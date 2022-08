IZES gGmbH

Abwärmenutzung in Hamburg und anderen Städten. BMWK-Fachtagung 5. Oktober 2022

Hamburg (ots)

Wärmewende und Klimaschutz: Abwärmenutzung in der Umsetzung

Die diesjährige Abwärmefachtagung im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, die gemeinsam mit den Hamburger Energiewerken ausgerichtet wird, vermittelt einen Einblick in die aktuellen Transformationsprozesse in Hamburg und beleuchtet die besondere Rolle der Abwärme im Rahmen der Wärmebereitstellung. Im weiteren Verlauf des Kongresses wenden wir uns aktuellen Themen aus dem gesamten Spektrum der Abwärme zu. U.a. werden wir Einblicke in die aktualisierte Förderlandschaft des Bundes vermitteln und das Abwärme-Kompetenzzentrum des Landes Baden-Württemberg vorstellen. Verschiedene Umsetzungsprojekte sowie ein Beitrag zu aktuellen Fragestellungen im Steuerrecht runden das Programm ab.

Termin: 5. Oktober Location: Hamburg / Ehemaliges Hauptzollamt

Sprechen werden u.a. Christian Maaß (BMWK) und Jens Kerstan (Umweltsenator Hamburg)

Weitere Infos und Anmeldung unter: https://www.izes.de/de/content/bmwk-fachtagung-klimaschutz-durch-abwaermenutzung

Original-Content von: IZES gGmbH, übermittelt durch news aktuell