Frankfurter Immobilienpreis-Orakel – Makler enthüllt die Prognose für den Markt

Der Frankfurter Immobilienmarkt bleibt ein heißes Pflaster und 2025 könnten neue Trends die Preisdynamik in der Metropole nachhaltig verändern. Vom Wohnungsmarkt in den Randgebieten bis zu hochpreisigen Objekten in der Innenstadt: Die Trends des kommenden Jahres könnten neue Chancen, aber auch Risiken mit sich bringen. Marko Verkic, erfahrener Immobilienmakler, gibt exklusive Einblicke.

"Steigende Zinsen und Inflation haben den Markt verändert, doch Frankfurt bleibt ein Hotspot. Die Nachfrage wird vor allem in gut angebundene Lagen und nachhaltige Immobilien fließen", erklärt Verkic. In diesem Beitrag erklärt er, was auf dem Immobilienmarkt in Frankfurt in Zukunft zu erwarten ist und warum er für viele so attraktiv ist.

Lage als entscheidender Faktor auf dem Immobilienmarkt

Die Bedeutung der Lage spiegelt sich auch 2025 deutlich im Frankfurter Immobilienmarkt wider. Die Preise in erstklassigen Lagen sind weitgehend stabil geblieben – insbesondere bei bezugsfertigen Immobilien. Gleichzeitig eröffnen sich spannende Chancen bei sanierungsbedürftigen Objekten. Investoren, die über ein gutes Handwerkernetzwerk verfügen oder deren Makler entsprechende Kontakte haben, können aktuell attraktive Rabatte erzielen. Da in den vergangenen Jahren kaum Neubauten entstanden sind, gibt es aktuell viele Handwerksbetriebe mit freien Kapazitäten – eine seltene Gelegenheit, die sich clevere Anleger jetzt zunutze machen sollten.

Die stagnierende Bautätigkeit könnte den Druck auf hochwertige Bestandsimmobilien weiter erhöhen. Deutschland befindet sich aktuell kurz vor – wenn nicht sogar bereits mitten in – einer noch nie dagewesenen Wohnungskrise. Besonders in Frankfurt ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage das knappe Angebot in naher Zukunft weit übersteigen wird. Die Folge: stabile bis steigende Preise in gefragten Vierteln.

Gewerbeimmobilien sind anfälliger für wirtschaftliche Schwankungen

Etwas anders gestaltet sich die Lage im Gewerbesektor, der sich im Gegensatz zum Wohnimmobilienmarkt deutlich anfälliger für wirtschaftliche Schwankungen zeigt. Steigende Zinsen, der anhaltende Trend zum Homeoffice und strengere Energieauflagen haben zu einem so hohen Leerstand geführt wie seit Langem nicht mehr. Sollten Unternehmen wirtschaftliche Schwierigkeiten erleiden, könnte das zu weiteren Verkleinerungen oder gar Standortverlagerungen führen. Dennoch bleibt Frankfurt als internationaler Wirtschaftsstandort besonders robust gegenüber solchen Entwicklungen.

Frankfurt überzeugt jedoch nicht nur durch seine wirtschaftliche Stärke, sondern auch durch seine unschlagbare Infrastruktur und optimale Anbindung, so beispielsweise durch die Nähe zum Frankfurter Flughafen. Besonders internationale Käufer schätzen die Möglichkeit, in kurzer Zeit überall hinreisen zu können – sei es nun privat oder geschäftlich. Auch für Fußballtalente, die für Eintracht Frankfurt spielen, bietet die Stadt durch die exzellente Erreichbarkeit ihrer Heimatländer ideale Bedingungen.

Frankfurt bleibt attraktiver Markt mit viel Potenzial

Ein Beispiel für die anhaltend hohe Nachfrage in Frankfurt ist das Holzhausenviertel. Selbst sanierungsbedürftige Häuser werden hier noch immer für mehrere Tausend Euro pro Quadratmeter verkauft. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Menschen weiterhin den Traum vom Eigenheim verfolgen. Zudem gibt es weiterhin viele zahlungskräftige Käufer – darunter auch zahlreiche neue Selfmade-Millionäre, die durch Erfolge im Investmentbanking oder Unternehmertum zu Wohlstand gekommen sind –, die zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage in Immobilien investieren.

Es bleibt festzuhalten, dass Frankfurt ein hochattraktiver Standort mit starkem Zuzug ist und bleibt – sei es nun national als auch international. Entsprechend wird der Frankfurter Immobilienmarkt auch 2025 vielfältige Chancen für Investoren bieten. Nicht nur liegt die Stadt im Herzen Europas – als die einzige deutsche Stadt mit einer echten Skyline bietet Frankfurt auch architektonische Besonderheiten, die die Stadt zu einem äußerst spannenden Markt mit großem Potenzial machen. Die Entwicklung des Immobilienmarkts steht sogar erst am Anfang. Investoren können in den nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich steigende Preise erwarten – besonders in den besten Lagen.

