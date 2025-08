Blauer Panther - TV & Streaming Award

"Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025: Start des Publikumsvotings für den Preis "Beliebteste Reality-Serie" in der Kategorie Entertainment

Jury nominiert drei Reality-Serien für den Publikumspreis in der Kategorie Entertainment

Abstimmungszeitraum: 4. August 2025 - 31. August 2025 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting

Medienminister Dr. Florian Herrmann: „Heiß begehrte Trophäe aus Bayern für Medienschaffende in ganz Deutschland – jetzt ist das Publikum am Zug!“

BMW, Disney+ und THE SPOT media & film sind Partner des Blauen Panthers

Große Award Show findet am 22. Oktober 2025 in der BMW Welt statt

Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" hat getagt. Damit stehen 13 noch geheime Preisträgerinnen und Preisträger fest. Nicht geheim ist, wen die Jury für den Publikumspreis in der Kategorie Entertainment für den Preis "Beliebteste Reality-Serie" nominiert hat. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können vom 4. bis zum 31. August 2025 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting voten. Zur Wahl stehen:

"Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" (Staffel 3), Good Guys Entertainment GmbH im Auftrag von RTL+

Die Jury: "'Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie' ist ein mutiges, ehrliches und gesellschaftlich relevantes Format, das die Grenzen zwischen Promi-Doku und sozialer Reportage verschwimmen lässt."

"Diese Ochsenknechts" (Staffel 4), B28 Produktion im Auftrag von Sky Deutschland

Die Jury: "'Diese Ochsenknechts' ist damit ein mutiges, überraschend ehrliches und medial hochrelevantes Format, das eindrucksvoll zeigt: Auch in der Popkultur darf Familie unbequem, unsortiert und menschlich sein."

"Kaulitz & Kaulitz" (Staffel 1), Constantin Entertainment GmbH im Auftrag von Netflix

Die Jury: "'Kaulitz & Kaulitz' ist mehr als nur Reality-TV - es ist ein popkulturelles Phänomen, das mit Witz, Charme und Tiefgang überzeugt. Die Serie schafft es, persönliche Geschichten mit gesellschaftlicher Relevanz zu verbinden und dabei ein breites Publikum zu begeistern."

Bayerns Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Der Blaue Panther ist eine renommierte und heiß begehrte Trophäe am Medienstandort Bayern, mit der wir die Vielfalt, die Kreativität und das Können der Medienschaffenden in Deutschland würdigen. Jetzt ist das Publikum am Zug: Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, welches der nominierten Formate den Entertainment Publikumspreis gewinnt. Also mitmachen und abstimmen! Wir sind gespannt, welche Preisträgerinnen und Preisträger den Panther bei der großen Award-Show im Herbst in den Händen halten werden."

Und: Es wird 2025 einen weiteren Publikumspreis geben! Vom 8. bis zum 22. Oktober 2025 sind die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut gefragt und können über einen Preis in der Kategorie Social Media abstimmen. Nähere Informationen hierzu folgen.

Zudem werden unter allen berechtigten Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern beim Publikumspreis in der Kategorie Entertainment 2 x 2 Tickets für die große Award-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 22. Oktober 2025 in München verlost.

Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien vergeben

Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird.

Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025

Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2025 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Alessandro Capasso (Content Creator), Sasha Bühler (Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Prime Video), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).

Die Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

BMW ist wieder offizieller Mobility- und Locationpartner des Blauen Panthers.

Sandra Wittemer (Leiterin BMW Welt): "Für uns ist es Jahr für Jahr etwas ganz besonderes, wenn der blaue Teppich ausgerollt wird: Wir freuen uns sehr über unsere langjährige Partnerschaft mit dem 'Blauen Panther'. Und wo wäre eine so herausragende Preisverleihung besser aufgehoben als in der ikonischen Architektur der BMW Welt? Hier wurde schon für unzählige nationale und internationale Film- und Fernsehproduktionen gedreht. Ein Match, das passt einfach!"

Auch Disney+ ist wieder Partner des Blauen Panthers.

Eun-Kyung Park, SVP & Country Manager GSA bei The Walt Disney Company: "Disney+ steht mit den Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie einem vielfältigen General Entertainment Angebot für kreatives, hochwertiges Storytelling, das berührt, inspiriert und Menschen verbindet - mit globalen, europäischen und deutschen Inhalten. Für diese Leidenschaft steht auch der Blaue Panther. Deshalb sind wir stolz, den Preis als Partner zu unterstützen und gemeinsam die Qualität und Vielfalt in der deutschen TV- und Streaminglandschaft zu feiern."

Erstmals offizieller Medienpartner des Blauen Panther ist THE SPOT media & film.

Thomas Schultze, Chefredaktion THE SPOT media & film: "Vor etwas mehr als einem Jahr ist THE SPOT media & film angetreten, Branchenberichterstattung neu zu denken, anders zu machen, nach vorne gerichtet umzusetzen. Dabei ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, den Schulterschluss zu suchen mit Partnern, die in ihren Bereichen ähnlich progressiv agieren und Akzente setzen. Deshalb ist es uns eine große Freude, in diesem Jahr als Medienpartner zum Gelingen des Blauen Panther beitragen zu können."

Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.

Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und 2025 erstmals von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (22. - 24. Oktober 2025) statt.

Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:

