Abwärmenutzung in NRW. BMWK-Fachtagung 19. Oktober 2023

Wärmewende und Klimaschutz: Abwärmenutzung in NRW

Die diesjährige Abwärmefachtagung der IZES gGmbH im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums stellt anstehende Vorhaben und erfolgreiche Umsetzungsprojekte zur Nutzung von industrieller Abwärme in NRW vor. Im weiteren Verlauf widmet sich der Kongress aktuellen Themen aus dem bundesweiten Spektrum der Abwärmenutzung. Es werden Einblicke in die Förderlandschaft des Bundes vermittelt und gezeigt, welche Abwärmepotenziale zukünftig zur Verfügung stehen werden. Weitere Beiträge behandeln rechtliche Fragestellungen oder lassen an Erfahrungen grenzüberschreitender Abwärmeprojekte und der Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren teilhaben.

Die Abwärmefachtagung wird mit aktiver Unterstützung von NRW.Energy4Climate, den Stadtwerken Düsseldorf und dem LANUV NRW durchgeführt.

Termin: 19. Oktober

Location: Düsseldorf / Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf AG

Sprechen wird u.a. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur

