In ein gesünderes Leben eintauchen im Bayerischen Thermenland

Das Bayerische Thermenland, die Nummer 1 unter den Gesundheitsreisezielen Europas, bietet hunderte Möglichkeiten, mit finanzieller Unterstützung der Krankenkasse viel für die eigene Gesundheit zu tun.

In entspannter Urlaubsatmosphäre Stress abbauen, neue Wege der Entspannung entdecken oder mehr Beweglichkeit erlangen: In Europas führender Gesundheitsregion, dem Bayerischen Thermenland, ist dies sogar mit attraktiven Zuschüssen der Krankenkassen möglich. Viele gesetzliche Kassen bieten ihren Versicherten zahlreiche Möglichkeiten zu einer "Reise in ein gesünderes Leben" in den fünf Kurbädern des Bayerischen Thermenlands. Urlauber können aus hunderten unterschiedlichen Kursen und Workshops wählen.

Das Bayerische Thermenland ist das große Gesundheits- und Wellnesszentrum im Herzen des Kontinents. Deutschlands beliebteste Thermenlandschaft, medizinisch hochwirksame Heilquellen und das gesamte Spektrum wohltuender Wellnessattraktionen machen die "Gesundbrunnen" Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach, Bad Gögging und Bad Abbach zu einer Gesundheitsinsel ohne Beispiel.

Über 100 Ärzte, 200 Physiotherapeuten und zusätzliche Spezialisten in den Kliniken kümmern sich in den fünf Heilbädern um das Wohlergehen der Gäste. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern Wasserfläche - verteilt auf sieben Thermen und mehrere Kliniken - können Gäste in fast 200 Heilwasserbecken entspannen und heilende Kräfte aus dem wirkstoffreichen Thermalmineralwasser schöpfen.

Wie Versicherte profitieren

Finanzielle Unterstützung ihrer Krankenkasse erhalten Versicherte für einen so genannten Präventionsurlaub im Bayerischen Thermenland. Im rechtlichen Sinne bedeutet das: Neben Erholung sind gezielte Maßnahmen nach §20 des Sozialgesetzbuches fester Bestandteil des Programms. Diese Kurse, Workshops oder Aktivprogramme zu den Themen Bewegung, Ernährung und Entspannung werden von zertifizierten Therapeuten geleitet, die von den jeweiligen Krankenkassen anerkannt sind.

Welche Zuschüsse möglich sind

Für die Teilnahme an zertifizierten Präventionsangeboten können Versicherte pro Jahr bis zu 300 Euro an Zuschüssen erhalten. Die Höhe und auch die individuellen Voraussetzungen - wie beispielweise die Nutzung von zwei Angeboten aus verschiedenen Themenfeldern - sind bei den einzelnen Krankenkassen unterschiedlich. "Versicherte sollten sich deshalb vor der Buchung des Urlaubs im Bayerischen Thermenland bei ihrer Krankenkasse erkundigen, wie und in welcher Höhe ihr Wunschangebot bezuschusst wird", rät Franz Altmannsperger, von der Niederbayerischen Thermengemeinschaft.

Ist der Zuschuss genehmigt, sollten sich Präventionsurlauber die genutzten Leistungen vor Ort bestätigen lassen und ihre Teilnahmebescheinigung mit der dazugehörigen Rechnung anschließend bei der Krankenkasse einreichen. Daraufhin erhalten Versicherte eine entsprechende Gutschrift für die zuvor von ihnen verauslagten Kosten.

Ob kräftigende Bewegungstherapie im Thermalmineralwasser, ein Training für einen gesunden Rücken oder Fitness beim Nordic Walking in herrlicher Natur: Die Kurorte des Bayerischen Thermenlands eröffnen ihren Gästen im Rahmen eines Vorsorgeurlaubs unendlich viele Möglichkeiten, von einem Zuschuss ihrer Krankenkasse zu profitieren.

Drei Tipps aus dem Bayerischen Thermenland:

Nr. 1: Neue Bewegung finden - in der gefühlten Schwerelosigkeit des Thermalmineralwassers

Ein Renner beim Gesundheitstraining und der Behandlung und Prävention von Rücken- oder Gelenkbeschwerden ist Aqua-Fitness. Die Beliebtheit des Gesundheitstrainings im Thermalwasser nimmt auch in Europas Gesundheitsregion Nummer 1 ständig zu. Aus der gemächlichen Wassergymnastik von einst ist ein echtes Allround-Training zur Gesundheitsvorsorge geworden: Denn in der gefühlten Schwerelosigkeit des heilkräftigen Thermalmineralwassers lassen sich viele Bewegungen schonender, einfacher und in verschiedenen Intensitäten durchführen. Die Kombination aus verschiedenen Elementen des Aqua-Walkings und des Aqua-Joggings im Wasser beanspruchen bei jeder Bewegung die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System optimal.

So lässt sich ein dosiertes Ausdauertraining gestalten - ideal zur Verbesserung der Fitness, des Wohlbefindens und der Gesundheit. Sowohl in Europas übernachtungsstärkstem Kurort Bad Füssing als auch in der Rottal Terme in Bad Birnbach und in der Wohlfühl-Therme Bad Griesbach können Interessierte von der Kombination des Thermalwassers und gesunder Bewegung darin profitieren.

Nr. 2: Nordic Walking: Fitness, Spaß und grandiose Landschaften

Nordic Walking hat sich in den letzten Jahren zu einer Trendsportart mit anhaltender Beliebtheit entwickelt. Fitness, Spaß, grandiose Landschaft und saubere Luft: Das niederbayerische Bäderquintett bietet Dutzende Walking-Trails vorbei an traumhaften Panoramen, auf Wunsch mit kompetenter Anleitung.

Denn die richtige Technik ist entscheidend, um die Beweglichkeit zu verbessern sowie Herz und Kreislauf zu stärken. Alle Kurorte des Bayerischen Thermenlands laden mit abwechslungsreichen Nordic Walking-Strecken zur aktiven Bewegung in der Natur ein. In Bad Griesbach findet sich sogar das weitläufigste zusammenhängende Nordic Walking-Streckennetz Deutschlands.

Nr. 3: Den Stress einfach hinter sich lassen - und das eigene Rezept für mehr Entspannung entdecken

Mehr als jeder zweite Deutsche fühlt sich im Jahr mindestens einmal so gestresst, dass es sich auf das tägliche Leben auswirkt. Bei einem Drittel wird der Alltag pro Jahr gleich mehrmals negativ durch Stress beeinflusst. Das belegt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos, vorgestellt anlässlich des "Welttages für psychische Gesundheit"*. Die fünf Heilbäder des Bayerischen Thermenlands bieten viele Möglichkeiten, den Stress des Alltags hinter sich zu lassen und Entspannung zu finden.

In der Rottal Terme Bad Birnbach beispielsweise lernen Teilnehmer - bei der Muskelentspannung nach Jacobson - sich in jeder Situation und zu jeder Zeit in den Zustand der Entspannung zu versetzen. Der Kurs gibt Rezepte an die Hand, selbst in Stresssituationen "schnell loslassen" zu können und so ein neues Körpergefühl zu entwickeln. Verbinden lassen sich dieser Kurs und viele andere Angebote in allen fünf Kurbädern mit einem wohltuenden Bad in einer der sieben Thermen.

Informationen: www.bayerisches-thermenland.de

* https://www.ipsos.com/de-de/jeder-zweite-deutsche-fuhlt-sich-gestresst-und-traurig

