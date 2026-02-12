Andrea Ammann

Ein Tabu bricht auf: Warum Essstörungen so viel tiefer gehen als Schönheitswahn

Wenn Menschen öffentlich über Essstörungen sprechen, wirkt das oft wie ein Tabubruch – dabei liegt das eigentliche Problem viel tiefer. Essstörungen wie beispielsweise die Bulimie sind weit verbreitet, aber kaum jemand redet offen darüber. Hinter jedem kontrollierten Essverhalten steckt meist ein stiller Hilferuf: nach Anerkennung, Halt, Liebe oder Selbstbestimmung.

„Ich habe selbst erlebt, wie lähmend das Schweigen ist und wie befreiend es sich anfühlt, sich ehrlich zu begegnen“, sagt Andrea Amman, ehemalige Betroffene. Seit mehreren Jahren hilft sie Frauen, sich aus der Abhängigkeit von belastendem Essverhalten zu lösen und ein gesundes Verhältnis zu Körper und Seele zu entwickeln. In diesem Beitrag zeigt sie, wie Offenheit der erste Schritt zur Heilung sein kann und wie Betroffene aus der Spirale aus Scham und Kontrolle ausbrechen.

Essstörungen als Ausdruck innerer Konflikte

Essstörungen werden häufig auf den Wunsch reduziert, schlank, schön oder leistungsfähig zu sein. Diese Erklärung greift jedoch viel zu kurz. In der Praxis zeigt sich, dass es weniger um Äußerlichkeiten geht, sondern vielmehr um tief liegende innere Spannungen, um alte Verletzungen aus Missbrauch oder Gewalt und aus zu intensivem Wahrnehmen. Viele Betroffene erleben ihre Umwelt als überfordernd: zu viele Gefühle, Erwartungen und Reize werden oft als zu intensiv, zu viel und zu laut wahrgenommen. Essen oder dessen Kontrolle wird in diesem Zusammenhang zu einem Mittel, um innere Zustände zu regulieren und zumindest kurzfristig Stabilität zu erzeugen.

Dabei entsteht eine trügerische Sicherheit. Was zunächst Entlastung verspricht, entwickelt sich mit der Zeit zu einer extrem belastenden Abhängigkeit, die immer mehr Zeit und Raum im Leben der Betroffenen einnimmt. Die eigentlichen Bedürfnisse bleiben unerkannt, während das Essverhalten zunehmend die Funktion übernimmt, emotionale Überforderung auszugleichen.

Hochsensibilität und fehlende Bewältigungsstrategien

Auffällig ist, dass viele Menschen mit Essstörungen eine ausgeprägte Sensibilität mitbringen. Sie nehmen Stimmungen, unausgesprochene Erwartungen und emotionale Veränderungen besonders stark wahr. Wenn in frühen Lebensphasen kein gesunder Umgang mit dieser Wahrnehmungsintensität erlernt wurde, entstehen individuelle Bewältigungsstrategien. Essstörungen können eine solche Strategie darstellen, weil sie Gefühle dämpfen oder innere Leere überdecken.

Langfristig verstärken sie jedoch genau jene Problematik, die sie zu lösen scheinen. Statt Selbstwirksamkeit zu fördern, führen sie zu einer zunehmenden Entfremdung vom eigenen Körper und von sich selbst. Die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und wichtige Grenzen zu setzen, geht dabei immer mehr verloren.

Das Schweigen und seine Folgen

Besonders eine Bulimie bleibt oft über Jahre hinweg verborgen. Betroffene wirken nach außen angepasst, leistungsfähig und absolut perfekt, während sie innerlich unter enormem Druck stehen. Scham und Schuldgefühle verhindern häufig, dass Hilfe gesucht oder darüber gesprochen wird. Hinzu kommen vereinfachende gesellschaftliche Vorstellungen, die Essstörungen als bloßes Fehlverhalten missverstehen.

Solche pauschalen Zuschreibungen verkennen die Komplexität der Erkrankung. Essstörungen sind keine Frage von Disziplin oder Willenskraft, sondern Ausdruck tief verwurzelter psychischer Verletzungen, Ängsten, Unsicherheiten und eingebrannten Gedankenzügen. Das Schweigen verstärkt das Leiden, weil es noch mehr Rückzug erzeugt und den Zugang zu Unterstützung weiter erschwert.

Der Einfluss von Schönheitsidealen und sozialen Medien

Schönheitsideale und soziale Medien wirken wie ein ständiger Verstärker innerer Unsicherheiten. Vor allem junge Menschen geraten früh in einen Vergleich, bei dem Anerkennung scheinbar an Aussehen, Körperform oder Selbstinszenierung gekoppelt ist. Wer glaubt, nur dann wertvoll zu sein, wenn er einem bestimmten scheinbar perfekten Bild entspricht, verliert mit der Zeit den Kontakt zu sich selbst, zu den eigenen Bedürfnissen und Empfindungen.

Oft beginnt dieser Prozess schleichend. Erste Diäten in der frühen Kindheit, kontrolliertes Essen oder der Wunsch, „bewusster“ mit dem Körper umzugehen, erscheinen harmlos. Doch aus anfänglicher Kontrolle kann sich über Jahre hinweg ein starres Muster entwickeln, welches den Alltag Betroffener mehr und mehr beherrscht. Das Vertrauen in den eigenen Körper geht dabei zunehmend verloren, während der Druck, alles im Griff zu behalten, wächst.

Offenheit als Voraussetzung für Veränderung

Ein nachhaltiger Weg aus einer Essstörung führt deshalb nicht über noch mehr Kontrolle, Härte oder Disziplin. Entscheidend ist vielmehr der Blick unter die Oberfläche. Dort zeigen sich häufig ungelöste Blockaden, ein Mangel an Selbstfürsorge, Ängste, unsichere Grenzen oder ein brüchiges Selbstwertgefühl. Erst wenn diese Themen wahrgenommen und erkannt werden, entsteht die Grundlage für echte Veränderung.

Offenheit spielt in diesem Prozess eine zentrale Rolle. Wer das Schweigen mutig bricht, entlastet sich und schafft Raum für Verständnis und Heilung. Öffentliche Gespräche über Essstörungen können dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Heilung beginnt oft dort, wo Scham nachlässt und ein ehrlicher Blick auf die eigenen Bedürfnisse möglich wird.

Essstörungen sind weder ein Randphänomen noch Ausdruck persönlicher Schwäche. Sie spiegeln innere Konflikte wider, die in einer Gesellschaft entstehen, in der Leistung, Anpassung, äußere Schönheit oder Kontrolle häufig über die emotionale Gesundheit gestellt werden. Umso wichtiger ist es, zuzuhören, hinzusehen und Räume zu öffnen, in denen Veränderung wachsen kann.

Über Andrea Ammann:

Nach fast 20 Jahren Bulimie hat Andrea Ammann den Weg in die Freiheit gefunden. Heute begleitet sie Frauen auf dem Weg aus der Essstörung in ein selbstbestimmtes, freies Leben. In ihrem Mentoring verbindet sie praktische Alltagsimpulse mit energetischer Arbeit, Hörsequenzen, Video-Calls und Live-Seminaren. Ihr Ziel ist es, Frauen dabei zu unterstützen, sich selbst und ihr Leben wieder zu leben und zu lieben. Mehr Informationen unter: https://andrea-ammann.com/

