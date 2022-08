SAT.1

"Reichlich süße und knackige Kerle!" Ab Sonntag geht Evelyn Burdecki in SAT.1 auf Männerfang

"Im echten Leben klappt es nicht, also warum nicht im Fernsehen?", fragt sich Evelyn Burdecki und nimmt ihr Liebesglück selbst in die Hand. Ab Sonntag um 17:40 Uhr in SAT.1 trifft die Promi-Dame daher in ihrer eigenen Dating-Show "Topf sucht Burdecki" auf 21 Singles.

Diese Männer wollen sich verlieben: unter anderem Romantiker Pawel (33) aus Dresden, der humorvolle David (35) aus Leverkusen, Fitness-Fan Christian (39) aus Düsseldorf, der tollpatschige Iosif (43) aus Viersen, der selbstbewusste Tuan (34) aus Köln, Hobbytänzer Tino (55) aus Pirna und der bodenständige André (35) aus Köln. Doch die Singles ahnen noch nicht, dass sie Deutschlands bekannteste Blondine daten werden.

Der schüchterne Pawel ist direkt hin und weg von der ihm unbekannten Blondine: "Bildschöne Frau! Nur dass Evelyn prominent ist, habe ich am Anfang nicht gecheckt ..."

Anders erging es Evelyn-Fan David, bei dem der Promifaktor direkt in einen Fluchtreflex umschlug: "Ich war total überrascht und wäre am liebsten wieder rausgelaufen! Aber ich habe mich auch sehr gefreut, denn ich folge Evelyn schon länger auf Instagram und finde sie mega!"

Evelyn hat die Qual der Wahl und schwärmt: "Man hat was zum Hingucken, denn es sind reichlich süße und knackige Kerle dabei!" Nur welchen Mann will Evelyn weiter daten? Die prominente Single-Dame verspricht: "Früher waren Datingshows für mich Spaß und Spiel. Jetzt bin ich 33 Jahre alt und meine Uhr tickt, da ich unheimlich gern eine Familie gründen möchte. Es ist also eine ernste Angelegenheit, die aber auch für reichlich Unterhaltung sorgen wird."

Und was hat Evelyn den Männern zu bieten? "Ich bin eine gute Zuhörerin, strahle Wärme aus, bin offen und fürsorglich. Und wenn er krank ist, hole ich ihm die ganze Apotheke ans Bett, bis er wieder gesund wird!" "Ich bin eine gute Zuhörerin, strahle Wärme aus, bin offen und fürsorglich. Und wenn er krank ist, hole ich ihm die ganze Apotheke ans Bett, bis er wieder gesund wird!"

"Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben": vier Folgen ab Sonntag, 07. August 2022, 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Die Dating-Show wird produziert von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.

