BRUNATA-METRONA schließt IHK-Bildungspartnerschaft mit dem Thomas-Mann-Gymnasium München

BRUNATA-METRONA München hat jetzt eine IHK-Bildungspartnerschaft mit dem Thomas-Mann-Gymnasium unterzeichnet: Ziel der Kooperation ist es, den Schülerinnen und Schülern anhand von praktischen Modulen berufliche Möglichkeiten in der Praxis näher zu bringen und sie bei der Berufsorientierung und Berufswahl zu unterstützen. Die einzelnen Module werden in verschiedenen Jahrgangsstufen und in unterschiedliche Schulfächer integriert.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem Thomas-Mann-Gymnasium mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern direkt an unserem Unternehmensstandort. Als Familienunternehmen möchten wir dadurch Schülerinnen und Schüler beispielsweise mit Bewerbungstipps und Praktika unterstützen und sie auf das Berufsleben vorbereiten", sagt Martina Brunner, Ausbildungsleitung bei BRUNATA-METRONA München.

"Das Thomas-Mann-Gymnasium freut sich außerordentlich, einen so kompetenten Bildungspartner aus der umliegenden Nachbarschaft zu haben. Unsere Schüler und Schülerinnen profitieren von dieser Partnerschaft durch eine breite Unterstützung im Bereich berufsorientierender Maßnahmen und können so Einblicke in die berufliche Praxis erlangen", so Sabrina Röder-Schrangl, Koordinatorin für berufliche Orientierung am Thomas-Mann-Gymnasium.

Als mittelständisches Familienunternehmen hat BRUNATA-METRONA München das Ziel, eigene Nachwuchskräfte auszubilden und weiterzuentwickeln. Um Auszubildende oder duale Studierende zu rekrutieren, setzt das mittelständische Unternehmen gezielt auf persönliche Kontakte und eine Beziehungspflege zu Partnerschulen.

Über BRUNATA-METRONA

Die BRUNATA-METRONA-Gruppe zählt deutschlandweit zu den Marktführern für die verbrauchsgerechte Abrechnung von Energie- und Wasserkosten sowie für Lösungen zur nachhaltigen Digitalisierung der Immobilie. Weitere Geschäftsfelder sind Smart Metering, Trinkwasseranalyse und Rauchmelderservice. An den drei Standorten Hamburg, Hürth bei Köln und München sowie in 70 Niederlassungen, Gebietsvertretungen und Servicecentern sorgen 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kundennähe und hohe Termintreue.

