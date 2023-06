Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Hubert Aiwanger

Berlin / Erding (ots)

"Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss."

Das ist ein dermaßen falscher Satz, dass es fast mühsam ist, sich überhaupt mit ihm zu beschäftigen. Er suggeriert, dass die Demokratie irgendwie verloren gegangen sei. Dabei scheint dem bayerischen Minister entfallen zu sein, wie er selbst an sein Mandat kam: durch eine demokratische Wahl. Politiker, denen die Demokratie tatsächlich am Herzen liegt, dürfen sich nicht vom Populismus mitreißen lassen. Eine kluge Reaktion wäre: ruhig zu bleiben, ohne die Sorgen zu ignorieren. Darauf zu lauschen, was die Menschen wirklich umtreibt und bedachte Antworten zu geben.

