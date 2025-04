BIRKENSTOCK Group

BIRKENSTOCK ERÖFFNET NEUEN STORE IM PARISER QUARTIER SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Linz Am Rhein, Germany and Paris (ots/PRNewswire)

BIRKENSTOCK setzt seine Expansion in Frankreich mit der Eröffnung eines neuen Stores im Herzen von Paris fort. Nach dem erfolgreichen Debüt im Künstlerviertel Le Marais im vergangenen Jahr stärkt BIRKENSTOCK mit seinem zweiten Pariser Retail-Standort seine Markenpräsenz in einer der dynamischsten und kulturell vielfältigsten Hauptstädte Europas. Der neue Store bereichert die kulturelle Landschaft des historischen Stadtviertels Saint-Germain-des-Prés mit den zeitlosen Footwear-Designs und dem legendären Fußbett-Erlebnis der Marke.

Der neue Store befindet sich im 6. Arrondissement in der 4 Rue de Sèvres in Saint-Germain-des-Prés, das für sein intellektuelles und künstlerisches Erbe bekannt ist. Einst Heimat weltberühmter Schriftsteller, Philosophen und Jazzmusiker, gilt das Viertel noch heute als Zentrum der Pariser Kulturszene, wo Kreativität und Handwerkskunst gedeihen. Von Vordenkern des Existenzialismus wie Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir bis hin zu den legendären Cafés, wo einst Miles Davis auftrat – Saint-Germain war schon immer ein Ort der Inspiration. Die Verbindung von Tradition und Innovation machen das Viertel zum perfekten Standort des neuen BIRKENSTOCK Stores, wo treue Fußbett-Liebhaber und neue Markenfans gleichermaßen willkommen sind.

Hier bringt BIRKENSTOCK sein original Fußbett und das beispiellose Trageerlebnis direkt zum Verbraucher und vertieft damit seine Beziehung zur Pariser Community, indem es seine Kernwerte von Qualität, Funktion und Tradition für jedermann erlebbar macht. Auf 85 m2 füllt der neue Standort BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu Tradition, Innovation und Handwerkskunst mit Leben.

Der neueste Store ist Teil eines europaweiten Netzwerks aus 38 Retail-Standorten in acht Ländern. Im Rahmen der langfristigen Markenstrategie wird BIRKENSTOCK zukünftig weitere eigene Stores in großen Metropolen Europas eröffnen, um den persönlichen Kontakt zur BIRKENSTOCK Community zu fördern und die Kundenbeziehungen zu stärken.

DAS STORE-DESIGN – TRADITION TRIFFT AUF HANDWERKSKUNST

Auf einer Fläche von 85 m2 spiegelt die Inneneinrichtung des Stores die lange Tradition von BIRKENSTOCK sowie das literarische und künstlerische Erbe von Saint-Germain-des-Prés wider.

Wände mit Lehmputz, ein Betonfußboden und eine hellbeige Decke sorgen für eine warme, einladende Atmosphäre. Die Verwendung von Naturmaterialien wie Kork, Leder und dunkel gebeiztem Eichenholz stehen für die Handwerkskunst der Marke und verweisen zugleich auf einige ihrer legendärsten Designelemente. Produkt-Displays aus hellem, silberfarbenem Aluminium mit einer natürlich matten Oberfläche sorgen für einen modernen Kontrast.

Herzstück des Raums ist eine eindrucksvolle Feature-Wall aus dunkel gebeiztem Eichenholz, die an eine Bücherwand erinnert und das literarische Erbe des Künstlerviertels aufgreift. Diese vielseitig verwendbare Wand integriert austauschbare Bilder und ermöglicht die dynamische Präsentation von Produkten – von der Sandale bis zum geschlossenen Schuh.

Auf Ledersesseln können sich Besucher in der Mitte des Stores bequem zurücklehnen und in Ruhe ihre Lieblingsmodelle anprobieren. Große Spiegel verstärken das großzügige Raumgefühl, scharfkantige Kaffeetische aus Metall verströmen ein modernes Flair. Eine große Spiegelwand, die um die Ecke verläuft, verleiht dem Raum noch mehr Tiefe und Dimension.

Auf der elegant geschwungenen Ladentheke gibt es eigene Auslagen für BIRKENSTOCK Care Essentials und Socken. Ein beleuchtetes Bild hinter der Kasse dient als Hingucker. Als Hommage an die eigenen Produktionsstandorte von BIRKENSTOCK, sind überall im Store originale Schuhleisten zu finden, welche die handwerkliche Expertise hinter jedem Paar unterstreichen.

Im hinteren Bereich flutet eine runde Deckenleuchte den Raum mit natürlichem Licht. Genau darunter präsentiert sich auf einer speziell dafür eingerichteten Auslage die Premium Kollektion 1774, mit modernen Neuinterpretationen der legendären BIRKENSTOCK Klassiker oder limitierten Design-Kollaborationen.

EXKLUSIVE AUSWAHL VON IKONEN UND SAISONALEN MODELLEN

Der neue Store bietet eine sorgfältig kuratierte Auswahl von echten BIRKENSTOCK Klassikern und neuen Modellen. Neben zeitlosen Styles wie ARIZONA, BOSTON und MADRID finden Kunden hier saisonale Highlights wie den TOKIO SUEDE und die neueste EVA-Kollektion. Ebenfalls im Sortiment: die neue Fußpflege-Serie BIRKENSTOCK Care Essentials, die Schuhpflegeprodukte und die exklusive 1774-Premium-Kollektion.

An diesem neuen Standort lädt BIRKENSTOCK Pariser und Besucher aus aller Welt dazu ein, die beispiellose Handwerkskunst, das zeitlose Design und die Funktionalität des legendären Fußbetts aus erster Hand zu erleben.

EXKLUSIVES OPENING-EVENT

Anlässlich der Eröffnung des neuen BIRKENSTOCK Stores haben Besucher am 27. März ab 11 Uhr die Gelegenheit, die zeitlosen Designs und das legendäre Fußbett der Marke zu entdecken.

BIRKENSTOCK begrüßt seine treuesten Kunden und geschätzten Member sowie andere Gäste mit einer Auswahl von Kaffeespezialitäten, alkoholfreien Getränken und Erfrischungen. Der bekannte Schuhkünstler und Designer Stan Birch aus Südfrankreich bietet vor Ort einen speziellen Personalisierungsservice an: Gäste können sich ihre Schuhe mit einem einzigartigen Design personalisieren lassen und ein handgemachtes Unikat mit nach Hause nehmen.

Als Belohnung für ihre Treue erhalten geschätzte Mitglieder der BIRKENSTOCK Community außerdem eine exklusive Goodie-Bag. Besucher sollten beachten, dass der Personalisierungsservice lediglich im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten des Künstlers am Tag der Eröffnung bereitgestellt werden kann – es kann nicht garantiert werden, dass alle Gäste an die Reihe kommen.

INFORMATIONEN FÜR PRESSEVERTRETER

Geöffnet ab dem 27. März 2025

Store-Adresse: 4 Rue de Sèvres, 75006 Paris

Öffnungszeiten: Montag–Samstag, 10:30–19:30 Uhr

Store-Bilder: Download Link

Bildrechte: BIRKENSTOCK/MaartenWillemstein

Pressekontakt

BIRKENSTOCK Group

Lenbach Palais

Lenbachplatz 3

80333 München

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.

Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Deutschland

Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com

Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2537200/5243153/Birkenstock_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/birkenstock-eroffnet-neuen-store-im-pariser-quartier-saint-germain-des-pres-302416104.html

Original-Content von: BIRKENSTOCK Group, übermittelt durch news aktuell