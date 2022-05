leisure communications group

„Back 2 Life“: Großes Festival-Wochenende bringt Stimmung und Stars nach Berlin

Berlin (ots)

Am 21. und 22. Mai 2022 steigt das „Back 2 Life”-Festival auf dem Zentralen Festplatz in Berlin.

Die „90s Super Show“ macht am Samstag den Anfang und am Sonntag heißt es ab auf die „Schlagerinsel“. Tickets sind auf 90s-supershow.de und schlagerinsel.com erhältlich.

Nach dem Covid-19-bedingten Stillstand der Kultur- und Veranstaltungsszene haucht das „Back 2 Life“-Festival gleich zwei Tage lang, am 21. und 22. Mai 2022, dem Zentralen Festplatz Berlin mit großen Stars der Pop- und Schlagerszene wieder Leben ein. Endlich dürfen Musik- und Konzertfans mit ihren Stars die Rückkehr zur Normalität und zum kulturellen Leben unter freiem Himmel feiern. Bis zu 40.000 Gäste finden an beiden Veranstaltungstagen genügend Platz und können fast 40 große Stars und Acts „live on stage“ erleben. Rund 30 Gastronomie- und Merchandise-Stände bieten den Gästen kulinarische Vielfalt für den großen und kleinen Hunger und Durst sowie die passenden Fanartikel zum Jubeln in der Menge.

Der exklusive VIP-Bereich bietet Platz für bis zu 500 Personen inklusive Rundum-Versorgung mit Speisen, Getränken und eigenen Sanitäranlagen. Auch ein zufälliges „Meet and Greet“ mit den großen Stars des „Back 2 Live“-Festivals könnte im exklusiven VIP-Zelt oder auf der VIP-Terrasse jederzeit passieren.

„Das ‚Back 2 Life‘-Festival ist der erste Schritt zurück in die Normalität für große Musikveranstaltungen und bietet etwas für jeden Musikgeschmack. Es ist uns gelungen, zahlreiche Top-Acts für dieses einzigartige Ereignis im Frühsommer 2022 zu verpflichten. Konzertfans dürfen sich jetzt schon auf ein fantastisches Wochenende mit den großen Stars der 1990er-Jahre und beliebten deutschen Schlagerlegenden freuen“, so „Back 2 LIVE“-Festival-Veranstalter und media.one-Geschäftsführer Denis Pfannmüller.

Alles was das Herz von „90s“-Fans begehrt

Am Samstag, den 21. Mai 2022 wird die „90s Super Show” mit über 15 Live-Acts und DJs für zehn Stunden pures Partyvergnügen und eine nostalgische Zeitreise zurück zu Boybands, Girlgroups, Eurodance und der Love Parade sorgen. Kinder der Neunziger dürfen sich auf Lasershows, Konfettikanonen, Leuchtstäbe, Trillerpfeifen und natürlich die größten Stars der VIVA- und MTV-Ära wie „Blümchen“, „Caught in the Act“, „Culture Beat“, „DJ Quicksilver“, „East 17“, „Erkan und Stefan“, „Fun Factory“, „Loona“, „Nana“, „Masterboy“, „Mütze Katze“ und „Rednex“ freuen.

Die „90s Super Show“ tourt mit den beliebten Stars und Sternchen quer durch Deutschland und Österreich mit Konzertterminen in Hildesheim am 2. Juli 2022, in Hamburg am 30. Juli 2022 und in Oberhausen am 27. August 2022, bevor sie am 3. September 2022 auf der Wiener Donauinsel ihre Megahits und „Ohrwürmer“ vor 20.000 Musikfans zum Besten geben werden. Also nichts wie ab in das Zeitalter von Gameboy, Tetris, Tamagochi und den größten Dance-Hits aller Zeiten.

„Reif für die Insel“ mit zehn Schlager-Superstars und Spaß für die ganze Familie

Sonntag, der 22. Mai 2022, steht ganz im Zeichen des Schlagers. Beim größten Schlager-Event des Jahres treten viele große Stars des deutschsprachigen Schlagergenres wie Michelle, Beatrice Egli, Kerstin Ott, DJ Ötzi, Thomas Anders, Bernhard Brink, Anna-Mara Zimmermann, Eloy de Jong, Vincent Gross und Diana Burger auf. Schlagerherzen werden ganz hoch schlagen, denn die „Schlagerinsel“ sorgt für zehn Stunden Non-Stop-Programm mit den größten Schlagerhits aller Zeiten. Im großzügigen Kinderbereich mit Hüpfburgen, Kinderanimation und Piratenshow kommen auch die ganz kleinen Schlagerfans voll auf Ihre Kosten. Kinder bis zwölf Jahren erhalten außerdem freien Eintritt, was die Schlagerinsel zum perfekten Sonntagsvergnügen für die ganze Familie macht.

Programm, Tickets und Preise

Alle Veranstaltungen des zweitägigen Festivalprogramms finden live und open air statt. Tickets für die „90s Super Show“ und für die „Schlagerinsel“ gibt es schon ab 19,80 Euro. VIP-Tickets sind jeweils bereits ab 129 Euro erhältlich und inkludieren ein großes Buffet und freie Getränke während der gesamten Veranstaltung sowie Zugang zum exklusiven VIP-Zelt mit Terrasse. Tickets sind auf 90s-supershow.de und schlagerinsel.com erhältlich.

