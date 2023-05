Alphabrothers OHG

Von unbekannt zu unverzichtbar: Lionel Bruder erklärt, warum gezielte Marketingmaßnahmen auf Social Media der Schlüssel zum Erfolg für jedes Unternehmen sind

Herbolzheim (ots)

Lionel Bruder ist E-Commerce-Experte und Geschäftsführer der Marketing-Agentur Alphabrothers. Mithilfe eines optimalen Shop-Aufbaus sowie zielgerichteter Marketing- und Design-Maßnahmen begleitet er Onlineshopbetreiber auf ihrem Weg zum Erfolg. Hier erfahren Sie, welchen Einfluss gezielte Marketingmaßnahmen in den sozialen Medien auf den Unternehmenserfolg haben.

Eines steht fest: Social-Media-Marketing gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Vor allem in den letzten Jahren hat es sich dabei entscheidend verändert. So wurde es noch vor der Corona-Pandemie branchenübergreifend vor allem von Big Playern genutzt. Heute setzt vom familiären KMU bis hin zum disruptiven Start-up ein Großteil der Unternehmen auf die Vorteile von Social Media. "Die Resultate geben ihnen recht", so Lionel Bruder. "Eine Präsenz in den sozialen Medien ist heute daher kein 'Nice to have' mehr, sondern essenziell, um sein Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen." Als E-Commerce-Experte und Geschäftsführer der Marketing-Agentur Alphabrothers hat sich Lionel Bruder darauf spezialisiert, Onlinehändler auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Er weiß damit, worauf es wirklich ankommt. Warum gezielte Marketingmaßnahmen auf Social Media heute der Schlüssel zum Erfolg sind, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.

1. Zielgruppenansprache so einfach wie nie

Es war noch nie so einfach wie heute, mit einer derart großen Zielgruppe in Kontakt zu treten. Möglich wird dies durch die stetig wachsende Anzahl an Nutzern der sozialen Medien, die dort heute mehrheitlich ihre Freizeit verbringen. Eine Tatsache, die sich Unternehmen zunutze machen sollten. Heutige digitale Möglichkeiten, wie immer besser werdende künstliche Intelligenzen bieten darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten, das Verhalten der User zu analysieren und für sich zu nutzen. Unternehmen haben so die Chancen, ihren Content bedarfsoptimiert nach den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe auszurichten und so die für sie relevanten Gruppen zu erreichen.

2. Emotionale Bindung der User an das eigene Angebot

Mit entsprechendem Content lässt sich die Zielgruppe so auch emotional binden. Dank maßgeschneiderter Inhalte identifiziert sich die Zielgruppe deutlich leichter mit einer Marke. Der persönliche Kontakt spielt auf Social Media nämlich eine essenzielle Rolle. So schafft die dortige Präsenz nicht nur Sichtbarkeit für das eigene Angebot, sondern sorgt auch für Vertrauen und Nahbarkeit der Zielgruppe.

3. Selbst ohne Werbebudget sind erstaunliche Erfolge möglich

Darüber hinaus gibt es heute keine finanziell attraktivere Möglichkeit, Werbung zu schalten als über die sozialen Medien. Schließlich sind Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook und Co. heute auf nahezu jedem Smartphone vertreten. Die Plattformen sind somit die beste Lösung für Unternehmen mit Wunsch nach einem starken ROI. Er reicht vom Aufbau einer aktiven Community über das Binden engagierter Follower bis hin zum Erzielen organischer Weiterempfehlungen. Die positive Bewertung durch die User zahlt sich nicht nur für Onlinehändler langfristig aus.

4. Streuverluste werden massiv reduziert

Soziale Netzwerke werden meist als Zeitvertreib genutzt. Auch dienen sie als bequeme Möglichkeit, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Für Unternehmen bedeutet das: Wer gerade auf Social Media aktiv ist, hat Zeit. Dieses Wissen lässt sich mithilfe einer gezielten Useransprache optimal ausschöpfen. Dabei können Shopbetreiber auch dann von den Vorteilen der sozialen Netzwerke profitieren, wenn diese vom Nutzer gerade nicht geöffnet sind. Im Gegensatz zu veralteten Medien wie dem Fernsehen wird Werbung dem Nutzer nämlich erst dann ausgespielt, wenn er sich gerade aktiv in den sozialen Medien aufhält und somit erst zur Zielgruppe gehört. Keine aktive Social-Media-Nutzung bedeutet somit auch keine Streu- und Geldverluste für das Unternehmen.

5. Sichern dauerhafter Wettbewerbsvorteile

Bevor Interessenten zu Kunden werden, prüfen sie in den meisten Fällen erst einmal die Präsenz des jeweiligen Unternehmens in den sozialen Medien. Wer hier aktiv ist und seine Zielgruppe regelmäßig mit relevanten Inhalten bespielt, sichert sich damit entscheidende Wettbewerbsvorteile. Dabei sind auch gezielte Retargeting-Maßnahmen ein echter Gamechanger im E-Commerce. Einkaufswagen-Abbrecher oder Menschen, die bisher nur durch das Sortiment stöbern, können online optimal mit Werbung bespielt werden. So steigern Händler nicht nur ihre Verkäufe, sondern auch den Kundenwert ohne Mehraufwand.

