Nachtzug statt Flugreise? Hausboot statt Hotel? Ross Antony und Arabella Kiesbauer testen Reise-Alternativen

Unterföhring (ots)

Sie haben keine Lust auf das Chaos am Flughafen? SAT.1 testet am Donnerstag Reise-Alternativen, für die man nicht in den Flieger steigen muss: Im "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck" (28. Juli, um 20:15 Uhr) fährt Sänger und Entertainer Ross Antony deshalb mit dem Nachtzug nach Rom. Ob er pünktlich zum Frühstück und nach 13 Stunden Fahrt erholt in der ewigen Stadt ankommt?

Arabella Kiesbauer umschifft das Reisechaos hingegen in den Niederlanden: Für die Moderatorin geht es per Hausboot durch die Wasserstraßen des Königreichs. Das circa fünf Meter breite und 14 Meter lange schwimmende Hotel verspricht Entschleunigung pur, sogar ohne Bootsführerschein. Und für die Extraportion Adrenalin macht Arabella Kiesbauer im größten Freizeitpark der Niederlande halt - aber nicht vor der rasantesten Achterbahn im Park.

"SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Die besten Geheimtipps" - am Donnerstag, 28. Juli 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

