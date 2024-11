Skoda Auto Deutschland GmbH

Der neue Škoda Kylaq: Škoda startet in Indien im beliebten Segment der SUV-Modelle unter vier Metern Länge in eine neue Ära

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

› In Indien für Indien gebaut: nach Kushaq und Slavia das dritte lokal entwickelte Škoda Modell

› Komfortabel und geräumig: hervorragende Fahrdynamik und großzügiger Innenraum mit dem Klassenbestwert von 446 Liter Gepäckraumvolumen

› Safety first: mehr als 25 aktive und passive Sicherheitsmerkmale serienmäßig

› Modern Solid: Robuster Auftritt geht auf Elemente der neuen Škoda Designsprache zurück

› Bewährter Antriebsstrang: Der ebenso kraftvolle wie effiziente 1,0 TSI-Benziner stellt 85kW (115 PS) Leistung und 178 Nm Drehmoment bereit, Kraftübertragung wahlweise per manueller 6-Gang-Schaltung oder Automatikgetriebe

Škoda Auto India präsentiert den komplett neuen Škoda Kylaq, das erste Modell der tschechischen Marke für das in Indien sehr beliebte Segment der Fahrzeuge unter vier Metern Länge, das auf dem Subkontinent fast 50 Prozent aller Neuzulassungen ausmacht. Das SUV-Modell Kylaq übernimmt als erster Škoda in Indien einige Elemente der neuen Škoda Designsprache Modern Solid. Als Antrieb dient der effiziente 1,0 TSI, mehr als 25 aktive und passive Sicherheitsmerkmale gehören zum Serienumfang. Der neueste Zugang des Modellportfolios von Škoda in Indien wurde vor Ort mit Blick auf den indischen Pkw-Markt entwickelt und wird auch dort produziert. Der Verkauf startet Anfang 2025 zu einem attraktiven Einstiegspreis von 789.000 Indischen Rupien, was ungefähr 8.700 Euro entspricht.

Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Škoda Auto, erklärt: „Der Škoda Kylaq ist unser erstes SUV-Modell unter vier Metern. Er wurde in Indien und für Indien entwickelt und soll zum neuen Einstiegspunkt in unsere Marke werden. Indien spielt für unsere Internationalisierungspläne eine zentrale Rolle. Das Land weist den drittgrößten Pkw-Markt der Welt auf und die Hälfte der Neuwagenverkäufe entfällt auf SUV-Modelle. Der Kylaq soll neue Kunden willkommen heißen, die ein Fahrzeug in diesem beliebten und schnell wachsenden Segment suchen. Mit dem Kylaq debütiert in Indien unsere Designsprache Modern Solid mit neuen visuellen Akzenten, die ihn noch attraktiver machen. Darüber hinaus bietet er eine große Vielfalt an Varianten, Farben, Ausstattungsmerkmalen sowie serienmäßig mehr als 25 aktive und passive Sicherheitstechnologien. Zu dem sehr wettbewerbsfähigen Einstiegspreis von 789.000 Rupien ist der Kylaq das erschwinglichste Škoda Modell in Indien.“

Perfekte Wahl für die Entdecker des Alltags in der Stadt und dem Umland

Mit seiner Kombination aus kompakten Abmessungen, einem geräumigen Innenraum, exzellentem Fahrverhalten und 189 Millimeter Bodenfreiheit eignet sich der Kylaq perfekt für Fahrten durch die City und Abenteuer im Umland. Der Škoda Kylaq ist 3.995 Millimeter lang, 1.783 Millimeter breit und 1.619 Millimeter hoch, der großzügig ausgelegte Radstand misst 2.566 Millimeter. Sein 1,0 TSI-Benziner stellt 85 kW (115 PS) Leistung und 178 Nm Drehmoment bereit. Er überträgt die Kraft wahlweise per manueller 6-Gang-Schaltung oder Automatikgetriebe an die Vorderräder. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 188 km/h, als Handschalter beschleunigt er in nur 10,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Johannes Neft, Škoda Auto Vorstand für Technische Entwicklung, betont: „Der Škoda Kylaq ist unser drittes Modellangebot auf Basis der MQB-A0-IN-Plattform, die unsere Teams in Indien mit umfassender Unterstützung unserer Kollegen in der Tschechischen Republik für die Kunden in Indien entwickelt haben. Sie haben die Plattform von vornherein auch für ein weniger als vier Meter langes Fahrzeug wie den Kylaq ausgelegt. Dieses SUV-Modell ruht auf vier Säulen: Komfort, Qualität, globale Designsprache und Sicherheit. Deshalb haben wir den Kylaq strengen Tests auf unterschiedlichen Untergründen, in verschiedenen Höhenlagen und bei allen möglichen Witterungsbedingungen unterzogen. Er wird unsere Präsenz in dem am schnellsten wachsenden und am härtesten umkämpften Fahrzeugsegment in Indien anführen.“

Neuinterpretation vertrauter Škoda Linien durch die Designsprache Modern Solid

Der neue Škoda Kylaq stellt als erstes SUV-Modell der Marke unter vier Metern und als erstes Škoda Modell mit Elementen der neuen Designsprache Modern Solid einen Meilenstein dar. Eines der charakteristischen Merkmale bildet der schwarz glänzende Kühlergrill mit 3D-Rippen, der den bekannten Škoda Kühlergrill ersetzt. Neu ist auch der markante untere Frontspoiler in Aluminiumoptik.

In Übereinstimmung mit der Modern Solid-Ära kennzeichnen schlanke Linien und ein minimalistisches, zweckorientiertes Design die Frontscheinwerfer. Sie interpretieren das typische Vier-Augen-Gesicht der Škoda SUV-Modelle neu und weisen in sämtlichen Ausführungen des Kylaq LED-Technologie auf. Während die oberen Segmente als Tagfahrlichter, Positionsleuchten und Blinker dienen, liefern die großen unteren Module die wichtigen Funktionen Abblend- und Fernlicht. Sie sind mit kristallinen LED-Elementen versehen.

Die Seitenansicht des Kylaq präsentiert sich mit klaren, modernen Linien sowie robusten Verkleidungen an Radkästen und Schwellern. Gemeinsam mit der großen Bodenfreiheit erzeugt dies einen selbstbewussten SUV-Auftritt bei kompakten Abmessungen. Muster aus Sechsecken an den Seiten und am Heck unterstreichen diese Designanmutung zusätzlich. Škoda bietet das Modell in fünf Lackierungen an, das auffällige Olive-Gold feiert im Kylaq Premiere.

Fortschrittliche Sicherheitsmerkmale serienmäßig

Der neue Škoda Kylaq erzielt dank einem umfassenden Paket an aktiven und passiven Sicherheitsmerkmalen einen sehr guten Insassenschutz. Serienmäßig stattet Škoda den Kylaq mit 25 aktiven und passiven Sicherheitsmerkmalen aus, darunter unter anderem sechs Airbags, Multikollisionsbremse, Überrollschutz, Motorschlupfregelung, elektronische Differentialsperre XDS+, Antiblockiersystem, elektronische Bremskraftverteilung und elektronische Stabilitätskontrolle. Ausgewählte Varianten verfügen über 35 Sicherheitsmerkmale wie etwa Kurvenlicht, automatische Scheinwerfer- und Scheibenwischerfunktion, Berganfahrhilfe und Reifendrucküberwachung.

Innen einfach und geräumig, größter Kofferraum im Segment

Einfachheit, klare Linien, nachhaltige Design Selections und Geräumigkeit charakterisieren das Interieur des neuen Škoda Kylaq. Mit 446 Liter Kofferraumvolumen setzt sich der Kylaq an die Spitze seines Segments. Bei umgeklappten Rücksitzen fasst er sogar bis zu 1.265 Liter. Die zahlreichen Simply Clever-Ablagemöglichkeiten umfassen unter anderem einen speziellen Stauraum für die Gepäckablage, der das beeindruckende Fassungsvermögen des Gepäckraums noch weiter erhöht. Weitere Ablagen gibt es in den Türverkleidungen, und in der Mittelkonsole. Darüber hinaus stattet Škoda den Kylaq mit praktischen Taschenhaltern im Kofferraum, Smartgrip-Flaschenhaltern, Kleiderhaken, Tickethalter an der A-Säule und einer Smartphone-Halterung an den Rückseiten der Vordersitze aus.

Infotainment – digitales Interface

Der Škoda Kylaq besitzt ein zentrales Infotainmentdisplay im 10,1-Zoll-Format (25,6 cm). Benutzerführung und Grafikdesign sind klar und intuitiv gestaltet. Das Fahrzeug lässt sich via Android Auto oder Apple CarPlay kabellos mit dem Smartphone verbinden und unterstützt kabelloses Laden. Das acht Zoll (20,23 cm) große Digital Cockpit zeigt hinter dem Lenkrad wichtige Informationen wie die aktuelle Geschwindigkeit, Reifendruckwarnungen und die Einstellungen der Geschwindigkeitsregelanlage an.

Für Indien maßgeschneiderte Ausstattungsdetails

Der Kylaq führt mehrere Ausstattungsdetails ein, die in diesem Segment Premiere feiern. Dazu zählen zum Beispiel die Vordersitze mit elektrischer Sechs-Wege-Verstellung und Belüftung. In Kombination mit der Klimaautomatik Climatronic bieten diese ventilierten Sitze optimalen Komfort in einem Land, das sowohl extreme Hitze wie auch Kälte kennt. Einzelne Modellvarianten verfügen zudem über ein elektrisches Sonnendach, ein von indischen Kunden stark nachgefragtes Feature. Zu den weiteren Optionen gehören unter anderem ein Lenkrad mit Schaltwippen für die Sechs-Gang-Automatik, Geschwindigkeitsregelanlage sowie Sitze mit Kunstlederbezug. Für das Interieur stehen verschiedene ein- oder zweifarbige Designs zur Wahl.

Bis zum Mond und zurück: Testfahrten über 800.000 Kilometer

Der Kylaq absolvierte in Indien intensive Testfahrten über mehr als 800.000 Kilometer. Dies entspricht 20 Erdumrundungen oder der Distanz bis zum Mond und zurück. Das Testprogramm enthielt Strecken auf Meeresniveau ebenso wie in Höhenlagen von bis zu 3.000 Metern sowie bei Temperaturen zwischen -10 und 85 Grad Celsius. Für höchstmögliche Qualität wurden die Polymer-Komponenten zwei Jahre lang unter freiem Himmel der Witterung ausgesetzt. Darüber hinaus wurden 100 zufällig ausgewählte Stichproben intensiven Wassertests unterzogen, die 25 bis 30 Liter Wasser pro Minute und Quadratmeter in einem Winkel von bis zu 16 Grad ausgesetzt waren, um sicherzustellen, dass selbst unter extremen Monsunbedingungen kein Wasser eindringt.

Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit konstruiert

Der Kylaq entsteht in der Produktionsstätte in Chakan. Durch die 18,5 Megawatt starke Photovoltaikanlage werden 30 Prozent der in dem Werk verbrauchten Energie aus Solarkraft gewonnen. Bis 2026 will Škoda diesen Anteil auf 75 Prozent steigern. Darüber hinaus führt dieses wasserfreundliche Werk mehr Wasser zurück als es verbraucht. Mit mehr als 660.000 gepflanzten Bäumen hat es zudem die Zertifizierungen Zero Waste to Landfill (kein deponierbarer Müll) und Zero Liquid Discharge (abwasserfreie Produktion) erhalten. Der Kylaq selbst weist nachhaltige Materialien wie beispielsweise ein mit Bambusfasern durchsetztes Polster mit Textiloberfläche auf, das einen einzigartigen Sprenkeleffekt auf dem Armaturenträger erzeugt.

Hergestellt in Indien für Indien

Entwickelt und produziert in Indien, ist der neue Kylaq nach Kodiaq und Kushaq das dritte SUV-Modell von Škoda Auto für das südostasiatische Land. Der Kylaq wurde speziell für die Fahrzeugklasse mit weniger als vier Meter Länge konzipiert – ein nur in Indien existierendes und dort sehr populäres SUV-Segment mit fast 50 Prozent Marktanteil. Das neue Kompakt-SUV baut auf der für den lokalen Markt entwickelten MQB-A0-IN-Plattform auf, auf der auch das SUV-Modell Kushaq und die Limousine Slavia basieren.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell