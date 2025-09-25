Gemeinde Hallbergmoos

Neue Kinderarztpraxis schließt wichtige Versorgungslücke: Renommierte Kinderärztin Dr. Beatrice Heineking eröffnet im Oktober 2025 moderne MediKids-Praxis in Hallbergmoos

Hallbergmoos (ots)

15 Monate lang mussten Hallbergmooser Familien mit kranken Kindern weite Wege nach Freising oder in umliegende Gemeinden zurücklegen. Diese Situation hat ab Oktober ein Ende: Dr. Beatrice Heineking eröffnet ihre neue Kinderarztpraxis "MediKids" im Pegasus-Gebäude des Munich Airport Business Parks (MABP) und schließt damit eine wichtige Versorgungslücke in der jungen, wachsenden Gemeinde mit über 2.000 Kindern und Jugendlichen.

Kurze Wege zum Kinderarzt

Seit der Schließung der alten Kinderarztpraxis im Juni 2024 mussten Eltern mit ihren kranken Kindern weite Wege in Kauf nehmen. "Als junger Familienvater weiß ich selbst, wie wertvoll und wichtig es ist, die ärztliche Versorgung am Ort zu haben und mit einem kranken Kind schnell versorgt zu werden", erklärt Benjamin Henn, Erster Bürgermeister der Gemeinde Hallbergmoos. "Mit Frau Dr. Heineking haben wir eine erfahrene Fachärztin gewonnen, die unsere Familien optimal versorgen wird. Das ist für uns ein klares Signal: Hallbergmoos ist ein familienfreundlicher und leistungsfähiger Gesundheitsstandort."

Hochkarätige Expertin mit 25 Jahren Erfahrung

Dr. Beatrice Heineking bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Kinder- und Jugendmedizin mit. Die Fachärztin war zuletzt elf Jahre als Oberärztin an der LMU München tätig - sowohl im Klinikum Großhadern als auch an der renommierten Haunerschen Kinderklinik. Ihre Spezialisierungen liegen in der Kinderkardiologie und Neonatologie, also auch auf der Behandlung von Neu- und Frühgeborenen. Zusätzlich ist sie ausgebildete Kinder-Notärztin und weiterhin im Notarzt-System der Stadt München aktiv.Ihre medizinische Laufbahn führte die gebürtige Nordrhein-Westfälin an internationale Spitzenzentren: Sie absolvierte Ausbildungsstationen an der Charité Berlin, am Kinderspital Zürich und am renommierten Great Ormond Street Hospital in London.

Moderne Ausstattung auf 240 Quadratmetern

Die komplett renovierte Praxis in der Zeppelinstraße 4 verfügt über 240 Quadratmeter helle, kinderfreundlich gestaltete Räume. Die Ausstattung entspricht modernsten medizinischen Standards. Ein hochmodernes Ultraschallgerät sowie neue Geräte für Seh- und Hörtests wurden bereits angeschafft. Die gesamte IT-Infrastruktur wurde neu installiert, Online-Terminvereinbarungen sind ab sofort möglich.

Starkes Team für umfassende Versorgung

Frau Dr. Heineking wird nicht allein arbeiten: Mit Dr. Nina Egermann konnte sie eine erfahrene Kollegin gewinnen, die ebenfalls in Großhadern und der Haunerschen Kinderklinik tätig ist. Ab Januar 2026 verstärkt zudem eine Kinderärztin in Weiterbildung das Team. Unterstützt werden die Ärztinnen von der erfahrenen MFA Sabrina Helfst - einer echten Hallbergmooserin - sowie der Kinderkrankenschwester Ingeborg Geber-Hoche von der Haunerschen Kinderklinik. Das Team soll weiterhin wachsen: Für die optimale Patientenversorgung sucht die MediKids-Praxis noch Verstärkung. Interessierte MFAs oder Quereinsteiger, die Freude an der Arbeit mit Kindern haben, können sich direkt bei Dr. Heineking melden.

Gemeinde als aktiver Unterstützer

Die Gemeinde Hallbergmoos hat die Ansiedlung der neuen Praxis von Beginn an aktiv unterstützt. Nach der Schließung der Vorgängerpraxis im Juni 2024 suchte die Verwaltung kontinuierlich nach einer Nachfolgelösung. Bürgermeister Benjamin Henn, Alexander Mademann, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Hallbergmoos, und die Referentin für Umwelt und Gesundheit, Tanja Knieler, haben zahlreiche Gespräche mit potenziellen Ärzten geführt. Auch Leonhard Otscheret, Eigentümer des Gebäudekomplexes im Munich Airport Business Park, freut sich, dass die Räumlichkeiten nun für die medizinische Versorgung im Ort genutzt werden und eine vollausgestattete, frisch sanierte Kinderarztpraxis im MABP zur Verfügung steht.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Heineking eine so erfahrene Kinderärztin für den Standort gewinnen konnten", erklärt Bürgermeister Henn. Tanja Knieler, Referentin für Gesundheit ergänzt: "Die Gemeinde Hallbergmoos mit dem Munich Airport Business Park entwickelt sich zunehmend zu einem attraktiven Standort für medizinische Dienstleister. Mit der zentralen Lage und der optimalen Verkehrsanbindung bieten wir ideale Bedingungen für Familien aus der gesamten Region."

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und möchte mit meinem Wissen und meiner Erfahrung die Familien bestmöglich unterstützen", erklärt Dr. Beatrice Heineking. "Mein besonderer Dank gilt der Gemeinde Hallbergmoos und allen Beteiligten, die mich bei diesem Projekt so tatkräftig unterstützt haben."

Kontakt und weitere Informationen

MediKids Kinderarztpraxis Dr. Beatrice Heineking

Zeppelinstraße 4, Haus 2 (Pegasus-Gebäude)

85399 Hallbergmoos

www.medikids-hallbergmoos.de

www.hallbergmoos.de

Über die Gemeinde Hallbergmoos:

Die Gemeinde Hallbergmoos im oberbayerischen Landkreis Freising liegt etwa 25 Kilometer nördlich von München in unmittelbarer Nähe des Flughafen München mit direkter Anbindung an die Autobahn A92. Mehr als 12.000 Einwohner aus 100 Nationen leben in der familienfreundlichen Gemeinde, die sich durch ihre internationale Vielfalt auszeichnet. Der Munich Airport Business Park als bedeutender Wirtschaftsstandort macht Hallbergmoos zu einem wichtigen Hochtechnologie-Standort in der Region. Eine vollständige Infrastruktur mit Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, medizinischer Versorgung und optimaler Verkehrsanbindung über die S-Bahn-Linie S8 machen Hallbergmoos zu einem attraktiven Lebens- und Arbeitsort.

