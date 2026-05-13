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Fachtagung Abwärme BW & Bundesabwärmetagung 2026

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Saarbrücken (ots)

Die Bundesabwärmetagung 2026 (BAT26) findet erstmalig in Kooperation mit der Fachtagung Abwärme BW statt. Die Kooperation macht die Tagung zu einem Fachevent der Superlative, das in dieser Form und in diesem Umfang zum ersten Mal in Deutschland stattfinden wird. Die gemeinsame Tagung bringt Akteure der Branche auf Landes- und Bundesebene zusammen, ermöglicht den Austausch mit Fachleuten zu Projektideen und die Planung konkreter Maßnahmen.

Die zukünftigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Abwärmenutzung stehen im Mittelpunkt der gegenwärtigen Diskussion - die Veranstaltung liefert dazu hochaktuellen Input. Vertreterinnen aus Bundes- und Landesministerien sowie relevante Akteure aus Kommunalverwaltung, Versorgung und Forschung sprechen über bundespolitische Fragestellungen und Auswirkungen auf die Landespolitik - moderiert von der ZDF-Journalistin Anja Heyde.

Am Mittwoch, 17. Juni 2026 steht im Haus der Wirtschaft in Stuttgart wie bei den erfolgreichen Einzelveranstaltungen in den Vorjahren die Abwärmenutzung in Unternehmen und Wärmenetzen in ihrer ganzen Bandbreite im Mittelpunkt. Einblicke in konkrete Umsetzungsprojekte, Vertragswesen, Fachforen zur internen Abwärmenutzung bis hin zur Belieferung Dritter sowie Ausfallabsicherung von Wärmequellen werden Themen der Tagung sein.

Während der Tagung ermöglichen Pausen, geführte Rundgänge und ein strukturiertes Matchmaking den gezielten Austausch mit potenziellen Partnern und Expert:innen. Die begleitende Fachausstellung mit rund 70 renommierten Unternehmen und Newcomern bietet fundiertes Wissen und konkrete Lösungsansätze. Nutzen Sie das B2B-Matchmaking mit relevanten Partnern, buchen Sie vorab Gespräche mit Technologieanbietern und Dienstleistern, nutzen Sie die größte Abwärme-Fachtagung Deutschlands für die Projektanbahnung vor Ort.

Die Tagung ist kostenfrei. Sichern Sie sich frühzeitig einen der begehrten Plätze.

Termin: 17. Juni 2026

Location: Stuttgart / Haus der Wirtschaft

Sprechen werden u.a.: Stephanie von Ahlefeldt (Leiterin Abteilung II, BMWE) und Min. Thekla Walker (Umweltministerin BW)

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.umwelttechnik-bw.de/de/themenportale/abwaerme-bw/fachtagung-abwaerme-bw

Hintergrundinformationen:

Bundesabwärmetagung (BAT): Diese wird zum dritten Mal im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) geförderten Projekts AwaNetz ausgerichtet. 2015 wurde erstmalig eine Fachtagung zum Thema Abwärmenutzung im Auftrag des Bundesumweltministeriums durch die IZES gGmbH durchgeführt, die als Abschlussveranstaltung einer Abwärme-Potenzialstudie diente. Darauf folgten jährliche Abwärmetagungen, die durch das Bundesumwelt- wie auch später durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurden. Die IZES gGmbH ist bis heute Veranstalterin bzw. in Kooperationen Mitveranstalterin.

IZES gGmbH: Das hochschulnahe Forschungsinstitut aus Saarbrücken betreibt anwendungsnahe Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet nachhaltiger Energie- und Stoffstromsysteme. Der Ansatz des Instituts ist interdisziplinär und verbindet praxisbezogene Themen mit wissenschaftlichen Fragestellungen und Denkansätzen. (https://izes.eu/)

AwaNetz: Ist ein durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) gefördertes Projekt, welches die Nutzung unvermeidbarer Abwärme aus der Industrie, von Rechenzentren und Abwasser für die Wärmewende etablieren möchte. Dafür soll dem Thema eine bundesweite Bühne geben werden, u.a. durch die Bundesabwärmetagung. AwaNetz trägt außerdem dazu bei, Hemmnisse zu beseitigen, unter anderem durch den engen Austausch mit den Marktakteuren und der Politik. Damit die Abwärmenutzung zum Mainstream wird, stellt das Projekt eine Vielzahl an Tools kostenlos bereit und führt in Netzwerken Wärmebedarf, Wärmequellen und Umsetzende zusammen. (https://www.awanetz.de/)

Abwärmefachtagung Baden-Württemberg (AFT BW): Diese findet ebenfalls zum dritten Mal statt und wird durch die Umwelttechnik BW, der zentralen Anlaufstelle für kleinere und mittelgroße baden-württembergische Unternehmen, veranstaltet.

Umwelttechnik BW (UTBW): Als Landesagentur unterstützt und fördert sie den Wirtschafts- und Technologiestandort Baden-Württemberg in den Bereichen Umwelttechnik, Ressourceneffizienz und industrieller Klimaschutz. (https://www.umwelttechnik-bw.de/de)

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