Startschuss für die Schwimmabzeichentage 2025: Hunderte Bäder sollen im Juni zum Schwimm-Check einladen

Bad Nenndorf (ots)

Vom 14. bis 22. Juni veranstalten die in der Schwimmausbildung engagierten Verbände die bundesweiten Schwimmabzeichentage 2025. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten in dieser Zeit die Möglichkeit, in allen teilnehmenden Schwimmbädern ihre Fähigkeiten zu testen. "Möglichst viele Menschen sollen sich mit dem Thema Sicherheit beim Schwimmen beschäftigen - und gut vorbereitet in die Badesaison starten", betonte der Vorsitzende des Bundesverbandes zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS), Helmut Stöhr.

Anmeldungen möglich

Im vergangenen Jahr nahmen die Prüferinnen und Prüfer in hunderten teilnehmenden Frei- und Hallenbädern weit über 16.000 Abzeichen ab. Mehr als 12.000 Menschen erhielten ein Schwimmabzeichen und qualifizierten sich als sichere Schwimmer. Andere befanden sich noch auf dem Weg dorthin: Rund 4.200 Teilnehmer bekamen das Seepferdchen ausgehändigt. "Auch in diesem Jahr rufen wir Vereine, Badbetreiber und Schulen dazu auf, sich an der Veranstaltungsreihe zu beteiligen - damit möglichst viele Menschen die Chance erhalten, ihr Können beim Schwimm-Check auf die Probe zu stellen", so Stöhr. Anmeldungen von Veranstaltungen sind bereits möglich.

Von Seepferdchen bis Gold

Bei den Schwimmabzeichentagen ist jeder herzlich willkommen - unabhängig von Alter oder Leistungsstand. Mit den Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold gibt es verschiedene Herausforderungen im Angebot. Ambitionierte Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich an das Gold-Abzeichen wagen, können so gleichzeitig die Ausdauerleistung für das Deutsche Sportabzeichen erbringen. Schwimmanfänger können derweil mit dem Seepferdchen grundlegende Schwimmtechniken testen und das erste Erfolgserlebnis im Wasser feiern.

Die Akteure der Mitgliedsverbände des BFS gestalten die Schwimmabzeichentage 2025. Dazu gehören Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Wasserwacht, Deutscher Schwimm-Verband (DSV) und Verband Deutscher Sporttaucher (VDST).

Die Anmeldung für Veranstalter sowie weitere Informationen zu den Schwimmabzeichentagen 2025, zu den einzelnen Abzeichen und eine interaktive Karte mit den registrierten Veranstaltungen gibt es auf schwimmabzeichentage.de

