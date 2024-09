Abwärmenutzung gemeinsam zum Mainstream machen / Bundesabwärmetagung 10. Oktober 2024

Hamburg (ots) - Wärmewende und Klimaschutz: Abwärmenutzung in der Umsetzung Die diesjährige Abwärmefachtagung im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, die gemeinsam mit den Hamburger Energiewerken ausgerichtet wird, vermittelt einen Einblick in die aktuellen Transformationsprozesse in Hamburg und beleuchtet die besondere Rolle der Abwärme im Rahmen der ...

mehr