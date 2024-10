Blauer Panther - TV & Streaming Award

"Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024: Die Preisträgerinnen und Preisträger

München (ots)

Zum dritten Mal wurde heute Abend in der BMW Welt in München der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" vergeben. Insgesamt 17 Trophäen freuten sich über neue Besitzerinnen und Besitzer. Bereits um 17 Uhr startete am Blue Carpet bei Moderatorin Jacqueline Belle das Blitzlichtgewitter, als sich das Who is Who der Film-, TV-, Streaming- und Social Media-Branche hier ein Stelldichein gab. Die glamouröse Award Show wurde von Steven Gätjen moderiert. An seiner Seite: Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Für den musikalischen Höhepunkt an diesem Abend sorgte Popstar Leony.

Die Preisverleihung wird ab 22.45 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Die Sendung steht außerdem in der ARD Mediathek und in der 3sat Mediathek zur Verfügung.

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Bayern gratuliert allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich zu ihrem Blauen Panther! Kreativität, Innovation und wichtige gesellschaftliche Fragen haben diesen 'Blauer Panther - TV & Streaming Award' geprägt. Mit dieser wichtigen Auszeichnung und einer großartigen Show hat sich der Medienstandort Bayern wieder von seiner besten und modernsten Seite präsentiert."

Die Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024

Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten geht an Dieter Nuhr

Ministerpräsident Dr. Markus Söder würdigt damit seine prägenden Leistungen in der deutschen Medienlandschaft: "Dieter Nuhr macht Kabarett Deluxe. Mit seiner scharfzüngigen und ironischen Art verbindet er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik. Dieter Nuhr greift in seinen Programmen auch unbequeme Themen auf. Mit Humor hält er dabei auch immer wieder der Politik den Spiegel vor. Dieter Nuhr hat die sogenannten kleinen Leute im Blick und spricht vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Dieter Nuhr begeistert mit seiner beliebten wie gefürchteten Schlagfertigkeit und seiner großen analytischen Klarheit. Bin über die Jahre echt ein großer Fan geworden -- herzlichen Glückwunsch!"

Kategorie Entertainment

In der Kategorie Entertainment geht der Blaue Panther an Heidi Klum als Gastgeberin und Moderatorin für die Produktion "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum", Staffel 19 (Redseven Entertainment für ProSieben).

Auszug aus der Jurybegründung: "Heidi Klum setzt mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im Entertainment-TV."

In der Kategorie Entertainment geht der Blaue Panther an Jan Böhmermann als Host und Moderator der Show "Lass Dich überwachen!" (Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH für das ZDF)

Auszug aus der Jurybegründung: "Jan Böhmermann geht in 'Lass dich überwachen!' auf großartige und liebevolle Art mit den Datenschutzpannen seines Studiopublikums um, ohne belehrend zu werden."

Kategorie Information / Journalismus

In der Kategorie Information / Journalismus geht der Blaue Panther an Sophie von der Tann für ihre Berichterstattung aus Nahost (Brennpunkt Eskalation in Nahost, Weltspiegel extra: Krieg in Nahost u.a.).

Auszug aus der Jurybegründung: "Sophie von der Tann weiß, was Journalismus leisten kann und soll und wie man neue Zielgruppen erreicht."

In der Kategorie Information / Journalismus geht der Blaue Panther an Andreas Pichler (Regie) für die Dokumentation "Gefährlich nah - Wenn Bären töten" (Beetz Brothers Film Production und Miramonte Film in Koproduktion mit BR, SWR und Sky).

Auszug aus der Jurybegründung: "Andreas Pichler schafft es, zu informieren, zu inspirieren und einen Dialog über nachhaltige Lösungen im Umgang mit unserer natürlichen Umwelt anzustoßen."

Kategorie Fiktion

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an Aaron Altaras als "Bester Schauspieler" für seine Rolle des Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek).

Auszug aus der Jurybegründung: "Altaras' Darstellung ist von einer solchen Authentizität geprägt, dass die Grenze zwischen Schauspiel und Realität zu verschwimmen scheint."

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an Katharina Stark als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+).

Auszug aus der Jurybegründung: "Katharina Stark gelingt es durch subtile Mimik und kraftvolle Dialoge, die inneren Konflikte und die emotionale Reise ihrer Charaktere eindrucksvoll darzustellen."

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an Daphne Ferraro als Headwriterin von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" (UFA Fiction für Prime Video).

Auszug aus der Jurybegründung: "Daphne Ferraros Konzept, Lachen und Weinen, Hoffen und Leiden im Handlungsverlauf ganz dicht aneinander zu rücken, geht auf und zieht den Zuschauer unwillkürlich in die Achterbahn der Gefühle hinein."

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an Marvin Kren als Creator und Showrunner von "Crooks" (W&B Televidsion für Netflix).

Auszug aus der Jurybegründung: "Die Serie besticht durch ihre detailgenaue Darstellung und hervorragend recherchierte Milieus, was sie zu einem filmischen Erlebnis macht."

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther an die NEUESUPER für die Produktion und an Marcus H. Rosenmüller für die Regie von "Neue Geschichten vom Pumuckl" (NEUESUPER für RTL+).

Auszug aus der Jurybegründung: "Besonders hervorzuheben ist die liebevolle Animation des Kobolds Pumuckl, die charmante Darstellung der alltäglichen Abenteuer in Meister Eders Schreinerwerkstatt und die innovative Nutzung von KI zur Stimmenmodifikation, die Hans Clarins unvergessliche Stimme perfekt nachbildet."

In der Kategorie Fiktion geht der Blaue Panther für den Preis "Beste Serie" an "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" (UFA Fiction für Prime Video).

Auszug aus der Jurybegründung: "Einerseits eine klassische 'Enemies to Lovers'-Geschichte, andererseits mit so viel Liebe zum Detail und unverstellter Spielfreude umgesetzt, dass es der Serie gelingt, den Nerv der Zeit zu treffen."

Kategorie Kultur / Bildung

In der Kategorie Kultur / Bildung geht der Blaue Panther an Raymond und Hannah Ley für das Buch und die Regie von "Ich bin! Margot Friedländer" (UFA Documentary für das ZDF).

Auszug aus der Jurybegründung: "In einer einfallsreichen und gelungenen Verknüpfung der lebhaften und engagierten Schilderungen der Protagonisten mit ausführlichen, sorgsam

inszenierten und treffend besetzten Spielszenen, entsteht ein stimmiges Gesamtbild des schicksalhaften Lebensweges von Margot Friedländer."

In der Kategorie Kultur / Bildung geht der Blaue Panther an Jan Lorenzen für das Buch und die Regie von "Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten" (Hoferichter & Jacobs GmbH im Auftrag des MDR, BR und rbb für Das Erste).

Auszug aus der Jurybegründung: "Jan Lorenzen gelingt es, durch eindrucksvolle Einzelinterviews die Geschichten ehemaliger Parteimitglieder authentisch und unvoreingenommen darzustellen, was den Zuschauerinnen und Zuschauern ein präzises und glaubwürdiges Bild dieser Partei vermittelt."

Kategorie Social Media

In der Kategorie Social Media geht der Publikumspreis des Blauen Panthers "Beliebtester Social Media Content" an Tahsim Durgun (TikTok: @tahdur) für "Danke, hier das Rezept".

Auszug aus der Jurybegründung: "Mit seinen nuancierten politischen Aussagen zu Migration und Integration widmet sich Tahsim Durgun auf seinem Social-Media-Kanal '@tahdur' regelmäßig der ironischen Aufarbeitung aktueller Themen aus diesem Bereich."

Nachwuchspreis

Der Nachwuchspreis des Blauen Panthers geht an den jungen Schauspieler Lorenzo Germeno für seine Rolle als Jannik in "Nackt über Berlin" (Studio.TV.Film in Koproduktion mit Sehr Gute Filme im Auftrag von SWR und Arte ).

Auszug aus der Jurybegründung: "Lorenzo Germenos Darstellung ist zutiefst glaubwürdig und zeigt eine beeindruckende Bandbreite an Emotionen, von Wut und Verzweiflung bis hin zu Momenten zaghafter Hoffnung."

Preisträgerinnen und Preisträger hautnah bei den MEDIENTAGEN MÜNCHEN

Wer die frisch gekürten Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024, der im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (23. - 25. Oktober 2024, www.medientage.de) stattfindet, hautnah erleben möchte: Am 24. Oktober präsentiert Jury-Mitglied Torsten Zarges von 12:10 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 14:30 Uhr "Best of Blauer Panther - Preisträger:innen im Gespräch". Mehr dazu: https://medientage.de/programm/?tags=tv-streaming

Die Preisverleihung wurde von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert.

Unterstützt wurde der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024 von:

BMW: Offizieller Mobility- und Locationpartner

Disney+: Partner

GAHRENS + BATTERMANN: Exklusiver Technikdienstleister

prisma: Medienpartner, Präsentator der Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" in der Kategorie Fiktion

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird seit 2024 in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und neu in der Kategorie Social Media, in der mindestens ein Preis pro Jahr vergeben wird. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme des Publikumspreises, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird. Veranstalter ist die Medien.Bayern GmbH. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, ProSiebenSat.1 Group, RTL Deutschland, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.

Bildmaterial finden Sie hier: www.blauerpanther.com/presse

Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media

Instagram: https://www.instagram.com/blauerpanther_award/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/about/

Threads: https://www.threads.net/@blauerpanther_award

TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtA

Original-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuell