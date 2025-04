PSP Investments

Sandbrook Capital und PSP Investments geben den Verkauf des Offshore-Windpioniers Havfram an DEME bekannt

London, Montreal und Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire)

Sandbrook Capital, eine private Investmentfirma, die sich auf den Aufbau führender Klima-Infrastrukturunternehmen konzentriert, und das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), einer der größten kanadischen Renteninvestoren, gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Verkauf von Havfram, einem internationalen Offshore-Windinfrastrukturunternehmen, an DEME (Euronext: DEME), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Offshore-Energie und Meerestechnik.

Havfram wurde 2021 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen Sandbrook Capital und PSP Investments gegründet, um den weltweit führenden Energieunternehmen kritische Offshore-Windanlagenkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Unter ihrer Leitung hat sich Havfram zu einem Weltklasse-Betreiber von Wind Turbine Installation Vessels (WTIVs) entwickelt, mit zwei hochmodernen Schiffen, die sich derzeit im Bau befinden, und einem großen Auftragsbestand für den Bau einiger der größten Offshore-Windparks.

„Wir haben uns mit PSP Investments zusammengetan, um Havfram zu bauen, weil wir eine einzigartige Marktchance sahen, um die hochmodernen Schiffe zu liefern, die für den Bau der riesigen Offshore-Windparks von heute erforderlich sind", sagte Christopher Hunt, Partner bei Sandbrook Capital. „In nur wenigen Jahren hat sich Havfram zu einem der wichtigsten Akteure in der Offshore-Windindustrie entwickelt. Wir sind stolz auf das, was das Team erreicht hat, und auf die positiven finanziellen Ergebnisse, die wir unseren Investoren liefern konnten. DEME wird das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase hervorragend leiten."

„Unsere Investition in Havfram spiegelt unsere breit gefächerten Fähigkeiten und unser Engagement wider, in Anlagen zu investieren, die für die Wertschöpfungskette im Bereich der erneuerbaren Energien von entscheidender Bedeutung sind, und gleichzeitig hohe risikobereinigte Renditen zu erzielen", so Sandiren Curthan, Geschäftsführer und globaler Leiter der Infrastrukturinvestitionen bei PSP Investments. „Wir sind stolz darauf, mit Sandbrook Capital und dem Havfram-Team zusammenzuarbeiten, um eine Flotte von WTIVs der nächsten Generation aufzubauen."

„Die Unterstützung und die langfristige Vision von Sandbrook Capital und PSP Investments haben entscheidend dazu beigetragen, Havfram zu dem zu machen, was es heute ist", sagt Ingrid Due-Gundersen, CEO von Havfram. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit DEME, einem weltweit führenden Unternehmen mit der gemeinsamen Aufgabe, den Ausbau der Offshore-Windenergie zu beschleunigen. Gemeinsam werden wir eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung der Energiewende auf der ganzen Welt spielen".

Die Transaktion, die mit rund 900 Millionen Euro bewertet wird, soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen bis Ende April 2025 abgeschlossen werden.

Goldman Sachs fungierte als Finanzberater und Thommessen als Rechtsberater von Sandbrook Capital und PSP Investments.

Über Sandbrook Capital

Sandbrook Capital ist eine private Investmentgesellschaft, die sich dem Aufbau der nächsten Generation von Klima-Infrastrukturunternehmen widmet. Sandbrook wurde von einem Team erfahrener Investoren und Betreiber gegründet und geht Partnerschaften mit außergewöhnlichen Managementteams ein, um nachhaltige Unternehmen aufzubauen, die attraktive finanzielle Renditen und sinnvolle Klimavorteile bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.sandbrook.com.

Über PSP Investments

Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist einer der größten kanadischen Pensionsinvestoren mit einem verwalteten Nettovermögen von 264,9 Milliarden C$ (Stand: 31. März 2024). Sie verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio, das sich aus Anlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Kreditanlagen zusammensetzt. Das 1999 gegründete Unternehmen PSP Investments verwaltet und investiert die ihm von der Government of Canada übertragenen Beträge für die Pensionspläne des öffentlichen Dienstes, der Canadian Forces, der Royal Canadian Mounted Police und der Reserve Force. PSP Investments hat seinen Hauptsitz in Ottawa und seine Hauptgeschäftsstelle in Montréal sowie Büros in New York, London und Hong Kong. Für weitere Informationen besuchen Sie investpsp.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Havfram

Havfram ist ein norwegisches Unternehmen für die Installation von Offshore-Windkraftanlagen, das wichtige Dienstleistungen für die weltweite Branche der erneuerbaren Energien erbringt. Mit zwei im Bau befindlichen WTIV-Neubauten und einem soliden Auftragsbestand ist Havfram als führender Akteur bei der Errichtung von Offshore-Windparks der nächsten Generation positioniert. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.havfram.com

