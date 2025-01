MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Mediendossier zum neuen Tatort aus Dresden „Herz der Dunkelheit“

Leipzig (ots)

Der MDR möchte auf sein digitales Mediendossier zum neuen Tatort aus Dresden „Herz der Dunkelheit“ aufmerksam machen – auch diesmal ermitteln in der sächsischen Landeshauptstadt Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Der Film wird am 2. Februar, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt und steht ab sofort für Rezensionszwecke im ARD-Vorführraum zur Verfügung. Das Mediendossier finden Sie hier

Zum Inhalt:

Der 17-jährige Marlin Baum macht auf einer Hausparty einen schrecklichen Fund: Er entdeckt den leblos wirkenden, blutüberströmten Körper seines Mitschülers Janusz Simiak im Poolhaus. Sein Notruf alarmiert Karin Gorniak und Leonie Winkler von der Kripo Dresden. Doch als die beiden Kommissarinnen am Haus eintreffen, fehlt von Janusz jede Spur. Die Jugendlichen vor Ort hüllen sich in Schweigen, niemand will Janusz gesehen haben – selbst seine Freundin Maya nicht. Während der Freundeskreis von Janusz immer weiter in den Fokus der Ermittlungen gerät, bröckelt auch das Bild des unschuldigen und bewunderten Opfers. Hinter perfekten Fassaden aus digitaler Selbstdarstellung finden die Kommissarinnen einen Sumpf aus Identitätsproblemen, Missgunst, Neid und Schuld.

Programmänderung: „Tatort“ aus Dresden statt „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg

Aufgrund des schrecklichen Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt vor wenigen Wochen und seiner Folgen sowie der damit verbundenen Trauer, hat sich der MDR entschieden, die für den 2. Februar geplante Ausstrahlung des neuen Magdeburger Polizeirufs 110 „Widerfahrnis“ zu verschieben. Dies geschieht aus Respekt vor und in Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags, ihren Familien und Freunden, den vielen Helferinnen und Helfern sowie der ganzen Stadt und Region.

Die „Polizeiruf 110“-Reihe des MDR ist eng mit der Stadt Magdeburg und ihren Menschen verbunden. In der aktuellen Erzählung geht es um die hochemotionale Geschichte eines anonymen Unfallopfers, um Trauer und Verlusterfahrung. Auch wenn der Film nicht von einem Anschlag handelt, so enthält er aufgrund seiner Thematik doch Elemente, die aktuell als belastend empfunden werden könnten. Der MDR wägt zu gegebener Zeit ab, wie und wann der Film unter angemessenen Umständen veröffentlicht werden kann.

Mit Audiodeskription und Untertitel, ohne Deutsche Gebärdensprache

Aufgrund der kurzfristigen Programmänderung kann der Tatort „Herz der Dunkelheit“ leider am 2. Februar nicht mit Deutscher Gebärdensprache ausgestrahlt werden, für die ARD-Mediathek wird er schnellstmöglich damit ausgestattet. Audiodeskription und Untertitel liegen bereits bei Ausstrahlung vor.

