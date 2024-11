Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda gewinnt drei Titel beim Firmenwagen-Award 2024 von Auto Bild

› Leserinnen und Leser wählen Škoda Octavia zum dritten Mal in Folge zum Gesamtsieger der ,Kompaktklasse‘

› Auch Škoda Fabia überzeugt zum dritten Mal als bester Firmenwagen bei den ,Kleinwagen‘

› Škoda Superb holt den Importsieg in der ,Mittelklasse‘

› Geschäftskunden profitieren vom stimmigen Gesamtpaket: Škoda Modelle zeichnen sich durch großes Raumangebot, hohen Langstreckenkomfort und Top-Sicherheit aus

Škoda stellt beim Firmenwagen-Award 2024 von Auto Bild zwei Gesamt- und einen Importsieger. Das Fachmagazin hatte seine Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, die besten Flottenfahrzeuge in sieben Klassen zu wählen. Sowohl der Škoda Octavia als auch Škoda Fabia und Škoda Superb knüpfen dabei an ihre Erfolge aus den Vorjahren an. Der Octavia erhält die Auszeichnung als bestes Modell der ,Kompaktklasse‘, der Fabia setzt sich unter allen ,Kleinwagen‘ an die Spitze. Beide lassen dabei sowohl die Importkonkurrenz als auch die deutschen Wettbewerber hinter sich. Der Superb gewinnt als bestes Importmodell in der ,Mittelklasse‘.

Für die nominierten Modelle der sieben Kategorien berief sich Auto Bild bei der siebten Ausgabe der Leserwahl erneut auf die meistzugelassenen Fahrzeuge deutscher Marken sowie die Top-Importautos laut den Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes. Entscheidend war der Zeitraum zwischen Januar und Juli dieses Jahres.

Dritter aufeinanderfolgender Gesamtsieg für den Škoda Octavia

Der Škoda Octavia findet seit mehreren Jahren großen Anklang bei den Leserinnen und Lesern der Auto Bild. 2019, 2020 und 2021 gewann er noch als bestes Importmodell. 2022 und 2023 ließ der Škoda Bestseller auch die deutschen Wettbewerber hinter sich und sicherte sich den Gesamtsieg in der ,Kompaktklasse‘. Diese Erfolgsserie setzt er 2024 fort und belegt erneut den ersten Platz. Škoda hat den beliebten Octavia in diesem Jahr umfangreich überarbeitet. Seit dieser Aufwertung begeistert das als Limousine und Kombi erhältliche Erfolgsmodell mit aufgefrischtem Design, Matrix-LED-Scheinwerfern der zweiten Generation und einem weiter ausgebauten Angebot an Sicherheits- und Komfortmerkmalen. Darüber hinaus punktet der Octavia als Dienstwagen mit bis zu 1.555 Liter Fassungsvermögen, beim Octavia Combi sind es sogar bis zu 1.700 Liter.

Škoda Fabia sichert sich zum dritten Mal in Folge den Gesamtsieg bei den ,Kleinwagen‘

In der Wertung ,Kleinwagen‘ konnten die Leser sich zwischen neun Modellen entscheiden, darunter vier Autos deutscher Marken und fünf Importfahrzeuge. Mit dem stimmigsten Gesamtpaket erzielt der Fabia Platz eins in dieser Kategorie. Damit wächst die Erfolgsserie des tschechischen Kleinwagens beim Firmenwagen-Award auf insgesamt drei Gesamt- und drei Importsiege an. Zwar firmiert der Fabia offiziell als Kleinwagen, doch sein Kofferraum bietet mit bis zu 380 Liter überdurchschnittlich viel Stauraum – bei umgeklappten Sitzen sogar bis zu 1.190 Liter. Für den kleinsten Škoda der aktuellen Modellpalette findet sich im Nu ein Parkplatz, er eignet sich daher ideal als Dienstwagen für Pflegedienste, Service-Beschäftigte und andere gewerbliche Nutzer, die häufig in Städten unterwegs sind.

Škoda Superb: Importsieger der ,Mittelklasse‘

In der ,Mittelklasse‘ konnten die Leserinnen und Leser aus zehn Fahrzeugen, darunter fünf Importmodelle, ihren Gesamt- und Importfavorit wählen. Unter diesen Importfahrzeugen erzielt der Škoda Superb dabei die meisten Stimmen, der damit seinen Vorjahressieg wiederholt. Das Markenflaggschiff der Diesel- und Benziner-Modellpalette setzt in vierter Generation neue Maßstäbe in puncto Platzangebot, Komfort und Sicherheit. Darüber hinaus punktet der Superb durch ein vielfältiges Motorenangebot, das neben Benzinern und Diesel auch einen Mild-Hybrid (Superb 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 142 g/km; CO2-Klasse: D – E; Superb Combi 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 142 g/km; CO2-Klasse: D – E) sowie eine Plug-in-Hybridversion mit bis zu 120 Kilometer elektrischer Reichweite im WLTP-Zyklus (Superb Combi iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,2 – 0,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 14,6 – 20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 4,6 – 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 5 – 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B – B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – E) umfasst.

Die Ergebnisse des Firmenwagen-Award veröffentlicht die Auto Bild in der Ausgabe 47/2024.

