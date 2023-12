Mercedes-Benz AG - Niederlassung Frankfurt

Leidenschaft weckt Karrieren: Ausbildungsvielfalt bei Mercedes-Benz in Darmstadt

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Im lebendigen Darmstadt eröffnet sich für junge Talente die einzigartige Gelegenheit, ihre berufliche Laufbahn mit Mercedes-Benz zu starten. Die Marke, geprägt von Tradition, Innovationskraft und höchsten Qualitätsstandards, lockt nicht nur mit modernster Technologie, sondern bietet auch eine breite Palette exzellenter Ausbildungsberufe. Eine Ausbildung bei Mercedes-Benz in Darmstadt bedeutet nicht nur das Eintauchen in die Welt der Automobile, sondern auch die Möglichkeit, in einem dynamischen und inspirierenden Umfeld die Grundlagen für eine vielversprechende berufliche Zukunft zu legen.

Die folgenden Ausbildungsberufe stehen am Standort Darmstadt zur Auswahl:

Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker (m/w/d) für System- und Hochvolttechnik

In der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker (m/w/d) für System- und Hochvolttechnik tauchen die Auszubildenden tief in die Welt der Zukunftstechnologien ein, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Virtual Reality. Hierbei liegt der Fokus auf alternativen Antriebstechnologien und verschiedenen Themen der Fahrzeugelektronik, wobei bei Mercedes-Benz die Innovationen der neuesten Elektro- und Hybridfahrzeuge im Mittelpunkt stehen. Die Auszubildenden erwerben dabei umfassende Kenntnisse über moderne Batterietechnologien, Elektroantriebe und Bordnetze. Neben dem fundierten Verständnis für Assistenz-, Komfort- und Sicherheitssysteme sowie dem autonomen Fahren spielen auch die Anwendung modernster Diagnosesysteme und die Vernetzung von Fahrzeugen eine zunehmend zentrale Rolle. Das Arbeiten mit Hard- und Software sowie fahrzeugspezifischen Applikationen motiviert die Auszubildenden für diesen zukunftsweisenden Beruf.

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Die Ausbildung bei Mercedes-Benz Darmstadt bietet einen optimalen Einstieg für all jene, die ihre berufliche Reise in der Welt der Logistik beginnen möchten. Während der dreijährigen Ausbildungszeit als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) legen die Auszubildenden den Grundstein für ihre zukünftige berufliche Laufbahn. Sie erlangen umfassende Kenntnisse im Lager- und Transportbereich, indem sie sämtliche Anforderungen von Grund auf kennenlernen. Die Organisation und Planung effizienter Materialflüsse und Umschlagzeiten erfolgen mit Hilfe modernster Logistiksysteme und Transportmittel. Dies umfasst die Lagerung und die Verteilung von Ersatz- und Zubehörteilen für unsere innovativen Fahrzeuge. Zusätzlich setzen sich die Auszubildenden intensiv mit der Prüfung von Begleitpapieren und Wareneingängen auseinander. Hinzu kommt auch der Einsatz im Kundenkontakt. Die Ausbildung umfasst ebenso den sicheren Umgang mit EDV-gestützten Verwaltungssystemen.

Ausbildung zum Automobilkaufmann (m/w/d)

Die Ausbildung zum Automobilkaufmann (m/w/d) bei Mercedes-Benz erstreckt sich über drei Jahre und ist die ideale Wahl für alle, die eine Leidenschaft für Fahrzeuge hegen. Die Auszubildenden tauchen intensiv in den Arbeitsalltag einer Mercedes-Benz Niederlassung oder eines Autohauses ein. Dabei gewinnen sie nicht nur Einblicke in den direkten Kundenkontakt, sondern auch hinter die Kulissen des Automobilgeschäfts. Sie erwerben umfassendes Fachwissen im Bereich Fahrzeughandel und vertiefen ihre betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Durch den Einsatz moderner Kommunikationsmedien und Computeranwendungen lernen sie kaufmännische Abläufe beim Service und im Fahrzeugkauf/-verkauf kennen. In speziellen Seminaren werden berufliche und persönliche Fähigkeiten, wie Präsentationstechniken und Teamarbeit, vertieft, um während ihrer Ausbildung als kompetente Ansprechpartner für Kunden agieren zu können.

Der Beginn einer beruflichen Laufbahn bei Mercedes-Benz in Darmstadt verspricht eine umfassende Erfahrung und zahlreiche Möglichkeiten. Neben einer qualifizierten Ausbildung, die eine solide Basis für eine vielversprechende Karriere schafft, profitieren Auszubildende von verschiedenen Benefits. Dazu zählen abwechslungsreiche Mitarbeiter-Events, vielseitige Schulungen und Lehrgänge sowie Angebote im Bereich Gesundheitsmaßnahmen und betriebliche Altersvorsorge. Das Team vor Ort freut sich darauf, neue Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu gestalten. Ein Einstieg bei Mercedes-Benz in Darmstadt bietet die Chance, Teil eines engagierten Teams zu werden und die Leidenschaft für Automobile in eine vielversprechende berufliche Entwicklung umzuwandeln.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://jobs.mercedes-benz.com/

Original-Content von: Mercedes-Benz AG - Niederlassung Frankfurt, übermittelt durch news aktuell