2 Scherköpfe + 1 Trimmerkopf), 148,5° effektiver Rasierwinkel Motor: Dual-Linear-Motor mit 24.000 Schnitten/Min., automatische Anpassung durch PID-Regelung

Dual-Linear-Motor mit 24.000 Schnitten/Min., automatische Anpassung durch PID-Regelung Gehäuse: CNC-gefräst aus Aluminium (9.000 Sekunden Bearbeitungszeit), hochwertiges Finish

CNC-gefräst aus Aluminium (9.000 Sekunden Bearbeitungszeit), hochwertiges Finish Akkulaufzeit: 100 Minuten

100 Minuten Schnellladung: 3 Minuten für 7 Minuten Nutzung

3 Minuten für 7 Minuten Nutzung Zubehör: Trimmerköpfe, Schutzkappe, Ladekabel (USB-C), Reisetasche optional

Beide Modelle sind geeignet für Nass- und Trockenrasur, vollständig wasserdicht (IPX7) und haben einen leicht abnehmbaren, magnetischen Scherkopf für eine schnelle Reinigung. Der T1 ist in den Farbausführungen Original Silver, Midnight Blue und Space Gray erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit

Der Laifen T1 Pro ist zu einem Preis von 159,99 EUR (UVP) und der Laifen P3 Pro zu einem Preis von 199,99 EUR (UVP) ab dem 5. September exklusiv in den MediaMarkt- und Saturn-Filialen in Deutschland sowie online unter mediamarkt.de und saturn.de erhältlich.

Ab dem 20. September sind die Produkte auch unter laifentech.com sowie bei Amazon erhältlich.

Vertriebsausbau in Deutschland

Laifen erweitert zum 5. September 2025 seine stationäre Präsenz in Deutschland deutlich: In Kooperation mit der MediaMarktSaturn Retail Group richtet das Unternehmen in 80 ausgewählten Filialen der Elektronikhändler MediaMarkt und Saturn eigene Shop-in-Shop-Flächen ein, 14 davon in Berlin.

Die Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt im Ausbau des europäischen Vertriebsnetzes und stärkt zugleich die Markenpräsenz im stationären Handel.

Über Laifen

Laifen ist ein 2019 gegründetes, innovatives Lifestyle-Tech-Unternehmen, das sich auf leistungsstarke Geräte für die persönliche Pflege spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf fortschrittliche Entwicklung und intuitives Design revolutioniert Laifen den Alltag seiner Nutzer:innen durch Produkte, die Spitzenleistung, Effizienz und Wohlbefinden in den Vordergrund stellen. Das Unternehmen ist bestrebt, fortschrittliche Technologie für alle zugänglich zu machen. Derzeit sind Laifens Körperpflegegeräte in über 50 Ländern weltweit verfügbar. Mehr Informationen unter laifentech.com

