Škoda gewinnt sechs Auszeichnungen bei der Leserwahl Auto Trophy 2024

Weiterstadt (ots)

› ‚Beste Importmarke‘: Print- und Online-Leser des Fachmagazins Auto Zeitung wählen Škoda zum elften Mal in Folge zur besten Importmarke

› Škoda Octavia belegt Rang eins in der Importkategorie ,Citycars/Kleinwagen/Kompakte‘

› Škoda Superb sichert sich den Importsieg in der ,Mittelklasse‘

› Škoda Kamiq setzt sich als bestes Importauto bei den ,SUV bis 30.000 Euro‘ durch

› Škoda Kodiaq triumphiert als bestes Importmodell bei den ,SUV von 30.000 bis 60.000 Euro‘

› Škoda Enyaq ist Importsieger bei den ,Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘

Škoda ist bei der Auto Trophy 2024 gleich sechsmal siegreich. Bereits zum elften Mal in Folge wählen die Leserinnen und Leser die tschechische Marke zur besten Importmarke. Darüber hinaus gewinnen fünf Modelle die Importwertung ihrer Kategorie: Der Octavia gewinnt in der Kategorie ,Citycars/Kleinwagen/Kompakte‘, der Superb entscheidet die ,Mittelklasse‘ für sich und der Kamiq landet bei den ,SUV bis 30.000 Euro‘ auf Rang eins. Der Kodiaq triumphiert bei den ,SUV von 30.000 bis 60.000 Euro‘ und der elektrische Enyaq setzt sich bei den ,Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘ an die Spitze.

Zum 37. Mal hat die Auto Zeitung im Rahmen der Auto Trophy die beliebtesten Fahrzeuge und Marken gesucht. Entscheidend für den Erfolg war die Gunst von mehr als 10.200 Lesern und Online-Usern, die sich an der Leserwahl beteiligten. Neben insgesamt 14 Fahrzeugkategorien konnten sie für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sowie in drei markenbezogenen Kategorien abstimmen. Zu letzteren zählte etwa die Wahl zur besten Importmarke.

Škoda kann seit vielen Jahren bei der Wahl glänzen und auch die diesjährigen Ergebnisse zeigen: Der tschechische Hersteller erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Mit 11,9 Prozent der Stimmen sichert sich die Marke zum elften Mal in Folge die Auszeichnung als ,Beste Importmarke‘. In Deutschland ist Škoda seit 15 Jahren stärkste Importmarke. Von Januar bis September dieses Jahres belegt die Marke zudem in der deutschen Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) Platz vier im Marken-Ranking.

Der Škoda Octavia setzt sich in der Importwertung ,Citycars/Kleinwagen/Kompakte‘ als bestes Modell an die Spitze. Mit 19,6 Prozent der Stimmen sieht rund ein Fünftel der Teilnehmer in ihm das beste Gesamtpaket. Škoda hat seinen Markenbestseller in diesem Jahr umfangreich aufgewertet. Die Überarbeitung umfasst ein aufgefrischtes Design, Matrix-LED-Scheinwerfer der zweiten Generation und ein weiter ausgebautes Angebot an Sicherheits- und Komfortmerkmalen. Ebenfalls neu: moderne Funktionen wie die Integration des KI-basierten Chatbots ChatGPT in die digitale Sprachassistentin Laura.

In der ,Mittelklasse‘ belegt der Škoda Superb mit 35,5 Prozent der Leserstimmen Rang eins unter allen Importfahrzeugen. Der Superb steht bei Škoda für das Flaggschiff der Diesel- und Benziner-Modellpalette, in diesem Jahr startete die vierte Generation durch. Sie begeistert unter anderem mit einem noch größeren Raumangebot, cleanem Interieurdesign, fortschrittlichen Technologien und sechs modernen Antriebsoptionen. Letztere umfassen neben Benzin- und Dieselaggregaten auch einen Mild-Hybrid (Superb 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 142 g/km; CO2-Klasse: D – E; Superb Combi 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 142 g/km; CO2-Klasse: D – E) sowie eine Plug-in-Hybridversion mit bis zu 120 Kilometer elektrischer Reichweite im WLTP-Zyklus (Superb Combi iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,2 – 0,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 14,6 – 20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 4,6 – 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 5 – 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B – B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – E).

Das beste Importauto bei den ,SUV bis 30.000 Euro‘ heißt Škoda Kamiq. Er setzt sich mit 22,4 Prozent der Stimmen vor seine Wettbewerber. Auch das erfolgreiche Kompaktmodell erfuhr 2024 eine Aufwertung. Seitdem zeichnet sich der Kamiq zum Beispiel durch schärfer gezeichnete Scheinwerfer, effiziente Motoren der evo2-Generation und ein umfassendes Angebot an Sicherheitsfunktionen und Assistenzsystemen aus.

Mit 14,5 Prozent der Leserstimmen entscheidet der Škoda Kodiaq die Importwertung ,SUV von 30.000 bis 60.000 Euro‘ für sich. Die zweite Modellgeneration des großen Škoda SUV bietet ein attraktives Gesamtpaket aus modernstem Infotainment, vielseitiger Motorenpalette, Sprachsteuerung inklusive ChatGPT-Integration und harmonisch abgestimmten Design Selections für den Innenraum. Das neu gestaltete Exterieur trägt Elemente der neuen Designsprache Modern Solid.

Auch der Škoda Enyaq zählt zu den Preisträgern bei der Auto Trophy 2024. Mit fast jeder vierten Stimme (24,1 Prozent) wählen ihn die Leser zum besten Importauto in der Wertung ,Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘. Der elektrische Raumriese punktet neben einem großen Platzangebot für Passagiere und Gepäck mit technischen Highlights wie einem 13-Zoll-Infotainmentsystem, leistungsstarken Antriebssträngen und einem ansprechenden Innenraum im Stil moderner Wohnwelten.

Die Ergebnisse der Auto Trophy veröffentlicht die Auto Zeitung in der Ausgabe 25/2024.

