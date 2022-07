SAT.1

SAT.1 zeigt den Supercup RB Leipzig - FC Bayern am Samstag live

Bundestrainer Flick zu Gast

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Es geht um den ersten Titel der Saison 2022/23. Beim deutschen Supercup trifft Pokalsieger RB Leipzig auf Rekordmeister FC Bayern München. SAT.1 zeigt das Top-Duell am Samstag, 30. Juli, live und exklusiv im Free-TV. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporter Matthias Killing berichtet ab 19:00 Uhr aus Leipzig. Als Experte analysiert Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick das Spielgeschehen. Neben Bundestrainer Hansi Flick werden außerdem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Ex-Bundesligaprofi Claudio Pizarro zu Gast sein. "Dass dieses Spiel binnen weniger Stunden ausverkauft war, zeigt die große Vorfreude der Fußballfans auf die neue Saison - auch auf die 'neuen' Bayern ohne Lewandowski, aber mit Mané", freut sich "ran"-Kommentator Wolff-Christoph Fuss auf die Partie. "Und wir erwarten uns einen ersten Eindruck davon, inwieweit RB Leipzig den Bayern im Kampf um die Meisterschaft in dieser Saison gefährlich werden kann. Dass es dafür dann am Ende sogar noch einen Titel gibt, liefert einen zusätzlichen Reiz." Im Anschluss an die Live-Übertragung des Supercups begleitet ab 23:00 Uhr die Dokumentation "ran Story: FC Bayern goes USA" den deutschen Meister hautnah auf seiner einwöchigen Übersee-Tour während der Saisonvorbereitung. Supercup RB Leipzig - FC Bayern am Samstag, 30. Juli 2022, ab 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de - auch in UHD verfügbar.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell