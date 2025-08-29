Blauer Panther - TV & Streaming Award

Esther Sedlaczek moderiert den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025 am 22. Oktober

München (ots)

Moderatorin Esther Sedlaczek führt durch die große Award Show am 22. Oktober 2025 in der BMW Welt München

Erweiterte Pre-Show: Cathy Hummels begrüßt die prominenten Gäste auf dem Blue Carpet / Warm-up für die Award Show in der Streaming Lounge

Neue inhaltliche Ausrichtung der Award Show

Publikumspreis "Beliebteste Reality-Serie": noch bis zum 31. August 2025 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting abstimmen

TV Movie wird offizieller Medienpartner und präsentiert einen Preis

Noch rund acht Wochen, dann findet der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der BMW Welt in München statt. Die große Award Show wird in diesem Jahr von keiner Geringeren als TV-Moderatorin Esther Sedlaczek moderiert.

Esther Sedlaczek: "Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, dass ich die große Award Show des Blauen Panthers 2025 erstmals moderieren darf. Diese Auszeichnung gehört nicht nur zu den renommiertesten in Deutschland, sondern auch zu den modernsten Verleihungen. Und in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein noch innovativeres Konzept voller Überraschungen, und damit einen unvergesslichen Abend mit vielen Stars freuen."

Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" wird erweitert

Bereits ab 17 Uhr ist die Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 22. Oktober 2025 live im Stream zu sehen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich in der erweiterten Pre-Show vom Blue Carpet und aus der Streaming Lounge auf noch mehr prominente Gäste freuen - und sich mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen!

Auf dem Blue Carpet empfängt Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels die Stars.

Cathy Hummels: "Als gebürtige Bayerin ist es mir eine besondere Ehre, in diesem Jahr den Blue Carpet des Blauen Panthers moderieren zu dürfen. Ich liebe es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ehrlich, spontan, mit einem Lächeln und, wenn es passt, auch mit einem Augenzwinkern. Es fasziniert mich immer wieder, welche emotionalen Geschichten durch gute Moderationen sichtbar werden. Der blaue Teppich ist für mich der Ort, an dem sich Emotion, Spannung und Glanz treffen - genau mein Element. Ich freue mich auf inspirierende Begegnungen, überraschende Einblicke und einen Abend voller Highlights!"

Die Pre-Show (ab 17:00 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt. Die Sendung steht außerdem in der ARD Mediathek, im Streamingportal ZDF und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ sowie erstmalig tvmovie.de die Pre-Show und die Award Show live streamen.

Neue inhaltliche Ausrichtung der Award Show

Die Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" erhält 2025 eine neue inhaltliche Handschrift. Erstmals produziert RIVERSIDE ENTERTAINMENT die Gala in der BMW Welt München und präsentiert ein Showkonzept, das bewusst neue Wege geht.

Anstelle klassischer Kategorien mit Nominierten rückt der Abend konsequent die Ausgezeichneten in den Mittelpunkt. Jede Preisträgerin und jeder Preisträger erhält einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.

Mit diesem Ansatz durchbricht der Blaue Panther die starren Abläufe traditioneller Preisverleihungen und schafft ein Format, das einzigartig im deutschen Awardshow-Genre ist. Nur in den beiden Publikumswahl-Kategorien gibt es im Vorfeld nominierte Finalist:innen.

Endspurt für den Publikumspreis in der Kategorie Entertainment

Noch bis zum 31. August 2025 kann das Publikum unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting abstimmen, wer den Preis als "Beliebteste Reality-Serie" bekommen wird. Zur Wahl stehen:

"Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" (Staffel 3), Good Guys Entertainment GmbH im Auftrag von RTL+

(Staffel 3), Good Guys Entertainment GmbH im Auftrag von RTL+ "Diese Ochsenknechts" (Staffel 4), B28 Produktion im Auftrag von Sky Deutschland

(Staffel 4), B28 Produktion im Auftrag von Sky Deutschland "Kaulitz & Kaulitz" (Staffel 1), Constantin Entertainment GmbH im Auftrag von Netflix

Und: Es wird 2025 einen weiteren Publikumspreis geben! Vom 8. bis zum 22. Oktober 2025 sind die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut gefragt und können über einen Preis in der Kategorie Social Media abstimmen. Nähere Informationen hierzu folgen.

Zudem werden unter allen berechtigten Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern beim Publikumspreis in der Kategorie Entertainment 2 x 2 Tickets für die große Award-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 22. Oktober 2025 in München verlost.

Ehrenpreis des Ministerpräsidenten für die "Tatort"-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl

Bereits fest steht, dass der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" an Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl geht. Der Ministerpräsident überraschte die beiden Schauspieler Ende Juni am Set ihres letzten "Tatorts".

Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien vergeben

Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird.

Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025

Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2025 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Alessandro Capasso (Content Creator), Sasha Bühler (Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Prime Video), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).

Die Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

BMW: offizieller Mobility- und Locationpartner

Disney+: Partner

THE SPOT media & film: offizieller Medienpartner

TV Movie wird offizieller Medienpartner und einen Preis präsentieren

Neu als offizieller Medienpartner und Präsentator eines Preises des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" kommt in diesem Jahr außerdem TV Movie dazu.

Philipp Schulze, Bauer Media Group, Head of Segment TV: "Der Blaue Panther macht sichtbar, was digitales Entertainment heute leistet: Es prägt Kultur, Gesellschaft und Alltag. Für die Leserschaft und die User von TV Movie und tvmovie.de bedeutet Streaming Vielfalt und Inspiration. Und dieser Preis würdigt die kreative Kraft, die Millionen von Menschen jederzeit und überall begeistert."

Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.

Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und 2025 erstmals von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (22. - 24. Oktober 2025) statt.

Original-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuell