CEO von Enterprise Greece spricht auf der Platform Frontier Markets in Athen

Athen und London, 19. März 2025

Platform Frontier Markets freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Marinos Giannopoulos, CEO von Enterprise Greece, auf der Platform Frontier Markets-Konferenz eine Rede halten wird, die am 2. und 3. April 2025 in Athen stattfindet.

Diese hochaktuelle Veranstaltung wird Investoren, Branchenführer und wichtige Interessenvertreter zusammenbringen, um die wachsenden Investitionsmöglichkeiten in KI und Rechenzentren in Südosteuropa genauer zu beleuchten. Angesichts des raschen Ausbaus der digitalen Infrastruktur in der Region wird die Konferenz wichtige Einblicke in das Potenzial des Sektors und in die Rolle Griechenlands als strategisches Investitionszentrum bieten.

Mit der ersten umfassenden Analyse der Grenzmärkte für Rechenzentren werden führende Investoren ihre Sichtweise zu Deals, M&A, Immobilien, KI und Edge darlegen und Einblicke in jüngste Marktaktivitäten und deren Auswirkungen geben.

Ein Schwerpunkt der Diskussionen wird auch die Bereitschaft von KI und ihr verändernder Einfluss auf Rechenzentren sein. Auf der Konferenz wird untersucht, wie der steigende Bedarf an erneuerbaren Energien gedeckt werden kann, wie regionale Stromnetze darauf reagieren und wie der Wandel der Energieinfrastruktur finanziert wird.

„Wir begrüßen die bevorstehende Platform Frontier Markets-Konferenz, die Investoren, Branchenführer und wichtige Interessenvertreter zusammenbringen wird, um die wachsenden Investitionsmöglichkeiten in den KI- und Rechenzentrumsmärkten in Südosteuropa zu erkunden. Angesichts der beispiellosen Geschwindigkeit, mit der die digitale Infrastruktur der Region ausgebaut wird, wird die Konferenz wertvolle Einblicke in das Potenzial des Sektors und die aufstrebende Rolle Griechenlands als strategisches Investitionszentrum bieten. Der griechische Markt für Rechenzentren befindet sich auf einem starken Wachstumspfad. Er wurde im Jahr 2023 mit etwa 763,80 Millionen US-Dollar bewertet und soll bis 2029 1,34 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,91 % . Dieses rasche Wachstum wird durch bedeutende Investitionen unterstützt, darunter 300 Millionen Euro, die für die Entwicklung neuer Rechenzentren vorgesehen sind ", kommentiert Dr. Marinos Giannopoulos.

Die Konferenz richtet sich an Investoren, Private-Equity-Führungskräfte, Führungskräfte von Rechenzentren, Regierungsbehörden, Energieversorger, Immobilienentwickler, KI-Spezialisten und politische Entscheidungsträger in Südosteuropa.

„Wir begrüßen Enterprise Greece, die staatliche Agentur, die für die Anziehung ausländischer Investitionen und die Förderung griechischer Exporte zuständig ist," kommentierte Gregory Gerot, Geschäftsführer der Platform Markets Group. „Ihre Visionen und Erkenntnisse werden für unsere Delegierten von unschätzbarem Wert sein."

Die Platform Frontier Markets wird am 2-3. April 2025 an der Athener Riviera stattfinden.

Für die Anmeldung und weitere Informationen besuchen Sie bitte www.digital-infrastructure.com/frontier.

