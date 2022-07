SAT.1

So entspannen Karl Lauterbach, Evelyn Burdecki, Hans Sigl & Co in "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" in SAT.1

Carsten Maschmeyer sucht verzweifelt seine "Vroni". Bergdoktor Hans Sigl lebt in seiner Rolle. Evelyn Burdecki zeigt ihr Schauspiel-Talent. Verona Pooth versucht Franjo einen Platz im Schweige-Kloster zu organisieren. Und Markus Lanz ist mit Karl Lauterbach in Love. Herzlich Willkommen in der neuen SAT.1-Parodie "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" - ab Mittwoch, 27. Juli, 23:00 Uhr, direkt nach "Paar Love". Auf dem idyllischen Gelände des Selbstoptimierungs-Instituts findet die prominente Elite des Landes bei Meditation, Musiktherapie, Gesprächsrunden oder Wellness-Anwendungen Entspannung vom nervenaufreibenden Öffentlichkeits-Alltag. Und lässt dabei tief in ihr Seelenleben blicken ...

Die Schauspieler Marti Fischer, Katrin Ingendoh, Luisa Wietzorek, Jenny Bins, Michael Meichßner, Khalid Bounouar und Tobias John von Freyend parodieren die prominenten Gäste in "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah". Produziert wird die neue SAT.1-Sketch-Comedy von Pyjama Pictures.

Davor stellt Ralf Schmitz in "Paar Love" Beziehungen auf die Probe

Baden-Württemberg, Bayern oder Bremen? Aus welchem Bundesland kommt das glücklichste Paar? In der dritten Ausgabe von "Paar Love" (27. Juli, 20:15 Uhr, SAT.1) wollen Darleen (29) und Elvis (29) aus Kehl, Larissa (29) und Ralf (29) aus Meitingen sowie Andrea (59) und Manfred (58) aus Bremerhaven zeigen, dass sie perfekt miteinander harmonieren. Welches Paar besteht den Ralf-Schmitz-Beziehungstest und gewinnt bis zu 100.000 Euro? Produzent der SAT.1-Show ist die Deutsche ProduktionsUnion.

Der SAT.1-Abend ab Mittwoch, 27. Juli 2022:

"Paar Love" mit Ralf Schmitz, um 20:15 Uhr

"Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" vier Folgen, um 23:00 Uhr

