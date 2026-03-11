UmweltBank AG

Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit Startprämie

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die UmweltBank hat ihr nachhaltiges Girokonto, das UmweltGiro, weiterentwickelt: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden verbesserte Konditionen sowie 150 Euro Startprämie, bestehend aus Startguthaben und einer Spende an den NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V.

Das UmweltGiro steht für digitales, faires und nachhaltiges Banking und unterstreicht den Anspruch der UmweltBank, ökologische Verantwortung mit zeitgemäßer Finanzdienstleistung zu verbinden. Daher entfallen in den ersten zwölf Monaten nach Kontoeröffnung die Kontoführungsgebühren. Zusätzlich erhalten Kundinnen und Kunden bei Eröffnung eines Girokontos eine Kreditkarte aus Holz für ein Jahr kostenfrei. Zudem ist eine girocard inklusive - bis Ende 2026 ebenfalls ohne Gebühren. Bargeldabhebungen in Euro sind am Geldautomaten mit der Kreditkarte jetzt im Europäischen Wirtschaftsraum kostenlos und unbegrenzt oft möglich. Die Auszahlung von Bargeld wird darüber hinaus im deutschen Einzelhandel angeboten und ist mit beiden Karten gebührenfrei.

Ein zentraler Bestandteil des neuen Angebots ist die Kooperation mit dem NABU: Nach Kontoeröffnung stellt die UmweltBank eine Startprämie von insgesamt 150 Euro bereit: 100 Euro werden an die Kundin oder den Kunden ausgezahlt, 50 Euro spendet die Bank an den NABU für Projekte zur Renaturierung von Flüssen. Damit verbindet das UmweltGiro moderne Bankdienstleistungen mit einem konkreten Beitrag zum Natur- und Artenschutz.

Das Girokonto bietet die Möglichkeit, mit der UmweltBanking App mobil zu bezahlen. Dafür kann die Kreditkarte digitalisiert oder die digitale girocard genutzt werden. Dabei gelten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie beim Bezahlen mit den physischen Karten. Mit dem mobilen Bezahlen über die digitale girocard bietet die UmweltBank zudem eine voll integrierte Bezahllösung in ihrer App an - unabhängig von globalen Tech-Giganten. Die neue Kartenfunktion läuft komplett im lokalen Zahlungsverkehrssystem, sodass keine Übermittlungen an internationale Softwareanbieter stattfinden. Die UmweltBank ist damit - gemeinsam mit vielen VR-Banken - Vorreiterin für digitale Souveränität im deutschen Bankenmarkt.

"Wir haben das Feedback unserer Kundinnen und Kunden umgesetzt und unser Girokonto weiterentwickelt. So machen wir nachhaltiges Banking noch attraktiver", so Marion Bernhard-Tischler, Produktmanagerin bei der UmweltBank.

Alle Informationen und Kosten für das nachhaltige Girokonto der UmweltBank sowie die Teilnahmebedingungen für die Startprämie stehen auf folgender Webseite zur Verfügung: umweltbank.de/girokonto

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Original-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuell